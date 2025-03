BYD Energy Storage Melancarkan Chess Plus untuk C&I Energy Storage di China

BEIJING, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Energy Storage, sebuah bahagian perniagaan BYD Company Limited dan penyedia penyelesaian tenaga boleh diperbaharui telah memperkenalkan sistem storan tenaga komersial dan industri (C&I) generasi baharunya, Chess Plus pada 26 Mac. Sistem ini direka untuk menangani cabaran keselamatan, kecekapan dan keuntungan dalam pasaran yang sangat kompetitif.

Chess Plus BYD Energy Storage menetapkan paradigma baharu dalam storan tenaga melalui rangka kerja perlindungan cell-to-system (CTS). Di tengah inovasi adalah sel “Thick Blade Battery” dengan terminal seramik, yang berjaya menghapuskan risiko kebocoran sambil meningkatkan rintangan terhadap kakisan. Sel-sel ini telah berjaya melepasi ujian tekanan ekstrem termasuk simulasi pelarian haba (-25~55 ℃) dan ambang cas berlebihan sehingga 260%. Chess Plus menonjol dengan selongsong bateri yang tahan api selama 2 jam serta sistem pemadaman kebakaran aerosol terbina dalam. Anomali terma dapat dikesan lebih awal berkat perlindungan peringkat sistem yang merangkumi ketahanan seismik magnitud 8.0, perumah IP55 dengan bumbung condong untuk saliran air serta algoritma ramalan risiko berasaskan AI.

Chess Plus menampilkan sel bateri berhayat panjang yang mampu menyokong lebih daripada 10,000 kitaran, sekali gus memastikan ketahanan untuk operasi yang stabil. Sistem penyejukannya dwi-mod—penyejukan cecair untuk bateri dan penyejukan udara paksa pintar untuk peralatan elektronik—mengurangkan penggunaan kuasa tambahan sebanyak 20% sambil meningkatkan konsistensi terma. Reka bentuk ini juga memanjangkan jangka hayat komponen sebanyak 30%.

Chess Plus menyepadukan pengkomputeran edge berprestasi tinggi untuk pengoptimuman SOC masa nyata dan ramalan ralat. Seni bina modular sistem tersebut membenarkan data bebas dan saluran kawalan untuk operasi yang stabil. Chess Plus merupakan penyelesaian penyimpanan tenaga untuk banyak senario aplikasi di taman perindustrian, hab pengecasan EV dan mikrogrid. Dengan pengurusan yang dipacu AI, ia merupakan pilihan ideal untuk mengoptimumkan penggunaan tenaga dan memaksimumkan ROI merentasi pelbagai tetapan.

Dr. Wang Xiaoye dari BYD Energy Storage menekankan, “Hanya pengeluar yang menguasai R&D peringkat sel boleh memberikan nilai dan kecekapan sebenar. Chess Plus mencerminkan kepakaran penyimpanan tenaga dan komitmen kami selama 17 tahun terhadap inovasi mampan.”

BYD Energy Storage telah lama berdedikasi dalam penyelidikan dan pembangunan bagi produk storan tenaga C&I. Produk C&I sebelumnya yang digunakan di sebuah kemudahan Behind-the-Meter di Jiangsu, China, berjaya menjana pendapatan tahunan sebanyak $3 juta melalui dua kitaran sehari dan insentif grid, menunjukkan tempoh pulangan modal selama tiga tahun.

Seiring dengan penerimaan tenaga hijau oleh industri di seluruh dunia, Chess Plus menunjukkan potensi besar sebagai peneraju yang dominan dalam pasaran dengan kestabilan dan kebolehsuaian yang kukuh. Dengan ciri keselamatan yang tiada tandingannya serta alat operasi pintar, BYD Energy Storage terus memimpin peralihan global ke arah storan tenaga yang lebih berdaya tahan dan kos efektif.

Foto tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3620aaf-7be9-4e80-8af9-1feffb703f48

www.bydenergy.com

www.bydglobal.com

Hubungan Media: Qifen ZHONG zhong.qifen@fdbatt.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.