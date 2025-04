Ressentez le buzz pour le Mois de la Terre: Bonterra et Volkswagen s’associent pour un concours offrant la chance de gagner un microbus électrique

Les clients canadiens peuvent gagner le tout nouvel ID. Buzz 2025 entièrement électrique de Volkswagen à l’achat de produits Bonterra chez les détaillants locaux

MONTRÉAL, 01 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En ce Mois de la Terre, deux marques iconiques inspirantes se sont associées pour inciter les Canadiens à faire de petits gestes pour le bien de la planète : Bonterra, la gamme de produits de papier à usage domestique innovatrice et axée sur le développement durable, et Volkswagen, le créateur de l’emblématique microbus Volkswagen, ont uni leurs forces dans le cadre du concours « La bonne conduite ».

Les clients canadiens peuvent gagner le tout nouvel ID. Buzz 2025 entièrement électrique de Volkswagen, une réinvention moderne de l’emblématique véhicule de Type 2 du fabricant, qui est devenu un symbole de liberté et de changement et a été adopté par des générations de conducteurs qui se battaient pour une meilleure planète. Pour participer au concours, les Canadiens peuvent acheter n’importe quel produit de papier Bonterra à partir d’aujourd’hui jusqu’au 30 avril et télécharger leur reçu sur LaBonneConduiteBonterra.ca.

« Chez Bonterra, la durabilité est au cœur de tout ce que nous faisons, car l’innovation et la responsabilité vont de pair. À l’occasion du Mois de la Terre, nous sommes fiers de nous associer à ceux qui partagent nos idéaux chez Volkswagen et d’inviter les Canadiens à se joindre à nous pour susciter un changement réel et adopter un mode de vie qui fait du bien », a déclaré Susan Irving, chef du marketing chez Produits Kruger. « Prendre des décisions respectueuses de l’environnement donne souvent l’impression de devoir faire beaucoup de sacrifices, mais avec cette campagne, nous montrons aux Canadiens qu’il est simple et gratifiant d’aider la planète.

La campagne « La bonne conduite » encourage les Canadiens à faire de petits changements pour adopter un mode de vie plus axée sur le développement durable avec Bonterra. En achetant les produits de papier à usage domestique Bonterra, provenant de sources responsables et dans des emballages sans plastique, y compris le papier hygiénique, les serviettes en papier et le papier-mouchoir, les acheteurs sauront qu’ils font la différence en contribuant à la protection de la planète. En plus de ses activités de fabrication et d’emballage, Bonterra poursuit ses partenariats avec les organisations soucieuses de l’environnement 4ocean et One Tree Planted, et le nouveau partenariat avec Volkswagen souligne l’engagement en faveur de choix axés sur le développement durable.

« Nous sommes ravis de nous associer à Bonterra, une marque qui partage notre engagement en matière de développement durable », a déclaré Lynne Piette, directrice du marketing chez Volkswagen. « Ensemble, avec le tout nouvel ID. Buzz 100% électrique de Volkswagen, nous prenons des mesures significatives pour un avenir plus vert, en soulignant l’importance de protéger notre planète pour les générations à venir, surtout pendant le Mois de la Terre. »

Pour en savoir plus sur la campagne et le concours « La bonne conduite », et pour télécharger votre reçu de produit Bonterra afin de gagner l’ID. Buzz, visitez LaBonneConduiteBonterra.ca.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le principal fabricant canadien de produits de papier de qualité pour usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et BonterraMC. Employeur de choix de la région du Grand Toronto depuis au cours des dix dernières années, Produits Kruger compte environ 2 800 employés et a de nouveau été nommée l’une des sociétés les mieux gérées au Canada en 2021. La société exploite neuf installations de production certifiées FSC® COC (FSC. C-104904) en Amérique du Nord. Pour plus d’informations, visitez www.krugerproducts.ca.

À propos de Volkswagen Canada :

Fondé en 1952, Volkswagen Canada, dont le siège social est situé à Ajax, en Ontario, est la plus grande marque automobile européenne au Canada et vend les Golf GTI, Golf R, Jetta, Jetta GLI, I.D. 4, I.D. Buzz, Taos, Tiguan, Atlas et Atlas Cross Sport par l’intermédiaire de 150 concessionnaires canadiens indépendants. La compagnie fait partie de Volkswagen Group Canada Inc., une filiale de Volkswagen AG, une entreprise établie à Wolfsburg en Allemagne.

Volkswagen est un des plus grands fabricants de voitures au monde et occupe le premier rang des fabricants d’automobiles en Europe. Visitez Volkswagen Canada en ligne à l’adresse www.vw.ca

