Picus Security anuncia su reconocimiento en la Guía de Mercado de Gartner® para la Validación de Exposición Adversarial (AEV)

Picus Security se esfuerza por capacitar a los equipos de seguridad ofensiva y defensiva que trabajan en la validación de exposiciones a amenazas frente a escenarios y técnicas de ataque.

SAN FRANCISCO, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Picus Security, la empresa líder de validación de seguridad, anunció hoy que fue nombrada Proveedor Representante en la Guía de Mercado de Gartner® para la Validación de Exposición Adversarial (AEV). La categoría AEV incluye tecnología que valida vulnerabilidades e identifica técnicas que permiten a los adversarios explotar una organización. Esta investigación ayuda a los líderes de seguridad y gestión de riesgos a comprender los principales casos de uso de la validación de exposición adversarial y navegar por el mercado de soluciones AEV.

La categoría de mercado AEV combina la simulación de brechas y ataques (BAS), las pruebas de penetración automatizadas y las tecnologías de red teaming, tres categorías que anteriormente estaban separadas en el Gartner® Hype Cycle™ para operaciones de seguridad. Gartner afirma que para "2027, el 40% de las organizaciones habrán adoptado iniciativas formales de validación de exposición, la mayoría confiando en las tecnologías AEV y proveedores de servicios administrados para madurez y consistencia".

La plataforma de validación de seguridad de Picus permite a las organizaciones simular escenarios de ataques en el mundo real, proporcionando una validación continua y automatizada de exposiciones explotables al mismo tiempo que evalúa la efectividad de los controles de seguridad. Al emular tácticas, técnicas y procedimientos adversarios (TTP), Picus ayuda a los equipos de seguridad a identificar vulnerabilidades críticas, priorizar los esfuerzos de remediación y mejorar la postura de seguridad general sin aumentar el nivel de habilidad requerido por los equipos de defensa de seguridad.

"La enorme cantidad de consultas de analistas demuestra que las organizaciones quieren validar las exposiciones a amenazas a través de escenarios de ataques en el mundo real para justificar las inversiones en seguridad y priorizar las vulnerabilidades", dijo el cofundador y director de tecnología de Picus Security, Volkan Ertürk. "Las organizaciones tienen demasiadas vulnerabilidades que están desconectadas de sus controles de seguridad y contexto. La plataforma Picus ofrece priorización y validación de la exposición basada en evidencia, reduciendo el riesgo de vulnerabilidades críticas que no son realmente explotables, para que los equipos de seguridad se puedan centrar en lo más importante".

Después de una revisión exhaustiva de la Guía de Mercado de Gartner® para la Validación de Exposición Adversarial (AEV), Picus Security descubrió:

Las soluciones AEV ayudan a las organizaciones a fortalecer las defensas, priorizar las vulnerabilidades y mejorar la preparación para los ataques del mundo real.

El mercado de AEV está evolucionando rápidamente, con proveedores que ofrecen capacidades especializadas e integrales para abordar diversas necesidades de validación de seguridad.

La tecnología AEV reduce la complejidad y acorta la barrera de habilidades necesarias para las pruebas ofensivas.

Las capacidades de integración y automatización dentro de las soluciones AEV agilizan las operaciones de seguridad, mejoran la colaboración entre equipos y optimizan la precisión y efectividad de las pruebas de seguridad.

Para más información, descargue la Gartner® Market Guide for Adversarial Exposure Validation (Guía de Mercado de Gartner® para la Validación de Exposición Adversarial - AEV), o lea nuestro reciente blog sobre cómo AEV es un multiplicador de fuerza.

Acerca de Picus Security

Picus Security, la empresa líder en validación de seguridad, ofrece a las organizaciones una imagen clara de su riesgo cibernético en función del contexto empresarial. Picus transforma las prácticas de seguridad al correlacionar, priorizar y validar las exposiciones a través de hallazgos aislados para que los equipos se puedan centrar en las brechas críticas y las soluciones de alto impacto. Con Picus, los equipos de seguridad pueden tomar medidas rápidamente con mitigaciones con un solo clic para detener más amenazas con menor esfuerzo. Ofreciendo Validación de Exposición Adversarial con Simulación de Incumplimiento y Ataque y Pruebas de Penetración Automatizadas trabajando juntos para obtener mejores resultados, Picus ofrece una tecnología galardonada y centrada en las amenazas que permite a los equipos identificar las soluciones que vale la pena buscar.

