Aprende inglés en línea desde tu casa u oficina: SABER College ofrece su programa ESOL en todo el Estado de Florida

El programa ESOL online de SABER College es una gran alternativa para aprender inglés en línea

Inicio: 7 de abril de 2025. Programa ESOL 100 % online que desarrolla habilidades clave para avanzar en estudios superiores y entornos profesionales.

MIAMI, FL, UNITED STATES, March 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- Para muchos adultos en Florida, aprender inglés no se trata solo de adquirir un nuevo idioma, sino de construir un mejor futuro. Ya sea para avanzar profesionalmente, regresar a los estudios o sentirse más seguros en su vida diaria, el inglés se ha convertido en una habilidad esencial. Por eso, SABER College invita a nuevos estudiantes a inscribirse en su programa ESOL (Inglés como Segundo Idioma) completamente en línea, cuyo próximo ciclo comienza el 7 de abril de 2025.

Florida alberga una de las poblaciones inmigrantes más grandes del país. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, más de 4.5 millones de floridanos hablan un idioma distinto al inglés en casa, y más del 21 % reportan hablar inglés “menos que muy bien”. Estas cifras reflejan la realidad cotidiana de muchas familias en el estado y subrayan la necesidad urgente de programas que hagan del aprendizaje del inglés una experiencia flexible, accesible y con verdadero acompañamiento académico.

Eso es precisamente lo que ofrece SABER College a través de su programa ESOL en línea.

“Este programa fue diseñado para la vida real,” explica Sergio Wong, Director de Asuntos Ejecutivos de SABER College. “Sabemos que nuestros estudiantes tienen trabajos, familias, responsabilidades… y también sabemos que tienen sueños. Nuestro objetivo es brindarles las herramientas para alcanzar esos sueños sin tener que dejar todo lo demás de lado.”

El programa ofrece 900 horas de instrucción estructurada, divididas en cinco niveles progresivos, desde principiante hasta avanzado. Los estudiantes fortalecen sus habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva, expresión oral y comunicación intercultural, al mismo tiempo que practican conversación, pronunciación y escenarios del mundo real como entrevistas, presentaciones y situaciones cotidianas.

Las clases se imparten en vivo a través de Zoom tres veces por semana, lo que permite a los estudiantes interactuar directamente con sus docentes y compañeros. Además, hay dos días semanales de actividades asincrónicas, lo que brinda flexibilidad para avanzar con el contenido a su propio ritmo, siempre con el respaldo del cuerpo docente.

En el corazón del programa hay un compromiso con la instrucción personalizada, el aprendizaje en grupos pequeños y un ambiente que construye la confianza paso a paso.

“El inglés es un puente,” afirma Josefina Bonet, Directora Ejecutiva de SABER College. “Conecta a nuestros estudiantes con mejores empleos, con la educación superior, con nuevas amistades y con las comunidades donde viven y trabajan. En SABER creemos que todos merecen acceso a ese puente—sin importar desde dónde comiencen.”

El programa está dirigido a personas que cumplan con los siguientes requisitos: tener 16 años o más, no estar inscritas en el sistema escolar K-12 y contar con un diploma de bachillerato o su equivalente (GED). Todos los aspirantes deben realizar una prueba de diagnóstico para iniciar en el nivel adecuado.

Además, el programa está diseñado para ser económicamente accesible. SABER College orienta a los estudiantes en el proceso de solicitud de ayuda financiera federal (FAFSA) y participa en el programa federal SAVE, que permite verificar el estatus migratorio y acceder a fondos adicionales para quienes califican.

“Este programa fue creado para encontrarse con los estudiantes allí donde están,” agrega Amarilis Somoza, Decana de Asuntos Académicos de SABER College. “Eso significa ofrecer clases flexibles, apoyo individualizado y una forma de enseñanza que respeta la historia, cultura y metas personales de cada estudiante.”

SABER College está autorizado por la Comisión de Educación Independiente (CIE) y acreditado por el Consejo de Educación Ocupacional (COE). Durante más de 40 años, ha atendido con excelencia a los estudiantes adultos de Florida, consolidándose como una institución confiable en la formación en salud y en programas de inglés como segundo idioma.

Con el inicio del próximo ciclo el 7 de abril, SABER College está activamente recibiendo nuevas inscripciones. Gracias a la modalidad completamente en línea y a una comunidad académica comprometida, los estudiantes cuentan con todo lo necesario para dar el siguiente paso en su desarrollo personal y profesional.

Para obtener más información o comenzar el proceso de admisión, los interesados pueden visitar:

www.sabercollege.edu

