BYD Energy Storage משיקה את Chess Plus עבור אחסון אנרגיה מסחרי ותעשייתי בסין

BYD Energy Storage, חטיבה עסקית של BYD Company Limited, כספקית של פתרונות אנרגיה מתחדשת, חשפה ב-26 במרץ את Chess Plus, מערכת אחסון אנרגיה מסחרית ותעשייתית (C&I) מהדור הבא, שנועדה להתמודד עם אתגרים בבטיחות, יעילות ורווחיות בשוק תחרותי עז.

Chess Plus של BYD Energy Storage מבססת פרדיגמה חדשה באחסון אנרגיה באמצעות מסגרת הגנה מהתא עד מערכת (CTS). בליבה נמצאים תאי "סוללת להב עבה" עם חיבורים קרמיים המוציאים מהתמונה סיכוני דליפה וגם משפרים את העמידות בפני קורוזיה. תאים אלו עברו מבחני מאמץ קיצוניים, כולל הדמיות של הימלטות תרמית (מ-25- ועד 55 מעלות צלזיוס) וספי טעינת יתר של 260%. Chess Plus היא מערכת ייחודית שמציעה מעטפת סוללה שעמידה לאש במשך עד שעתיים לצד מערך כיבוי אש בריסוס מובנה. ניתן לזהות את החריגות התרמיות מראש הודות להגנה ברמת המערכת הכוללת התנגדות סיסמית בעוצמה 8.0, מארזי IP55 עם גגות משופעים לניקוז מים ואלגוריתמי חיזוי סיכונים מונעי בינה מלאכותית.

Chess Plus מציגה תאי סוללה בעלי אורך חיים ארוך במיוחד שתומכים ביותר מ-10,000 מחזורים, מה שמבטיח עמידות לטובת פעילות יציבה. מערכת הקירור הכפולה שלה - קירור נוזלי לסוללות וקירור אוויר דחוס חכם לציוד האלקטרוני - מפחיתה את צריכת חשמל העזר ב-20% תוך שיפור העקביות התרמית. עיצוב זה מאריך את תוחלת החיים של הרכיב ב-30%.

Chess Plus משלבת מחשוב קצה עתיר ביצועים עבור מיטוב SOC בזמן אמת וחיזוי כשלים. הארכיטקטורה המודולרית של המערכת מאפשרת ערוצי נתונים ובקרה עצמאיים כדי להבטיח פעולה יציבה. Chess Plus מספקת פתרון אחסון אנרגיה עבור תרחישי יישום רבים בפארקי תעשייה, רכזות טעינה עבור רכבים חשמליים ומיקרו-רשתות. עם ניהול מנוע בינה מלאכותית מדובר באפשרות אידיאלית למיטוב השימוש באנרגיה ולהבטחת מרב החזר השקעה בסביבות עבודה מגוונות.

ד"ר וואנג שאווי (Wang Xiaoye) מ-BYD Energy Storage הדגיש, "רק יצרניות השולטות במו"פ ברמת התא יכולות לספק ערך ויעילות אמיתיים. Chess Plus משקפת את 17 שנות המומחיות שלנו באחסון אנרגיה ואת המחויבות לחדשנות ברת קיימא".

BYD Energy Storage מחויבת כבר זמן רב למו"פ של מוצרי אחסון אנרגיה מסחריים ותעשייתיים. המוצר המסחרי תעשייתי הקודם שלה מיושם במתקן Behind-the-Meter בג'יאנגסו, סין שעוזר להפיק 3 מיליון דולר בשנה באמצעות ייצור שני מחזורים ליום ותמריצי רשת, שמקדם תקופת החזר של 3 שנים.

כאשר תעשיות ברחבי העולם מאמצות אנרגיה ירוקה, Chess Plus מראה הבטחה ניכרת כתפקיד דומיננטי בשוק עם היציבות החזקה ויכולת ההסתגלות שלו. עם בטיחות ללא תחרות וכלים תפעוליים חכמים, BYD Energy Storage ממשיכה להוביל את המעבר העולמי לעבר אחסון אנרגיה גמיש וחסכוני.

