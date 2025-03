Bitget מרחיבה את שירותי ההלוואות המוסדיות כדי לתמוך בכל צמדי המסחר בספוט

ויקטוריה, איי סיישל, March 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, הכריזה על שדרוג משמעותי לשירות ההלוואות המוסדיות שלה, והיא מאפשרת ללקוחות מוסדיים ללוות כספים למסחר בספוט של כל צמדי המסחר הזמינים בפלטפורמה. שיפור אסטרטגי מעצים משתמשים מוסדיים עם גמישות ויעילות הון רבה יותר כאשר הם בוחנים אסטרטגיות מסחר מגוונות.

תוכנית ההלוואות המוסדיות מציעה חבילות הלוואות מותאמות ללקוחות מקצועיים, והיא מאפשרת להם גישה לנזילות בקנה מידה גדול עם ריביות תחרותיות. עם השדרוג האחרון הזה, ניתן כעת להחיל נכסים מולווים על יותר מ-800 אסימוני ספוט שרשומים ב-Bitget, וזה מרחיב באופן משמעותי את היקף המסחר והזדמנויות הגידור.

"למוסדות יש תפקיד מכריע בשיפור הנזילות והיציבות של שוק הקריפטוגרפיה. הרחבת הטווח שלנו בקרב סוחרים מוסדיים היא אחת מאסטרטגיות הליבה של Bitget לשנת 2025", אמרה גרייסי צ'ן ((Gracy Chen, מנכ"לית Bitget. "כדי לנווט בקצב המהיר והטבעי של שוק הקריפטוגרפיה, מוסדות זקוקים לגישה גמישה, ניתנת להרחבה ויעילה להון. על ידי הרחבת התמיכה שלנו בהלוואות לכל צמדי הספוט אנו מסירים חסמים תפעוליים ומעצימים מוסדות עם אפשרויות לבצע אסטרטגיות מתוחכמות, לגדר סיכונים ולנצל הזדמנויות ללא הגבלה של כיסוי נכסים".

Bitget מציעה תהליך הלוואות מוסדיות חלק ומאובטח. לקוחות יכולים להגיש בקשה ישירות דרך הפורטל המוסדי של Bitget, שבו קווי ותנאי אשראי מותאמים נקבעים על סמך הפרופילים של כל מוסד והיסטוריית מסחר. נכון לעכשיו, Bitget תומכת ב-USDT כמטבע ההלוואות, עם אפשרות לשימוש ביותר מ-50 סוגים של נכסי בטחונות מקובלים, כולל BTC, ETH ו- USDC. המינוף המרבי הזמין הוא פי 5, עם תנאי הלוואה של עד 12 חודשים. בחודשים הקרובים, Bitget תרחיב את התמיכה בהלוואות מוסדיות כך שגם שתכלול מסחר בנגזרות.

מהלך זה בא בעקבות המחויבות הרחבה יותר של Bitget לשרת לקוחות מוסדיים עם תשתית ברמה עולמית. מוקדם יותר השנה, הפלטפורמה השיקה שירותי OTC ייעודיים ופתרונות משמורת משודרגים בשיתוף עם שותפים מורשים כמו Cobo ו-Fireblocks, במטרה ליצור היצע מוסדי מלא.

פרטים נוספים על תוכנית ההלוואות המוסדיות של Bitget, ישותפו בקרוב.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

