Water Mission Ứng phó Thảm họa Động đất Kinh hoàng ở Myanmar và Thái Lan

Đội ngũ Ứng phó Thảm họa đang Khẩn trương đến Khu vực để Đánh giá Nhu cầu Nước sạch Khẩn cấp

N. CHARLESTON, S.C., March 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Water Mission , một tổ chức kỹ thuật phi lợi nhuận Cơ đốc giáo, đang triển khai một Đội ngũ Hỗ trợ Ứng phó Thảm họa tới Đông Nam Á sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter gây chết người ở Myanmar và Thái Lan. Trận động đất gây tàn phá trên diện rộng đối với cơ sở hạ tầng trên khắp Myanmar và Thái Lan như các tòa nhà, nhà cửa và đường sá. Ban đầu đội ngũ của Water Mission sẽ bắt đầu nhiệm vụ tại Thái Lan để đánh giá nhu cầu về nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trên khắp khu vực.

Trận động đất được cho là đã cướp đi sinh mạng của hơn 150 người và hàng trăm người khác hiện vẫn mất tích. Theo dự đoán từ các báo cáo ban đầu, những con số này có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Nước sạch và an toàn là vấn đề cực kỳ quan trọng trong bất kỳ thảm họa nào. Nước sạch giúp ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh liên quan đến nước, đặc biệt là các bệnh gây tử vong ở trẻ nhỏ

“Water Mission từng ứng phó với hơn 60 thảm họa trên khắp thế giới, bao gồm các trận động đất lớn tương tự trong hai năm qua ở Thổ Nhĩ Kỳ và Morocco”, Tổng giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Water Mission, George C. Greene IV, PE, cho biết. “Đội ngũ Hỗ trợ Ứng phó Thảm họa của chúng tôi rất thành thạo trong việc huy động và hợp tác nhanh chóng với các đối tác tại hiện trường để thực hiện công tác hỗ trợ khẩn cấp nhanh nhất có thể tại nơi cần nhất”.



Water Mission có hơn 20 năm kinh nghiệm ứng phó với thiên tai và khủng hoảng nhân đạo thông qua các giải pháp cung cấp nước an toàn tức thời cũng như lâu dài. Trong hai năm qua, Water Mission đã hỗ trợ ứng phó với các cơn bão ở Hoa Kỳ và Caribe, lũ lụt ở Đông Phi, động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Morocco, đợt bùng phát dịch tả ở Malawi và cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Water Mission đã phục vụ hơn 8 triệu người trên khắp thế giới kể từ năm 2001.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về nỗ lực ứng phó thảm họa của Water Mission khi tổ chức này huy động nhân viên và các nguồn lực để hỗ trợ những người đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng.

Giới thiệu về Water Mission

Water Mission là một tổ chức kỹ thuật phi lợi nhuận Cơ đốc giáo chuyên xây dựng các giải pháp nước sạch bền vững cho người dân ở các nước đang phát triển, các trại tị nạn và các khu vực xảy ra thiên tai. Kể từ năm 2001, Water Mission đã phục vụ trên 8 triệu người tại hơn 60 quốc gia, chia sẻ nguồn nước sạch và thông điệp về tình yêu của Chúa. Trụ sở chính toàn cầu của Water Mission đặt tại North Charleston, SC và tổ chức này phục vụ người dân ở Châu Phi; Châu Á; Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Trung Mỹ. Water Mission nằm trong nhóm hàng đầu được xếp hạng bốn sao của Charity Navigator 18 năm liên tiếp, một vinh dự mà chỉ chưa đến 1% các tổ chức từ thiện có được từ tổ chức xếp hạng này. Để tìm hiểu thêm, truy cập watermission.org , Facebook , LinkedIn , Instagram , YouTube hoặc Twitter .

Người liên hệ của Water Mission: Gregg Dinino

Giám đốc Quan hệ Công chúng

Water Mission

Di động: +1.843.805.2097

gdinino@watermission.org

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.