Anaqua, 일본 및 아시아 태평양 지역 담당할 경영진 변동 조치 발표

아다치 카즈야스, 아태지역 총괄 매니저 겸 일본 법인 사장으로 취임

보스턴, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 혁신 및 지적재산(IP) 관리 기술 솔루션 기업인 Anaqua가 오늘 일본을 비롯한 아시아 태평양 지역 전반에 걸친 경영진 인사조치를 발표했다. 아다치 카즈야스 (Kazuyasu Adachi)는 아태지역 총괄 매니저 겸 일본 법인 사장으로 취임하여 일본 및 아태지역에서 회사의 모든 영업 활동을 이끄는 한편 Anaqua의 글로벌 경영진의 일원으로 활동하게 된다. Anagua가 아태 지역에서 장기적인 성장과 투자를 꾸준히 이어나가는 가운데 이 같은 변화가 이루어졌다는 관측이다.

카즈야스 일본 법인 신임 사장은 IP 분야에서 30년 이상의 경력을 쌓은 베테랑이다. 파나소닉 홀딩스에서 25년 이상 다양한 관리 직책을 맡았으며, 파나소닉 IP 매니지먼트(Panasonic IP Management Co., Ltd.)의 사장 겸 대표이사를 역임하기도 했다. 또한 산토리 홀딩스 (Suntory Holdings Limited)에서 핵심적인 역할을 수행하며 신규 비즈니스 창출을 위한 지적 재산의 전략적 관리 및 활용을 포함한 광범위한 IP 활동에 관여하기도 했다. 일본뿐만 아니라 유럽, 미국, 한국, 중국 등 아시아 전역에서 글로벌 IP 관리 및 IP 분쟁 해결에 대한 전문성을 보유하고 있다는 평가다.

카즈야스 신임 사장은 일본 오사카대학교에서 금속공학 학사 학위를 받았으며, 같은 분야에서 석사 학위도 취득했다. 영국 랭커스터 대학교(Lancaster University)에서 경영학 석사 학위를, 일본 긴다이 대학교 (Kindai University)에서 법학 학사 학위를 취득했다. 현재 카즈야스는 주중에는 도쿄에 거주하고 주말에는 고베에서 가족과 함께 시간을 보내고 있다. 대학 시절부터 열정을 갖고 골프를 즐기는 골프 애호가이기도 하다.

카즈야스 신임 사장은 “고객이자 IP 전문가로서 오랫동안 알고 지내온 Anaqua에 합류하게 되어 기쁜 마음"이라고 소감을 밝혔다. 그는 이어 “아나쿠아 재팬 (Anaqua Japan)을 비롯해 보다 넓은 아태 지역을 대상으로 회사를 다음 단계의 성장으로 이끌면서 IP 전문가들이 필요로 하는 혁신적이고 미션 크리티컬한 솔루션을 제공하게 되어 영광”이라고 덧붙였다.

Anaqua의 Justin Crotty CEO는 “카즈야스 신임 사장이 Anaqua의 일본 및 APAC 비즈니스를 이끌게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 그가 지닌 풍부한 IP 지식과 기술 경험, 그리고 Anaqua에 대한 친숙함은 이 지역의 업계를 선도하는 고객들과 협력하고 우리 팀을 강력하게 이끄는 데 도움이 될 것으로 기대된다. 개인적으로 일본에서의 사업과 아태지역에서의 갖는 지속적인 기회에 대해 상당한 자부심을 느끼게 된다. 앞으로의 행보가 더욱 기대되는 상황”이라고 밝혔다.

Anaqua 소개

Anaqua Inc.는 지적 재산(IP) 관리에 필요한 통합 기술 솔루션 및 서비스를 제공하는 프리미엄 기업이다. Anaqua의 AQX® 및 PATTSY WAVE® IP 관리 플랫폼은 모범 사례 워크플로우와 빅데이터 분석 및 기술 지원 서비스를 결합하여 IP 전략을 알리고, IP 의사 결정을 지원하며, IP 프로세스를 간소화하는 지능형 환경을 조성한다. 현재 미국 100대 특허 출원인 및 글로벌 브랜드 중 절반에 가까운 기업과 전 세계적으로 점점 더 많은 로펌이 Anaqua의 솔루션을 사용 중이다. 200만 명 이상의 IP 임원, 변호사, 패러리걸, 관리자 및 혁신가들이 이 플랫폼을 사용해 IP를 관리하고 있다. 미국 보스턴에 본사를 두고 있으며 미국, 유럽, 아시아, 호주에 지사를 운영 중이다. 보다 자세한 내용은 anaqua.com또는 LinkedIn을 방문해 확인해 보세요.

회사 연락처 정보:

Kyoko Tsurumi

Associate Director, Marketing and Communications

Anaqua

ktsurumi@anaqua.com

