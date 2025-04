iPronics dévoile le premier commutateur de circuits optiques en photonique sur silicium pour la transformation des réseaux optiques des centres de données pilotés par l’IA

VALENCE, Espagne, 01 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iPronics, leader de la photonique programmable par logiciel, a annoncé ce jour le lancement de son Optical Networking Engine, ONE-32, le premier commutateur de circuits optiques (OCS) au monde à base de photonique sur silicium. Adapté aux charges de travail IA et à l’infrastructure cloud économe en énergie, le ONE-32 offre une latence ultra-faible, une évolutivité massive et une rentabilité révolutionnaire, transformant ainsi la mise en réseau des centres de données.

Transformer l’infrastructure de l’IA et du cloud

Destiné aux applications scale-up et scale-out des clusters d’IA et des centres de calcul haute performance, le ONE-32 permet des interconnexions résilientes aux pannes et des topologies programmables de niveau 1 (Layer 1).

Avec la montée en puissance de l’IA qui double les débits de données chaque année, les commutateurs électriques à paquets (EPS) traditionnels montrent leurs limites, entravés par des conversions optique-électrique-optique énergivores et des conceptions rigides. Le ONE-32, un OCS à 32 ports, exploite une plateforme CMOS-photonique sur silicium pour éliminer ces inefficacités, réduisant la consommation d’énergie des commutateurs de 50 % en divisant par deux le nombre de transcepteurs nécessaires par rapport aux EPS. Il offre une réponse O-band uniforme, une latence quasi nulle (< 30 ns) et une reconfiguration ultra-rapide (< 300 µs).

« Le ONE-32 redéfinit la connectivité à l’ère de l’IA », a déclaré Christian Dupont, PDG d’iPronics. « En tant que premier OCS basé sur la photonique sur silicium, il offre des performances et une accessibilité inégalées, libérant tout le potentiel des réseaux optiques pour les centres de données. »

« Le ONE-32 d’iPronics intègre des fonctionnalités clés telles que le routage à contrôle de gain et la transparence de bande passante, dans un format compact de 1U », a ajouté Daniel Perez, directeur technique d’iPronics. « Grâce à l’évolutivité du CMOS, le ONE-32 rend le réseau haute performance accessible à grande échelle. »

Disponibilité et présentation

Disponible à partir de mai 2025, le ONE-32 concrétise la vision d’iPronics d’une innovation optique au service d’un réseau de centres de données adapté à l’avenir de l’IA. iPronics présentera son ONE-32 lors de l’OFC 2025, qui se tiendra à San Francisco du 1er au 3 avril. Les visiteurs pourront retrouver iPronics au stand 5526. Pour plus d’informations, consultez le site www.ipronics.com ou contactez info@ipronics.com.

À propos d’iPronics

Basée en Espagne, iPronics Programmable Photonics est une entreprise pionnière dans le domaine de la photonique programmable par logiciel. Elle a développé le premier commutateur de circuits optiques capable d’offrir une latence faible, un coût réduit et une faible consommation énergétique, accélérant ainsi la transformation optique des communications des clusters IA et la modernisation des infrastructures des centres de données. Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.ipronics.com ou contactez : press@ipronics.com

