Marché Goodfood soutient le développement durable au Canada en étant nouvellement certifié B Corp

Marché Goodfood est fier d’annoncer son nouveau statut d’entreprise certifiée B Corp, soulignant son engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale

TORONTO, 01 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la compagnie ») (TSX : FOOD) est ravie d’annoncer sa nouvelle certification B Corp, qui témoigne de son engagement inébranlable envers la responsabilité sociale et environnementale, et l’économie canadienne.

Marché Goodfood s’est fait le champion du local et célèbre ses racines canadiennes en s’approvisionnant à 100 % auprès de fournisseurs canadiens, 70 % des ingrédients provenant directement de fermes locales. Ces initiatives locales garantissent non seulement la fraîcheur et la qualité des prêts-à-cuisiner Marché Goodfood, mais soutiennent également l’économie nationale et l’emploi. Avec 38 partenaires locaux en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, au Québec, en Ontario et dans les Maritimes, Marché Goodfood est fier de collaborer avec des entreprises canadiennes de renommées, telles que La Casa dei Ravioli, Berlo’s Best, et Les Jardins Glenorra.

La certification B Corp garantit que Marché Goodfood respecte les normes de gouvernance et d’éthique les plus strictes à l’égard de toutes les parties prenantes, notamment les fournisseurs, les clients, les employés et les actionnaires, tout en réduisant consciemment la consommation d’eau et d’électricité dans ses installations. Cette étape importante s’inscrit dans la mission continue de Marché Goodfood de fournir des repas canadiens de haute qualité, tout en soutenant des pratiques durables et en offrant aux consommateurs une véritable garantie de son engagement environnemental. En livrant à la porte des Canadiens des ingrédients frais, sains et locaux ainsi que des recettes faciles à suivre, Marché Goodfood contribue à un mode de vie sain et joyeux, grâce à une bonne alimentation.

« La qualité de nos prêts-à-cuisiner est notre priorité absolue », a déclaré Neil Cuggy, Président et Chef de l’exploitation chez Marché Goodfood. « L’approvisionnement local n’a jamais été un problème; les clients sont fiers d’obtenir des ingrédients frais et tissent un lien canadien avec les recettes. »

Depuis 2017, Marché Goodfood a une portée significative dans les communautés canadiennes grâce à des partenariats avec le Club des petits déjeuners et Deuxième récolte Canada. L’entreprise s’est également engagée à mettre en place une chaîne d’approvisionnement durable qui élimine les intermédiaires et réduit les émissions de carbone de 33 %, tout en élaborant une politique de durabilité et d’approvisionnement local Marché Goodfood.

« Notre certification B Corp démontre notre engagement à concilier profit et intention dans tous les aspects de notre entreprise », a déclaré Jonathan Ferrari, cofondateur et PDG de Marché Goodfood. « Ce processus de certification évalue l’incidence que nous avons sur les parties prenantes et les communautés où nous exerçons nos activités. Il valide nos efforts dans des domaines éthiques cruciaux, garantissant que nous fournissons des prêts-à-cuisiner durables auxquels nos clients peuvent faire confiance, tout en créant de la valeur pour tous ceux qui sont liés à notre entreprise. »

Les Canadiens peuvent en apprendre davantage sur l’engagement de Marché Goodfood envers les pratiques certifiées B Corp à makegoodfood.ca/fr-CA/bcorp, choisir d’acheter canadien et d’explorer les avantages de leurs prêts-à-cuisiner de source durable.

À propos de Marché Goodfood

Marché Goodfood (TSX : FOOD) est la marque canadienne native du numérique de solutions de repas, qui propose des repas frais et des compléments qui permettent aux clients de tout le pays de savourer facilement des repas délicieux à la maison de façon durable. Marché Goodfood crée un lien entre les fermes et les fournisseurs partenaires directement aux cuisines des clients, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail. Basée à Montréal, au Québec, avec des installations de production au Québec et en Alberta, Marché Goodfood construit la marque alimentaire la plus appréciée des milléniaux au Canada.

Pour plus d’information :

Roslane Aouameur

Chef de la Direction Financière

IR@marchegoodfood.ca Jennifer Stahlke

Chef de la Direction Clientèle

media@marchegoodfood.ca

