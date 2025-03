Bitget erweitert institutionelle Kreditdienstleistungen zur Unterstützung aller Spot-Handelspaare

VICTORIA, Seychellen, March 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat eine umfassende Erweiterung seiner institutionellen Kreditdienstleistungen angekündigt, die es institutionellen Kunden ermöglicht, Gelder für den Handel mit allen auf der Plattform verfügbaren Spot-Handelspaaren zu leihen. Diese strategische Erweiterung bietet institutionellen Anwendern mehr Flexibilität und Kapitaleffizienz bei der Erkundung diversifizierter Handelsstrategien.

Das Programm für institutionelle Kreditdienstleistungen bietet maßgeschneiderte Kreditpakete für professionelle Kunden, die ihnen Zugang zu umfangreichen liquiden Mitteln zu wettbewerbsfähigen Zinssätzen ermöglichen. Mit dem neuesten Upgrade können geliehene Vermögenswerte nun auf über 800 börsennotierte Spot-Token auf Bitget angewendet werden, wodurch der Umfang der Handels- und Absicherungsmöglichkeiten erheblich erweitert wird.

„Institutionen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Liquidität und Stabilität des Kryptomarktes. Die Erweiterung unserer Reichweite unter institutionellen Händlern ist eine der Kernstrategien von Bitget für 2025“, so Gracy Chen, CEO von Bitget. „Um in der schnelllebigen Welt der Kryptowährungen bestehen zu können, benötigen Institutionen einen flexiblen, skalierbaren und effizienten Zugang zu Kapital. Indem wir unsere Kreditunterstützung auf alle Spot-Paare ausweiten, beseitigen wir operative Hindernisse und befähigen Institutionen, ausgefeilte Strategien umzusetzen, Risiken abzusichern und Chancen zu nutzen, ohne Einschränkungen bei der Vermögensdeckung.“

Bitget bietet einen nahtlosen und sicheren institutionellen Kreditvergabeprozess. Kunden können direkt über das institutionelle Portal von Bitget einen Antrag stellen, wo auf der Grundlage individueller Profile und der Handelshistorie maßgeschneiderte Kreditlinien und -bedingungen festgelegt werden. Derzeit unterstützt Bitget USDT als Kreditwährung und akzeptiert über 50 Arten von Sicherheiten, darunter BTC, ETH und USDC. Die maximale Hebelwirkung beträgt 5x, mit Darlehenslaufzeiten von bis zu 12 Monaten. In den kommenden Monaten wird Bitget auch die institutionelle Kreditunterstützung auf den Handel mit Derivaten ausweiten.

Dieser Schritt folgt auf das umfassende Engagement von Bitget, institutionellen Kunden eine erstklassige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Anfang des Jahres führte die Plattform in Zusammenarbeit mit lizenzierten Partnern wie Cobo und Fireblocks spezielle OTC-Dienstleistungen ein und verbesserte Depotbanklösungen, um ein umfassendes Angebot für institutionelle Kunden zu schaffen.

Weitere Einzelheiten zum institutionellen Kreditprogramm von Bitget werden in Kürze bekannt gegeben.

