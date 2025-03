BYD Energy Storage uruchamia system Chess Plus dla magazynów energii C&I w Chinach

PEKIN, March 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Energy Storage, oddział biznesowy BYD Company Limited jako dostawca rozwiązań w zakresie energii odnawialnej zaprezentował 26 marca swój komercyjny i przemysłowy (C&I) system magazynowania energii nowej generacji Chess Plus zaprojektowany tak, aby sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, wydajnością i rentownością na bardzo konkurencyjnym rynku.

System Chess Plus firmy BYD Energy Storage ustanawia nowy paradygmat w dziedzinie magazynowania energii dzięki strukturze ochronnej cell-to-system (CTS). Podstawą są ogniwa „Thick Blade Battery” z ceramicznymi terminalami o wysokiej odporności na korozję eliminujące ryzyko wycieków. Ogniwa te przeszły ekstremalne testy obciążeń skrajnych, w tym symulacje niekontrolowanego wzrostu temperatury (-25~55℃) i 260% wartości progu przeładowania. System Chess Plus jest wyjątkowy dzięki zastosowaniu obudów akumulatorów o odporności ogniowej 2 godziny oraz wbudowanemu aerozolowemu systemowi gaszenia pożaru. Anomalie termiczne mogą być wykrywane z wyprzedzeniem dzięki ochronie na poziomie systemu, w tym odporności na wstrząsy sejsmiczne o sile 8,0, obudowom IP55 ze spadzistymi dachami do odprowadzania wody oraz algorytmom przewidywania ryzyka opartym na sztucznej inteligencji.

System Chess Plus wyposażono w ogniwa akumulatorowe o bardzo długiej żywotności wytrzymujące ponad 10 000 cykli, co zapewniają trwałość i stabilną pracę. Dwutrybowy system chłodzenia – chłodzenie cieczą w przypadku akumulatorów i inteligentne wymuszone chłodzenie powietrzem w przypadku sprzętu elektronicznego – zmniejsza pobór mocy na potrzeby własne o 20%, jednocześnie zwiększając zgodność termiczną. Taka konstrukcja wydłuża żywotność komponentów o 30%.

Chess Plus integruje wysokowydajne przetwarzanie w celu optymalizacji SOC w czasie rzeczywistym i przewidywania błędów. Modułowa architektura systemu pozwala na działanie niezależnych kanałów danych i sterowania, tym samym zapewnia stabilną pracę. Chess Plus to rozwiązanie do magazynowania energii z wieloma możliwymi scenariuszami zastosowań w parkach przemysłowych, centrach ładowania pojazdów elektrycznych i mikrosieciach. Dzięki zarządzaniu opartemu na sztucznej inteligencji jest to idealna opcja do optymalizowania zużycia energii i maksymalizacji zwrotu z inwestycji w różnych środowiskach.

Dr Wang Xiaoye z BYD Energy Storage podkreśla: „Tylko producenci doprowadzający do perfekcji prace badawczo-rozwojowe na poziomie ogniwa mogą zapewnić prawdziwą wartość i wydajność. Chess Plus odzwierciedla nasze 17-letnie doświadczenie w zakresie magazynowania energii i zaangażowanie w zrównoważone innowacje.”

BYD Energy Storage od dawna angażuje się w prace badawczo-rozwojowe nad produktami do magazynowania energii C&I. Poprzedni produkt C&I tej firmy, zastosowany w instalacji zalicznikowej w Jiangsu w Chinach, pomaga wygenerować 3 mln dolarów rocznie dzięki dwóm cyklom dziennie i zachętom sieciowym, wykazując 3-letni okres zwrotu.

W miarę jak branże na całym świecie wdrażają zieloną energię, system Chess Plus ma potencjał do dominacji na rynku dzięki dużej stabilności i zdolnościom adaptacyjnym. Dzięki niezrównanemu poziomowi bezpieczeństwa i inteligentnym narzędziom operacyjnym BYD Energy Storage to jeden z liderów globalnej zmiany w kierunku odpornego i efektywnego kosztowo magazynowania energii.

Zdjęcie znajduje się na stronie https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3620aaf-7be9-4e80-8af9-1feffb703f48

www.bydenergy.com

www.bydglobal.com

Kontakt dla mediów: Qifen ZHONG zhong.qifen@fdbatt.com

