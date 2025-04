Un médecin de famille pour chaque Canadienne et Canadien : Le CMFC exhorte les partis fédéraux à agir

MISSISSAUGA, Ontario, 01 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) exhorte les partis politiques fédéraux à prendre des mesures visant à protéger et renforcer l’accès aux soins primaires dans le cadre de cette campagne électorale, afin que chaque personne au pays puisse avoir son propre médecin de famille.

« À l’heure où six millions de personnes n’ont pas de médecin de famille et où de nombreuses pratiques de médecine de famille subissent une pression considérable, un leadership audacieux s’impose dès maintenant », a déclaré la Dre Carrie Bernard, présidente du CMFC. « Investir dans la médecine de famille est vital pour garantir que notre système de santé reste solide, résilient et capable de s’adapter aux besoins des patients. »

Un sondage de Nanos Research, commandé par le CMFC, confirme que la grande majorité de la population canadienne considère les médecins de famille comme des partenaires incontournables dans le domaine de la santé. En effet, l’accès aux médecins de famille figure parmi les trois principales préoccupations en matière de santé au pays, et 81 % des répondants affirment que cela influencera de manière déterminante leur vote lors des élections fédérales de 2025.

Le CMFC demande à tous les partis d’appuyer les priorités suivantes :

Investir dans la médecine de famille : S’engager à ajouter 7 500 nouveaux médecins de famille d’ici 2028 et 15 000 d’ici 2033. Cet objectif peut être atteint en augmentant l’exonération du remboursement des prêts d’études, en soutenant une rémunération équitable, en affectant des fonds à la création de places additionnelles en médecine de famille, et en accélérant la reconnaissance des diplômés internationaux en médecine.

S’engager à ajouter 7 500 nouveaux médecins de famille d’ici 2028 et 15 000 d’ici 2033. Cet objectif peut être atteint en augmentant l’exonération du remboursement des prêts d’études, en soutenant une rémunération équitable, en affectant des fonds à la création de places additionnelles en médecine de famille, et en accélérant la reconnaissance des diplômés internationaux en médecine. Réduire le fardeau administratif : Éliminer ou simplifier les exigences fastidieuses liées aux formulaires fédéraux, développer des solutions d’orientation efficaces et introduire une législation qui vise à diminuer la dépendance à l’égard des médecins de famille pour les attestations de maladie et l’accès aux prestations d’assurance.

Éliminer ou simplifier les exigences fastidieuses liées aux formulaires fédéraux, développer des solutions d’orientation efficaces et introduire une législation qui vise à diminuer la dépendance à l’égard des médecins de famille pour les attestations de maladie et l’accès aux prestations d’assurance. Entourer les médecins de famille d’une équipe : Investir dans l’élargissement et la normalisation des soins en équipe partout au Canada, en favorisant la transition et l’innovation afin de s’assurer que les médecins de famille disposent du soutien dont ils ont besoin.



Au cours de cette campagne électorale fédérale, le CMFC s’engage à travailler de concert avec les partis fédéraux pour promouvoir des solutions concrètes et pratiques qui renforcent les soins primaires. Rien ne peut remplacer un médecin de famille ; un effectif mieux soutenu est essentiel pour garantir la santé des patients et l’efficacité du système de santé.

Pour en savoir plus sur les solutions que nous proposons, visitez notre page Web dédiée aux élections fédérales. Nous mettrons à jour cette page tout au long de la campagne.

À propos du Collège des médecins de famille du Canada

Représentant plus de 47 000 membres d’un bout à l’autre du pays, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est l’organisme professionnel responsable de l’établissement des normes de formation et de certification des médecins de famille. Il établit les normes et procède à l’agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du Canada. Il examine et certifie les programmes et les documents de développement professionnel continu qui permettent aux médecins de famille de satisfaire aux exigences de la certification et de l’obtention du permis d’exercice.

Le CMFC offre des programmes et services de qualité, appuie l’enseignement et la recherche en médecine de famille et défend les intérêts de la spécialité de médecine de famille, des médecins de famille et de leurs patients.



Personne-ressource

Winnie Wong

Directrice, Marketing et communications

Le Collège des médecins de famille du Canada

Courriel : wwong@cfpc.ca

