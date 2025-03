Water Mission Merespons Gempa Bumi Dahsyat di Myanmar dan Thailand

Tim Tanggap Darurat Bencana Bergegas ke Wilayah Ini untuk Menilai Kebutuhan Air Bersih dalam Situasi Darurat

N. CHARLESTON, S.C., March 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Water Mission , organisasi nirlaba Kristen di bidang teknik, mengerahkan Tim Tanggap Darurat Bencana ke Asia Tenggara menyusul terjadinya gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,7 magnitudo di Myanmar dan Thailand. Gempa bumi ini telah menyebabkan kerusakan yang meluas pada berbagai infrastruktur seperti bangunan, rumah, dan jalan di negara Myanmar dan Thailand. Pada tahap awal, Tim Water Mission akan memulai misi mereka di Thailand dengan bekerja menilai kebutuhan air bersih, sanitasi, dan kebersihan di wilayah tersebut.

Lebih dari 150 orang diklaim tewas dan ratusan orang juga dilaporkan hilang dalam gempa bumi ini. Laporan awal memperkirakan bahwa jumlah korban ini dapat bertambah dalam beberapa hari ke depan. Selama bencana apa pun, air bersih dan layak minum merupakan kebutuhan yang vital. Air bersih membantu mencegah penyebaran penyakit yang menular melalui air yang terutama fatal bagi anak kecil.

“Water Mission telah merespons lebih dari 60 bencana di seluruh dunia, termasuk gempa bumi besar serupa dalam dua tahun terakhir di Turkiye dan Maroko,” ujar CEO dan Presiden Water Mission George C. Greene IV, PE. “Tim Tanggap Darurat Bencana kami sangat cakap dalam melakukan mobilisasi cepat dan berkolaborasi dengan para mitra di lapangan untuk memberikan bantuan darurat secepat mungkin di tempat-tempat yang paling membutuhkan.”

Water Mission memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam merespons bencana alam dan krisis kemanusiaan dengan solusi air aman yang secepatnya dan jangka panjang. Selama dua tahun terakhir, Water Mission telah merespons bencana hurikan di AS dan Karibia, banjir di Afrika Timur, gempa bumi di Turkiye dan Maroko, wabah kolera di Malawi, serta konflik yang berkelanjutan di Ukraina. Water Mission telah melayani lebih dari 8 juta orang di seluruh dunia sejak tahun 2001.

Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut upaya tanggap darurat bencana Water Mission saat organisasi ini mengerahkan staf dan sumber dayanya untuk mendukung mereka yang berada dalam situasi putus asa.

Tentang Water Mission

Water Mission adalah organisasi nirlaba Kristen yang bergerak di bidang teknik yang membangun solusi air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat di negara berkembang, kamp pengungsi, dan wilayah bencana. Sejak tahun 2001, Water Mission telah melayani lebih dari 8 juta orang di lebih dari 60 negara, untuk membagikan air minum dan pesan cinta kasih Tuhan. Kantor pusat global Water Mission berada di North Charleston, SC, dan organisasi ini melayani penduduk di Afrika; Asia; serta Amerika Utara, Selatan, dan Tengah. Water Mission menerima peringkat empat bintang selama 18 tahun berturut-turut dari Charity Navigator. Hanya kurang dari 1% badan amal menerima peringkat yang sama dari organisasi tersebut. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi watermission.org , Facebook , LinkedIn , Instagram , YouTube , atau Twitter .

Kontak Water Mission: Gregg Dinino

Direktur, Hubungan Masyarakat

Water Mission

No Hp. +1.843.805.2097

gdinino@watermission.org

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.