Bitget amplía sus servicios de préstamos institucionales para respaldar todos los pares de operaciones al contado

VICTORIA, Seychelles, March 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, anunció una importante actualización de su servicio de préstamos institucionales, que permite a los clientes institucionales tomar prestados fondos para operar en todos los pares de operaciones al contado disponibles en la plataforma. Esta mejora estratégica brinda a los usuarios institucionales mayor flexibilidad y eficacia de capital a medida que exploran estrategias de operaciones diversificadas.

El programa de préstamos institucionales ofrece paquetes de préstamos personalizados para clientes profesionales, y les permite acceder a liquidez a gran escala con tarifas de interés competitivas. Con la última actualización, los activos prestados ahora se pueden aplicar a más de 800 tokens al contado cotizados en Bitget, lo que amplía significativamente el alcance de las oportunidades de operaciones y de cobertura.

"Las instituciones desempeñan un papel crucial a la hora de mejorar la liquidez y la estabilidad del mercado de las criptomonedas. Expandir nuestro alcance entre los operadores institucionales es una de las principales estrategias de Bitget para 2025", declaró Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget. "Para navegar por la naturaleza vertiginosa de las criptomonedas, las instituciones necesitan tener acceder de forma flexible, escalable y eficaz al capital. Al ampliar nuestro apoyo crediticio a todos los pares al contado, eliminamos barreras operativas y empoderamos a las instituciones para ejecutar estrategias sofisticadas, cubrir riesgos y aprovechar oportunidades sin limitaciones en la cobertura de activos".

Bitget ofrece un proceso de préstamos institucionales seguro y sin complicaciones. Los clientes pueden presentar su solicitud directamente a través del portal institucional de Bitget, en el que se determinan las líneas de crédito y los términos personalizados en función de los perfiles individuales y el historial de operaciones. En este momento, Bitget admite USDT como moneda de préstamo y acepta más de 50 tipos de activos de garantía, incluidos BTC, ETH y USDC. El máximo beneficio disponible es de 5x, y los préstamos tienen un plazo de hasta 12 meses. En los meses venideros, Bitget también expandirá el apoyo a los préstamos institucionales para incluir las operaciones de derivados.

Esta medida sigue el compromiso más amplio de Bitget de servir a los clientes institucionales con una infraestructura de primera clase. A principios de este año, la plataforma lanzó servicios OTC específicos y mejoró las soluciones de custodia en colaboración con socios autorizados como Cobo y Fireblocks, con el objetivo de crear una oferta institucional completa.

Próximamente se compartirán más detalles sobre el programa de préstamos institucionales de Bitget.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu(campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

