BYD Energy Storage เปิดตัว Chess Plus สำหรับการจัดเก็บพลังงาน C&I ในจีน

ปักกิ่ง, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Energy Storage ซึ่งเป็นแผนกธุรกิจของบริษัท BYD Company Limited โดยดำเนินงานเป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานหมุนเวียน เปิดตัว Chess Plus หรือระบบจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) รุ่นใหม่เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับมือความท้าทายในด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำกำไรท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด

Chess Plus ของ BYD Energy Storage สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดเก็บพลังงานผ่านกรอบการทำงานป้องกันจากเซลล์ถึงระบบ (CTS) ที่แกนกลางคือเซลล์ “แบตเตอรี่ใบมีดหนา” พร้อมขั้วต่อเซรามิก ซึ่งขจัดความเสี่ยงด้านการรั่วไหลพร้อมเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน เซลล์เหล่านี้ผ่านการทดสอบภาวะวิกฤตแบบสุดขั้ว รวมถึงการจำลองการหนีความร้อน (-25~55℃) และเกณฑ์การชาร์จเกิน 260% Chess Plus มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยตัวเครื่องแบตเตอรี่ที่ทนไฟได้ถึง 2 ชั่วโมงและระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยละอองลอยในตัว อีกทั้งสามารถตรวจจับความผิดปกติด้านความร้อนล่วงหน้าได้ด้วยระบบป้องกันระดับระบบ ได้แก่ การต้านทานแผ่นดินไหวขนาด 8.0 แมกนิจูด ตู้ IP55 ที่มีหลังคาลาดเอียงสำหรับระบายน้ำ และอัลกอริธึมการคาดการณ์ความเสี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Chess Plus โดดเด่นด้วยเซลล์แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ โดยรองรับการใช้งานได้มากกว่า 10,000 รอบ จึงช่วยรับประกันได้ว่าทนทานสำหรับการใช้งานแบบต่อเนื่อง ระบบระบายความร้อนแบบสองโหมด ได้แก่ การระบายความร้อนด้วยของเหลวสำหรับแบตเตอรี่และการระบายความร้อนอัจฉริยะแบบลมดันเย็นสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าเสริมลง 20% ไปพร้อมกับเพิ่มความสม่ำเสมอของความร้อน การออกแบบนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบลงได้ 30%

Chess Plus ผสานรวมการประมวลผลแบบ Edge ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ SOC แบบเรียลไทม์และคาดการณ์ข้อผิดพลาด สถาปัตยกรรมโมดูลาร์ของระบบช่วยให้มีข้อมูลและช่องควบคุมที่อิสระเพื่อการทำงานที่เสถียร Chess Plus เป็นโซลูชันการจัดเก็บพลังงานสำหรับสถานการณ์การใช้งานมากมายในเขตอุตสาหกรรม ศูนย์กลางชาร์จ EV และไมโครกริด การบริหารจัดการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงที่สุดในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

ดร.Wang Xiaoye จาก BYD Energy Storage เน้นย้ำว่า “เฉพาะผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาในระดับเซลล์เท่านั้นที่สามารถส่งมอบคุณค่าและประสิทธิภาพที่แท้จริงได้ Chess Plus สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บพลังงานตลอดระยะเวลา 17 ปี และความมุ่งมั่นต่อนวัตกรรมที่ยั่งยืน”

BYD Energy Storage มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดเก็บพลังงานแบบ C&I มาอย่างยาวนาน ผลิตภัณฑ์ C&I ก่อนหน้านี้ซึ่งถูกนำไปใช้ในโรงงาน Behind-the-Meter ในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน ช่วยสร้างรายได้ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีผ่านสองรอบต่อวันและแรงจูงใจจากระบบกริด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี

ในขณะที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลกหันมาใช้พลังงานสีเขียว Chess Plus แสดงให้เห็นถึงอนาคตที่สดใสในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในตลาดด้วยเสถียรภาพและความสามารถในการปรับตัวที่แข็งแกร่ง เนื่องจากมีความปลอดภัยที่เหนือชั้นและเครื่องมือการดำเนินงานอันชาญฉลาด BYD Energy Storage จึงยังคงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไปสู่การจัดเก็บพลังงานที่มีความยืดหยุ่นและคุ้มต้นทุน

