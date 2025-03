BYD Energy Storage lanserar Chess Plus för C&I Energy Storage i Kina

PEKING, March 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Energy Storage, en affärsdivision inom BYD Company Limited och leverantör av lösningar för förnybar energi, presenterade den 26 mars nästa generations kommersiella och industriella (C&I) energilagringssystem, Chess Plus. Det är utformat för att möta utmaningarna inom säkerhet, effektivitet och lönsamhet på en marknad med mycket hård konkurrens.

BYD Energy Storages Chess Plus etablerar en ny nivå inom energilagring genom dess ramverk för cell till system-skydd (CTS). Grunden i allt är “Thick Blade Battery”-celler med keramiska terminaler, vilket eliminerar läckagerisker samtidigt som korrosionsbeständigheten förbättras. De här cellerna har klarat extrema stresstester, inklusive termiska runaway-simuleringar (-25~55 ℃) och överladdningströsklar på 260 %. Chess Plus är unikt med sitt 2-timmars brandsäkra batterihölje och inbyggda aerosolbrandsläckningssystem. De termiska anomalierna kan upptäckas i förväg, tack vare skyddet på systemnivå med 8,0-magnituds seismiskt motstånd, IP55-kapslingar med sluttande tak för vattendränering och AI-drivna algoritmer för att förutse risker.

Chess Plus har battericeller med ultralång livslängd som stöder över 10 000 cykler, vilket säkerställer hållbarhet för stadiga operationer. Dess kylsystem med dubbla lägen – vätskekylning för batterier och smart forcerad luftkylning för elektronisk utrustning – minskar extra energiförbrukning med 20 %, samtidigt som den förbättrar den termiska konsistensen. Designen förlänger komponenternas livslängd med 30 %.

Chess Plus integrerar högpresterande spjutspetsdatorteknologi med realtids SOC-optimering och felförutsägelse. Systemets modulära arkitektur tillåter oberoende data och kontrollkanaler för stabil drift. Chess Plus är en energilagringslösning för många användningsområden i industriparker, laddningshubbar för elbilar och mikronät. Med AI-driven hantering är det ett idealiskt alternativ för att optimera energianvändningen och maximera ROI i olika miljöer.

Dr Wang Xiaoye från BYD Energy Storage underströk: “Endast tillverkare som behärskar forskning och utveckling på cellnivå kan leverera verkligt värde och effektivitet. Chess Plus återspeglar vår 17-åriga expertis inom energilagring och vårt engagemang för hållbar innovation.”

BYD Energy Storage har länge engagerat sig inom forskning och utveckling av C&I-energilagringsprodukter. Deras tidigare C&I-produkt applicerades i en bakom-mätaren-anläggning i Jiangsu i Kina, och hjälper till att generera 3 miljoner USD varje år via två körningar per dag och nätincitament, vilket har gett en återbetalningsperiod på 3 år.

Eftersom branscher över hela världen anammar grön energi, uppvisar Chess Plus en mycket lovande och dominerande roll på marknaden med sin starka stabilitet och anpassningsförmåga. Med oöverträffad säkerhet och smarta driftsverktyg fortsätter BYD Energy Storage att leda det globala skiftet mot motståndskraftig och kostnadseffektiv energilagring.

Bilder finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3620aaf-7be9-4e80-8af9-1feffb703f48

www.bydenergy.com

www.bydglobal.com

Mediekontakt: Qifen ZHONG zhong.qifen@fdbatt.com

