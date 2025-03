BYD Energy Storage, Ticari ve Endüstriyel Enerji Depolamaya Yönelik Chess Plus Ürününü Çin'de Piyasaya Sürdü

PEKİN, March 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Company Limited'in iş birimlerinden biri ve yenilenebilir enerji çözümleri sunan bir şirket olan BYD Energy Storage, 26 Mart'ta son derece rekabetçi bir pazarda güvenlik, verimlilik ve kârlılık konularındaki zorluklarla başa çıkmak üzere tasarlanan yeni nesil ticari ve endüstriyel (C&I) enerji depolama sistemi olan Chess Plus'ı tanıttı.

BYD Energy Storage imzalı Chess Plus, hücreden sisteme (cell-to-system, CTS) koruma çerçevesi sayesinde enerji depolamada yeni bir model ortaya koyuyor. Sistemin en önemli parçası olan seramik terminalli "Kalın Blade Batarya" hücreleri, sızıntı riskini ortadan kaldırırken korozyona karşı direnci artırıyor. Bu hücreler, termal kaçak simülasyonları (-25~55℃) ve %260 aşırı şarj eşikleri dahil olmak üzere ekstrem stres testlerinden başarıyla geçti. 2 saat ateşe dayanıklı batarya kutusu ve yerleşik aerosol yangın söndürme sistemiyle Chess Plus sektörde rakipsizdir. 8.0 büyüklüğünde sismik dayanım, suyun tahliye edilmesini sağlayan eğimli çatılarla donatılan IP55 muhafazalar ve yapay zeka destekli risk öngörü algoritmaları içeren sistem düzeyinde koruma sayesinde termal anormallikler tespit edilebiliyor.

10.000'den fazla döngüyü destekleyen, ultra uzun ömürlü batarya hücreleriyle donatılan Chess Plus, sürekli çalışma koşulları için dayanıklılık sunar. Bataryalar için sıvı soğutma ve elektronik donanım için basınçlı havayla akıllı soğutma yöntemleri kullanılan çift modlu soğutma sistemi, termal kararlılığı artırırken yardımcı güç tüketimini %20 azaltır. Bu tasarım, bileşen ömrünü %30 uzatır.

Chess Plus, gerçek zamanlı SOC optimizasyonu ve arıza tahmini için yüksek performanslı uç bilişim entegrasyonu sunuyor. Sistemin modüler mimarisi, kararlı işletme için bağımsız veri ve kontrol kanallarına olanak tanıyor. Chess Plus organize sanayi bölgeleri, elektrikli araç şarj merkezleri ve mikro şebekeler gibi birçok uygulama senaryosu için ideal enerji depolama çözümüdür. Yapay zeka destekli yönetim sistemiyle, enerji kullanımını optimize etmek ve farklı ortamlarda yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için ideal bir seçenektir.

BYD Energy Storage'tan Dr. Wang Xiaoye, "Sadece hücre düzeyinde Ar-Ge'de ustalaşan üreticiler gerçek değer ve verimlilik sunabilir. Chess Plus, enerji depolama alanındaki 17 yıllık uzmanlığımızı ve sürdürülebilir inovasyon konusundaki taahhüdümüzü yansıtıyor." şeklinde vurguladı.

BYD Energy Storage uzun zamandır ticari ve endüstriyel enerji depolama ürünlerine yönelik Ar-Ge çalışmalarına kendini adamıştır. Çin'in Jiangsu eyaletindeki bir tesisin sayaç arkası sistemine uygulanan ticari ve endüstriyel enerji depolama ürünü, günde iki döngü ve şebeke teşvikleriyle yıllık 3 milyon dolar getiri elde etmeye yardımcı oluyor, böylece 3 yıllık bir geri ödeme süresi ortaya koyuyor.

Dünya genelindeki endüstriler yeşil enerjiyi benimserken Chess Plus, güçlü kararlılığı ve uyum sağlama yeteneğiyle pazarda baskın bir rol oynayacağına dair büyük umutlar veriyor. Eşsiz güvenlik ve akıllı operasyonel araçlar sunan BYD Energy Storage, dayanıklı ve uygun maliyetli enerji depolamaya yönelik küresel geçiş sürecine önderlik etmeye devam ediyor.

Fotoğrafa erişmek için kullanabileceğiniz adres: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3620aaf-7be9-4e80-8af9-1feffb703f48

www.bydenergy.com

www.bydglobal.com

Medya Sorumlusu: Qifen ZHONG zhong.qifen@fdbatt.com

