Water Mission ตอบสนองต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเมียนมาร์และประเทศไทย

N. CHARLESTON, รัฐเซาท์แคโรไลนา, March 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Water Mission องค์กรคริสเตียนไม่แสวงผลกำไรทางวิศวกรรม กำลังส่งทีมช่วยเหลือตอบสนองต่อภัยพิบัติไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ในเมียนมาร์และประเทศไทย แผ่นดินไหวได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคาร บ้านเรือน และถนนทั่วเมียนมาร์และประเทศไทย ทีมงานของ Water Mission จะเริ่มภารกิจแรกในประเทศไทยโดยทำงานเพื่อประเมินความต้องการด้านน้ำดื่มปลอดภัย สุขาภิบาล และสุขอนามัยทั่วทั้งภูมิภาค

เชื่อว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า 150 ราย และมีรายงานด้วยว่ามีผู้สูญหายอีกหลายร้อยคน รายงานเบื้องต้นคาดว่าตัวเลขเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นในหลายวันข้างหน้า ในระหว่างภัยพิบัติใด ๆ น้ำสะอาดและปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะต่อเด็กเล็ก

"Water Mission ได้ตอบสนองต่อภัยพิบัติมากกว่า 60 ครั้งทั่วโลก รวมถึงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่คล้ายกันในช่วงสองปีที่ผ่านมาในตุรกีและโมร็อกโก" George C. Greene IV, วิศวกรมืออาชีพ ซีอีโอและประธานของ Water Mission กล่าว "ทีมช่วยเหลือตอบสนองต่อภัยพิบัติของเรามีความเชี่ยวชาญในการระดมกำลังอย่างรวดเร็วและร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วที่สุดในที่ที่มีความต้องการมากที่สุด"



Water Mission มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและวิกฤตด้านมนุษยธรรมด้วยการแก้ปัญหาน้ำสะอาดทั้งในทันทีและในระยะยาว ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Water Mission ได้ตอบสนองต่อพายุเฮอริเคนในสหรัฐฯ และแคริบเบียน น้ำท่วมในแอฟริกาตะวันออก แผ่นดินไหวในตุรกีและโมร็อกโก การระบาดของอหิวาตกโรคในมาลาวี และความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ในยูเครน Water Mission ได้ให้บริการแก่ผู้คนมากกว่า 8 ล้านคนทั่วโลกตั้งแต่ปี 2001

คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามในการตอบสนองต่อภัยพิบัติของ Water Mission ในขณะที่องค์กรเร่งส่งเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

Water Mission เป็นองค์กรคริสเตียนไม่แสวงหาผลกำไรด้านวิศวกรรมที่สร้างการแก้ปัญหาเรื่องน้ำสะอาดที่ยั่งยืนสำหรับผู้คนในประเทศกำลังพัฒนา ค่ายผู้ลี้ภัย และพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ตั้งแต่ปี 2001 Water Mission ได้ให้บริการแก่ผู้คนมากกว่า 8 ล้านคนในกว่า 60 ประเทศ แบ่งปันน้ำสะอาดและสารแห่งความรักของพระเจ้า สำนักงานใหญ่ระดับโลกของ Water Mission ตั้งอยู่ที่นอร์ทชาร์ลสตัน รัฐเซาท์แคโรไลนา และองค์กรให้บริการผู้คนในแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาเหนือ ใต้ และกลาง Charity Navigator ได้มอบรางวัลสี่ดาวสูงสุดให้กับ Water Mission ติดต่อกันเป็นเวลา 18 ปี ซึ่งเป็นความโดดเด่นที่มีองค์กรการกุศลเพียงไม่กี่แห่งคิดเป็นไม่ถึง 1% ขององค์กรการกุศลทั้งหมดที่ได้รับการจัดอันดับโดยองค์กร หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม watermission.org , Facebook , LinkedIn , Instagram , YouTube หรือ Twitter

