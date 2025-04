ハット8 (Hut 8) とエリック・トランプ (Eric Trump)、アメリカン・ビットコイン (American Bitcoin) を設立し、ビットコインマイニングの新基準を築く

アメリカン・ビットコインの要点

アメリカン・ビットコインは、強健な戦略的ビットコイン (Bitcoin) 準備金を構築すると同時に、世界最大かつ最も効率的なマイニング専門企業になることを目指している

上場企業になるという目標を掲げ、平均フリート効率15J/TH未満で50EH/s以上への道を目指す

マイアミ発, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大規模な電力、デジタルインフラ、コンピューティングを統合したエネルギーインフラプラットフォームであり、ビットコインマイニングや高性能コンピューティングなど、エネルギー集約型の次世代ユースケースを推進しているハット8コーポレーション (Hut 8 Corp.) (NASDAQ | TSX: HUT) (「ハット8」または「同社」) は本日、産業規模のビットコインマイニングと戦略的なビットコイン準備金開発に特化した、ハット8の過半数所有子会社であるアメリカン・ビットコインの設立を発表した。 アメリカン・ビットコインの設立は、エリック・トランプとドナルド・トランプ・ジュニア (Donald Trump Jr.) を含む投資家グループによって設立されたアメリカン・データ・センター (American Data Centers, Inc.) の過半数持ち分と引き換えに、ハット8のASICマイニング装置の実質的全台をアメリカン・データ・センターに対し戦略的に譲渡したことを背景としている。 この取引に関連して、アメリカン・データ・センターはその後社名を変更し、アメリカン・ビットコインとして再出発した。

今後、これまでハット8のコンピューティング部門に計上されていたビットコインマイニング事業は、引き続きコンピューティング部門に計上されるが、アメリカン・ビットコインのブランド名で運営されることになる。 当初は、アメリカン・ビットコインの業績は報告目的で同社の財務諸表に連結される。 ハット8は、アメリカン・ビットコインの独占的インフラおよび運営パートナーとして、同社の電力およびデジタルインフラ部門で安定した契約収入源を生み出す一連の長期商業契約を結ぶ。

アメリカン・ビットコインは、世界最大かつ最も効率的なビットコインマイニング専門企業になることを目指すと同時に、強健な戦略的ビットコイン準備金を構築している。 この取引により、ハット8の実績あるマイニング事業、コスト効率の高いインフラ開発能力、資本配分への規則に基づいたアプローチと、エリック・トランプの商才、キャピタルマーケットの専門知識、分散型金融システムの発展へのコミットメントが組み合わさることになる。

アメリカン・ビットコインの共同設立者であるエリック・トランプは次のように述べている。「アメリカン・ビットコインを設立するにあたり、ビットコイン分野のリーダーとして知られるハット8と提携できたことを大変光栄に思います。 ハット8のデータセンターにおける実績ある卓越した運営と、私たちのビットコインと分散型金融に対する共通の情熱を組み合わせることで、基盤を強化し、将来の大きな成長を推進する態勢が整いました。」

ドナルド・トランプ・ジュニアは次のように述べている。「私たちは当初から、個人としても、事業を通じても、ビットコインに対する信念を支持してきました。しかし、単にビットコインを買うだけでは不十分です。 良好な経済条件でマイニングすることで、さらに大きなチャンスが開かれるのです。 この命題を実行するために設計されたプラットフォームを通じて、投資家の方々にこのフォーミュラに参加してもらい、ビットコインの成長への実際かつ具体的な参加を実現できることに胸を躍らせています。」

ハット8のCEOであるアッシャー・ジェヌート (Asher Genoot) は次のように述べている。「アメリカン・ビットコインの設立は、当社のプラットフォーム戦略における極めて重要な進化です。 マイニング事業を独立事業体として切り離し、独自に資本を調達することで、事業の各部門をそれぞれの資本コストと一致させます。 この取引により、集中的でありながら相互補完的な2つの事業が生まれ、それぞれがその使命に特化したものとなります。 そして、ハット8はより予測可能で、資金調達が行いやすく、資本コストの低いセグメントへと進化し、アメリカン・ビットコインは、エクサハッシュの成長、ビットコインの生成、および営業レバレッジのために構築されたマイニング専門プラットフォームとして規定されます。」

重要条項

取引構造: ハット8は、アメリカン・データ・センターの80%と引き換えに、ハット8が完全に所有しているASICマイニング装置の大半を提供した (「取引」)。 取引完了後、アメリカン・データ・センターは社名を変更し、アメリカン・ビットコインとして再出発した。

ハット8は、アメリカン・データ・センターの80%と引き換えに、ハット8が完全に所有しているASICマイニング装置の大半を提供した (「取引」)。 取引完了後、アメリカン・データ・センターは社名を変更し、アメリカン・ビットコインとして再出発した。 リーダーシップチーム: アメリカン・ビットコインの初期リーダーシップチームは、マイク・ホー (Mike Ho) (エグゼクティブチェアマン)、マット・プルサック (Matt Prusak) (最高経営責任者)、エリック・トランプ (最高戦略責任者) の3名で構成される。

アメリカン・ビットコインの初期リーダーシップチームは、マイク・ホー (Mike Ho) (エグゼクティブチェアマン)、マット・プルサック (Matt Prusak) (最高経営責任者)、エリック・トランプ (最高戦略責任者) の3名で構成される。 取締役会: アメリカン・ビットコインの取締役会は当初、マイク・ホー、アッシャー・ジェヌート、ジャスティン・マテーン (Justin Mateen)、マイケル・ブラウキム (Michael Broukhim) の4名で構成される。

アメリカン・ビットコインの取締役会は当初、マイク・ホー、アッシャー・ジェヌート、ジャスティン・マテーン (Justin Mateen)、マイケル・ブラウキム (Michael Broukhim) の4名で構成される。 主な商業契約: ハット8はアメリカン・ビットコインのASICコロケーションサービスおよびマネージドサービスの独占プロバイダーとなる。 ハット8はまた、シェアードサービス契約を通じてアメリカン・ビットコインに日常的な運営サービスを提供する。

追加取引情報

同社は、取引に関する追加情報を記載したプレゼンテーション資料を同社ウェブサイト上で公開している。 追加情報は、同社が証券取引委員会 (Securities and Exchange Commission) に提出するフォーム8-K (Form 8-K) に記載されている。

カンファレンスコール

同社は、2025年4月1日 (火) 午前8時半 (米国東部時間) に取引について話し合うカンファレンスコールを主催する。 ライブウェブキャストには、こちらから参加可能である。 アナリストの登録はこちらから行える。

補足資料と今後のコミュニケーション

投資家向けプレゼンテーションや今後の投資家向けカンファレンスの開催時期など、同社に関する重要なニュースや情報については、同社ウェブサイトの投資家向け情報セクション、https://hut8.com/investors、XやLinkedInなどのソーシャルメディアアカウントを参照されたい。 同社はこのウェブサイトとソーシャルメディアアカウントを投資家に重要な情報を開示するための主要なチャネルとして使用しており、その中には非公開だった重要な情報が含まれている場合がある。

ハット8について

ハット8は、電力、デジタルインフラ、コンピューティングを統合したエネルギーインフラプラットフォームであり、ビットコインのマイニングや高性能コンピューティングなど、次世代のエネルギー集約型ユースケースを推進している。 同社は、電力優先、イノベーション主導のアプローチで、現在および将来の画期的な技術を支える重要なインフラの開発、商業化、運用を行っている。 同社のプラットフォームは、米国およびカナダの15の施設で管理されている1,020メガワットのエネルギー容量を網羅している。これらは、アルバータ州、ニューヨーク州、テキサス州における5つのビットコインマイニング、ホスティング、マネージド・サービス施設のほか、ブリティッシュ・コロンビア州とオンタリオ州の5つの高性能コンピューティングデータセンター、オンタリオ州の4つの発電施設、アルバータ州の1つの非稼働施設で構成されている。 詳細については、www.hut8.comにアクセスし、X (旧Twitter) で@Hut8Corpをフォローされたい。

アメリカン・データ・センターについて

アメリカン・データ・センターは、米国内の主要市場に戦略的に配置されるエネルギー効率の高い最先端データセンターの強健なポートフォリオを構築することで、高性能コンピューティングインフラに対する需要の高まりに対応することに努めている。

将来の見通しに関する情報についての注意事項

本プレスリリースには、カナダ証券法および米国証券法の定義における「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」 (以下、総称して「将来の見通し」) が含まれる。 本プレスリリースに含まれる、ハット8が将来起きると予想・予測しているか、または起きる可能性があると予想・予測している活動、イベント、または展開に関するすべての情報には、世界最大かつ最も効率的なマイニング専門会社になるというアメリカン・ビットコインの目標、戦略的ビットコイン準備金を構築する能力、ハッシュレートの向上とフリート効率の改善への道、上場企業になるという目標、およびハット8が生み出すと予想される収益に関する記述が含まれる。

将来の見通しに関する情報を含む記述は過去の事実ではなく、その記述がなされた時点における特定の重要な要因および仮定に基づく、将来の出来事に関する経営陣の期待、見積り、予測を表している。 このような記述は、本プレスリリースの日付現在、ハット8によって合理的であると考えられているが、既知および未知のリスク、不確実性、仮定およびその他の要因の影響を受け、実際の結果、活動レベル、業績または成果が、かかる将来の見通しに関する情報によって明示または黙示されるものとは大きく異なる可能性がある。これには、重要なシステムの故障、地政学的、社会的、経済的、その他の事象および状況、現在および将来の競合他社との競争、 電力要件に関するリスク、サイバーセキュリティの脅威および侵害、危険および運用リスク、リース契約の変更、インターネット関連の混乱、主要人員への依存、限定的な営業実績、顧客の獲得と維持、新規のサービスまたは事業分野への参入、価格変動および急速な技術革新、新規データセンターの建設、データセンターの拡張または再開発、施設要件の予測、戦略的提携または合弁事業、国際的な事業展開および事業拡大、ハッシュレートの成長の失敗、マイナーの購入、 サードパーティのマイニングプールサービスプロバイダーへの依存、ビットコインネットワークの開発および受容の不確実性、ビットコイン半減期イベント、ビットコインへの投資における他の方法との競争、ビットコイン保有の集中、ヘッジ取引、潜在的な流動性制約、法律、規制、政府および技術の不確実性、気候変動に関連する物理的リスク、法的手続きへの関与、取引のボラティリティ、および米国証券取引委員会 (SEC) への同社の提出書類に随時記載されるその他のリスクが含まれる可能性があるが、これらに限定されるものではない。 特に、同社のEDGARプロフィール (www.sec.gov) およびSEDAR+プロフィール (www.sedarplus.ca) で入手可能な、同社の直近および今後の年次報告書および四半期報告書、その他の継続開示書類を参照されたい。

