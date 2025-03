Cytryna z Syrakuz ChOG: 102 miliony konsumentów we Włoszech, Polsce i Rumunii

Dobre wyniki w pierwszym roku kampanii LemOn, projektu promującego cytrynę z Syrakuz ChOG współfinansowanego przez Konsorcjum na rzecz Ochrony Cytryn z Syrakuz ChOG oraz Unię Europejską

SYRAKUZY, Sycylia, March 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dzięki strategicznemu połączeniu działań komunikacyjnych, marketingu cyfrowego i wydarzeń międzynarodowych udało się zdobyć 102 milionów konsumentów we Włoszech, Polsce i Rumunii. Są to liczby z pierwszego roku działalności kampanii LemON, projektu promocji Syracuse IGP Lemon, współfinansowanego przez Unię Europejską.

Cytryna z Syrakuz ChOG pojawiła się również po raz pierwszy w sieciach RAI za sprawą 15-sekundowego spotu, który dotarł do 31 milionów kontaktów w trakcie 267 emisji, osiągając 40% zasięgu w docelowej grupie nabywców. Był to rezultat, który umocnił rozgłos produktu i jego pozycję na rynku.

Jednak LemOn nie poprzestał na tym: projekt odegrał również wiodącą rolę na Fruit Logistica Berlin, jednych z najważniejszych międzynarodowych targów branży owocowo-warzywnej. Oprócz obecności na dedykowanym stoisku w strefie CSO Italy, podczas wydarzenia zorganizowano warsztaty poświęcone cytrynom z Syrakuz ChOG oraz serię spotkań B2B z operatorami z Włoch, Polski i Rumunii w celu wspierania nowych możliwości biznesowych.

Na froncie cyfrowym kampania odnotowała ponad 400 tysięcy interakcji na stronach społecznościowych, 4 miliony wyświetleń i prawie 40 tysięcy kliknięć kierujących na stronę internetową, co potwierdza duże zaangażowanie odbiorców. Na poziomie globalnym wpływ medialny był równie znaczący: dotarto do ponad 3000 dziennikarzy w trzech krajach docelowych, którzy opublikowali ponad 300 artykułów, a liczba czytelników ogółem przekroczyła 90 milionów.

Kampania podbiła najbardziej strategiczne przestrzenie włoskiego transportu kolejowego dzięki szeroko zakrojonej kampanii reklam zewnętrznych na głównych stacjach w Mediolanie i Rzymie. Dzięki 15-dniowej obecności, 19-godzinnemu dziennemu harmonogramowi i zasięgowi 12 milionów osób, aktywność ta zagwarantowała wyjątkową widoczność cytryny z Syrakuz ChOG. Do tego dodano kampanię influencer marketingu z udziałem 8 twórców z całych Włoch, zaangażowanych w tworzenie innowacyjnych przepisów, które wychwalały każdą część cytryny. W nadchodzących miesiącach kampania zostanie również rozszerzona na Polskę i Rumunię, gdzie zaangażuje równie wielu twórców, aby stworzyć międzynarodowe przepisy łączące różne tradycje kulinarne z podejściem „zero marnowania” stosowanym przez cytrynę z Syrakuz ChOG.

Pierwszy rok kampanii LemOn kończy się imponującymi liczbami i świadomością, że położyliśmy solidne fundamenty pod przyszłość. Projekt będzie kontynuowany przez kolejne dwa lata, coraz bardziej wzmacniając relacje handlowe z Rumunią i Polską.

Wiadomości na temat Konsorcjum na rzecz ochrony Cytryn z Syrakuz ChOG.

The Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP jest jedną z najważniejszych społeczności uprawiających cytrusy w Europie. Utworzone 13 lipca 2000 r. konsorcjum liczy 163 członków: 130 producentów, 60 pakowaczy, 36 użytkowników i 62 ambasadorów na obszarze 1450,91 ha reprezentującym 32% włoskiej produkcji. Jeżeli chodzi o poziom produkcji, Konsorcjum reprezentuje 100% produkcji cytryn „Limone di Siracusa PGI”, a na poziomie krajowym 3 cytryny na 100 pochodzą z obszaru Syrakuz. Zadania Konsorcjum obejmują identyfikowanie obszarów produkcji i odmian, które mają podlegać ochronie, nadzorowanie działań na obszarze pochodzenia i na rynkach w zakresie prawidłowego stosowania nazwy „Limone di Siracusa IGP” oraz prowadzenie inicjatyw promocyjnych we Włoszech i za granicą w celu rozpowszechnianie wiedzy, wizerunku produktu i znaku towarowego IGP (ChOG).

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone tu poglądy są jednakże wyłącznie poglądami autora (autorów) i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA). Ani Unia Europejska, ani administracja przyznająca dotacje nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

