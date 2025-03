BYD 에너지 스토리지, 중국 C&I 에너지 스토리지용 Chess Plus 출시

베이징, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 재생 에너지 솔루션 기업이자 BYD Company Limited의 사업 부문인 BYD 에너지 스토리지 (BYD Energy Storage)가 치열한 시장 경쟁 구도 가운데 안전성과 효율성, 수익성 문제 해결 차원에서 설계된 차세대 상업용 및 산업용(C&I) 에너지 저장 시스템인 Chess Plus를 지난 3월 26일 공개했다.

BYD 에너지 스토리지의 Chess Plus는 셀-투-시스템(CTS) 보호 프레임워크를 통해 에너지 스토리지의 새로운 패러다임을 구축하게 된다. 그 핵심에는 세라믹 단자가 있는 '두꺼운 블레이드 배터리' (Thick Blade Battery) 셀이 있어 누출 위험을 없애고 내식성을 강화하는 특징이 있다. 이 셀은 열 폭주 시뮬레이션(-25~55℃)과 260% 과충전 임계값을 포함한 극한의 스트레스 테스트를 통과하였다. Chess Plus는 2시간 내화성 배터리 케이스와 에어로졸 화재 진압 시스템이 내장된 것이 특징이다. 8.0 진도 내진, 물 배수를 위한 경사진 지붕이 있는 IP55 인클로저, AI 기반 위험 예측 알고리즘 등 시스템 차원의 보호 기능 덕분에 열 이상을 사전에 감지할 수 있다.

Chess Plus는 10,000회 이상의 사이클을 지원하는 초장수명 배터리 셀을 탑재하여 안정적인 작동을 위한 내구성을 보장하게 된다. 배터리를 위한 액체 냉각과 전자 장비를 위한 스마트 강제 공기 냉각의 듀얼 모드 냉각 시스템은 보조 전력 소비를 20% 줄이면서 열 일관성을 향상시키고 있다. 이 설계로 인해 부품 수명은 30% 수준 연장되는 효과를 갖는다.

Chess Plus는 실시간 SOC 최적화 및 장애 예측을 위해 고성능 엣지 컴퓨팅을 통합하고 있다. 이 시스템의 모듈식 아키텍처는 안정적인 운영을 위해 독립적인 데이터 및 제어 채널을 제공한다. Chess Plus는 산업 단지, 전기차 충전 허브 및 마이크로그리드의 다양한 애플리케이션 시나리오를 위한 에너지 저장 솔루션으로 평가받고 있다. AI 기반 관리를 통해 다양한 환경에서 에너지 사용을 최적화하고 ROI를 극대화하는 데 이상적인 옵션이 될 수 있다.

BYD 에너지 스토리지의 Wang Xiaoye 박사는 “셀 수준의 R&D를 마스터하는 제조업체만이 진정한 가치와 효율성을 제공할 수 있다. Chess Plus는 17년간 쌓아온 에너지 스토리지 전문성과 지속 가능한 혁신에 대한 우리의 헌신적 노력을 잘 보여준다."고 강조했다.

BYD 에너지 스토리지는 오랫동안 C&I 에너지 스토리지 제품의 연구개발에 전념해 왔다. 중국 장쑤성의 비하인드 더 미터 (Behind-the-Meter) 시설에 적용된 이전 C&I 제품은 하루 두 번의 사이클과 그리드 인센티브를 통해 연간 300만 달러의 수익을 창출하며 3년의 투자 회수 기간을 보여주었다.

전 세계 산업계가 친환경 에너지를 채택에 나서면서 Chess Plus는 강력한 안정성과 적응성을 바탕으로 시장에서 주도적 역할을 할 수 있는 상당한 가능성을 보여주고 있다. 탁월한 안전성과 스마트한 운영 도구를 갖춘 BYD 에너지 스토리지는 탄력적이고 비용 효율적인 에너지 스토리지를 향한 글로벌 변화를 지속적으로 이끌어 나가고 있다.

사진자료는 하단 링크에서 이용이 가능합니다

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3620aaf-7be9-4e80-8af9-1feffb703f48

www.bydenergy.com

www.bydglobal.com

언론 연락처: Qifen ZHONG zhong.qifen@fdbatt.com

