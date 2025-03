Cavli CQS315 ve CQS325 Modülleri: Uç Bilişimin Gücünden Yararlanarak Akıllı Bağlantıları İyileştiriyor

Bağlantılı Araçlar, Akıllı POS Çözümleri, Akıllı Ev Cihazları ve daha nicesi için ideal olan gelişmiş multimedya yetenekleriyle donatılan CQS315 ve CQS325 Akıllı Modülleri yüksek performans sergilemek için geliştirildi





SAN JOSE, California, March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hücresel IoT Çözümleri alanında bir lider olan Cavli Wireless amiral gemisi ürünleri olan CQS315 ve CQS325 isimli LTE Cat 4 Akıllı Modül serilerini piyasaya sürdüğünü duyurmanın heyecanını yaşıyor. Cavli yeni nesil Akıllı IoT çözümlerinin gelişimini hızlandırmak amacıyla tasarlanan, son teknoloji ürünü modülleri sunmanın gururunu yaşıyor.

CQS315 ve CQS325 modülleri, bağlantılı otomotiv ve akıllı IoT (Nesnelerin İnterneti) uygulamalarının değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan, Cavli'nin amiral gemisi ürünleri olan Akıllı Modüllerdir. Güçlü bağlantı özellikleri, yüksek performanslı işlem gücü ve çok yönlü multimedya özellikleri sunan, Cavli imzalı bu modüller orijinal ekipman üreticisi (OEM) şirketlerin bağlantılı sistemleri kurma ve dağıtma yöntemlerinde devrim yaratmaya hazır.

CQS315 ve CQS325 modüllerinin ikisi de güçlerini Qualcomm’un gelişmiş temel bant yonga setlerinden, yani sırasıyla SM6115 ve SM6225'ten alıyor. Modüller güvenilir LTE Cat 4 bağlantısı sunuyor, 150 Mbps'ye kadar aşağı bağlantı (downlink) ve 50 Mbps'ye kadar yukarı bağlantı (uplink) hızlarını destekliyor. Hızlı ve verimli veri aktarımı gerektiren zorlu uygulamaları desteklemek üzere tasarlanan bu modüller, gerçek zamanlı bağlantılı çözümlerde kesintisiz performans sağlıyor. İkisi de opsiyonel entegre eSIM özelliğiyle donatılan modüller Cavli Hubble IoT Bağlantı ve Modem Yönetim platformu aracılığıyla küresel bağlantı olanağı sunuyor, bu da iki modülü uluslararası dağıtım için çok yönlü bir çözüm hâline getiriyor.

İkisi de LCC+LGA form faktöründe tasarlanan CQS315 ve CQS325, OEM şirketlerine esnek entegrasyon seçenekleri sunuyor. Hem Android 13 hem de Linux işletim sistemi seçenekleriyle piyasaya sürülen CQS315 ve CQS325 modülleri OEM özelleştirmeleri için benzersiz esneklik sunuyor. Bu, ister araca monte edilmiş bir cihaz isterse POS sistemi ya da endüstriyel IoT uygulaması olsun her bir bağlantılı çözümün benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere her modülü uyarlayabilmeye olanak tanıyor.

CQS315 ve CQS325 modülleri gücünü yüksek performanslı işlemcilerden alıyor, bu da zorlu ortamlarda bile kesintisiz çalışma performansı sağlıyor. CQS315 modülünde, IoT uygulamaları için olağanüstü işlem verimliliği sunan Sekiz Çekirdekli Qualcomm Kryo 260 işlemci (CPU) bulunuyor. Daha yüksek saat hızında çalışabilen Sekiz Çekirdekli Qualcomm Kryo 265 işlemciyle donatılan CQS325 modülüyse otomotiv, endüstri ve multimedya görevleri için performansı daha da yukarıya taşıyor. Bu işlemciler gerçek zamanlı veri işlemeye, gelişmiş tanılamaya ve bağlantılı hizmetleri kesintisiz gerçekleştirmeye olanak tanıyor.

Yüksek kaliteli grafikler render etme, görüntü işleme ve Yapay Zekâ destekli uygulamalar için çok önemli olan Adreno 610 GPU (grafik işleme birimi) ve Hexagon DSP (dijital sinyal işlemcisi) iki modülde de bulunuyor. Adreno GPU, yüksek kaliteli görsel render etmeye ve akıcı kullanıcı arayüzlerine olanak tanırken Hexagon DSP gerçek zamanlı analiz ve Yapay Zekâ destekli karar alma işlemleri için uç bilişim yeteneklerini iyileştiriyor.

CQS315 ve CQS325 modülleri çeşitli uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla esnek bellek konfigürasyonları sunuyor. İki modül de en az 2GB LPDDR4X RAM ve 16GB eMMC ROM kapasiteleriyle piyasaya sürülürken daha yüksek bellek kapasiteleri için genişletme seçenekleri de var. CQS315 modülünün kapasitesi en fazla 4GB LPDDR4X RAM ve 64GB eMMC ROM olacak şekilde genişletilebilirken CQS325 modülü 6GB LPDDR4X RAM ve 64GB eMMC ROM'a kadar genişletme desteği sunuyor. Bunun yanında CQS315 modülü, Linux işletim sistemiyle çalışan 1GB LPDDR4X RAM ve 4GB veya 8GB eMMC ROM kapasiteli daha düşük donanım versiyonları sunuyor. Bu, en karmaşık uygulamalar için bile çok sayıda bellek ve depolama seçeneği sağlıyor.

Çoklu takım uydu (multi-constellation) GNSS (L1) ile donatılan iki modül de GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS ve SBAS dâhil olmak üzere çok sayıda sistemi destekliyor. Bununla birlikte CQS325 modülü, NavIC dâhil olmak üzere çift bant (L1+L5) GNSS desteği sayesinde gelişmiş konumlandırma yetenekleri sunuyor ve bu sayede navigasyon temelli çözümler için üstün doğruluk sağlıyor.

Multimedya çözümlerinde olağanüstü başarı sergileyen CQS315 ve CQS325 modülleri çeşitli uygulamalar için yüksek çözünürlüklü ekranları ve kameraları destekliyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip ekranları (60Hz'te 2520x1080 piksele kadar) destekleyebilen MIPI-DSI arabirimini barındıran iki modül bu sayede araç bilgi-eğlence sistemleri ve akıllı kiosklar için ideal çözüm hâline geliyor. Modüller bunun yanında CSI arabirimi sayesinde üçe kadar kamera desteği sunuyor, böylece çok kameralı araç yol kamera sistemleri ve gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) gibi uygulamalara olanak tanıyor.

CQS315 ve CQS325 modülleri, birkaç endüstri genelinde görülen en acil bağlantı ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarlandı. Otomotiv ve akıllı ulaştırma çözümleri için, modüllerin 3 kamera desteği, Adreno 610 GPU ve DSI arabirimi kombinasyonu zengin görsel ve interaktif uygulamalara olanak tanıyor. Bu özellikleri, akıllı araç yol kamerası çözümleri, araç içi bilgi-eğlence sistemleri ve akıllı gösterge ekranları için bu modülleri ideal hâle getiriyor. Modülün güçlü Sekiz Çekirdekli Snapdragon işlemcisinin yanında yüksek bant genişliği sunan LTE Cat 4 bağlantı özellikleri gerçek zamanlı video akışı, ileri düzey grafik render etme, ADAS sistemleri ve daha fazlası gibi kullanım senaryolarına izin veriyor, böylece hem sürücü güvenliğini hem de kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Endüstri 4.0 ve akıllı endüstri uygulamaları için, CQS315 ve CQS325 modüllerinin yüksek veri aktarım oranı, işlem gücü ve Android/Linux uyumluluğu bu çözümleri akıllı fabrikalarda gerçek zamanlı makine izleme, kestirimci bakım ve süreç otomasyonu için çok yönlü bir seçim hâline getiriyor. Yerleşik Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5 özellikleri, makineler ve arka uç sistemleri arasında kablosuz çevresel iletişime olanak tanıyor, böylece operasyonel verimliliği artırıyor, arıza veya kesinti süresini azaltıyor ve uzaktan tanılamaya imkân veriyor. Büyük bellek konfigürasyonlarını (en fazla 4/6GB RAM ve 64GB eMMC depolama) desteklemesi sayesinde karmaşık veri analizlerinin ve otomasyon görevlerinin üstesinden gelebilen bu modüller, bu sayede zorlu endüstri ortamlarında ideal çözüm hâline geliyor.

Perakende ve ticaret sektöründeki uygulamalardaysa hem CQS315 hem de CQS325 modülü akıllı POS sistemlerine, akıllı otomatlara ve akıllı yazarkasalara çok iyi uyum sağlıyor. eSIM özelliği güvenli küresel bağlantıya olanak tanırken USB 3.1/2.0, Bluetooth ve Wi-Fi desteği kesintisiz işlemler ve gerçek zamanlı envanter güncellemelerine olanak tanıyor. Güçlü Snapdragon CPU ve Adreno GPU, müşterilerin multimedya özellikleri bakımından zengin arabirimlerine imkân tanırken dokunmatik LCD ekranlara yönelik DSI arabirimi müşteriler için etkileşimli deneyimlere olanak tanır, işlem süreçlerini yalınlaştırır ve kolaylaştırır, kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Akıllı evler ve bağlantılı tüketici cihazları için, CQS315 ve CQS325 modüllerinin Android/Linux, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 ve çoklu kamera kurulumlarını desteklemesi akıllı güvenlik sistemleri, görüntülü interkom sistemleri ve sanal asistan içeren akıllı işitsel-görsel cihazlar gibi uygulamalara olanak sağlıyor. Modül, Adreno 610 GPU ve yüksek işlem gücü sayesinde karmaşık multimedya görevlerinin üstesinden gelebiliyor, bu da ev güvenliği, video kaydı ve eğlence cihazları için modülü uygun hâle getirirken GNSS özelliği gelişmiş akıllı ev otomasyonu için izleme ve lokasyon bazlı uygulamalarda katma değer sağlıyor.

Hem CQS315 hem de CQS325 modülü, Cavli'nin son teknoloji ürünü IoT bağlantı ve modem yönetim platformu olan Cavli Hubble™ ile entegredir. Cavli Hubble™ modüllerin ağ parametrelerini uzaktan tanılama, izleme ve hatalarını düzeltme olanağı sunuyor. Bu hizmet, modüllere fiziksel müdahale ihtiyacını ortadan kaldırıyor, bağlantılı çözümlerin dağıtımını ve yönetimini yalınlaştırıyor ve kolaylaştırıyor. Cavli Hubble Stack, müşterilerin gerçek zamanlı izleme, etkin cihaz yönetimi ve farklı IoT çözümleri arasında sorunsuz entegrasyon olanaklarından yararlanmasını sağlıyor.

Cavli Wireless şirketinin İcra Kurulu Başkanı ve Baş Teknoloji Mimarı olan John Mathew şunları dile getirdi: “Yeni piyasaya çıkardığımız CQS315 ve CQS325 modülleri, OEM/ODM şirketlerinin uzun ömürlü Bağlantılı Çözümler geliştirmesine olanak tanıyan, yenilikçi teknolojiler ortaya koyma taahhüdümüzü pekiştiriyor. Bu modüller işlem gücü, multimedya özellikleri ve kesintisiz bağlantı açısından en iyi kombinasyonu ortaya koyarak Akıllı IoT uygulamaları için ideal çözümü ortaya koyuyor. Cavli Wireless; gelişmiş özellikler ve Android/Linux işletim sistemlerinin esnekliğini sunarak OEM şirketlerinin bağlantılı araç teknolojilerinin geleceğine güç verecek, özel ve yüksek performanslı çözümler sunmalarına olanak tanıyor.”

CQS315 ve CQS325 modüllerini piyasaya süren Cavli Wireless güvenilir, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bağlantı çözümleri sunmak konusundaki liderliğini ortaya koyuyor. Geniş yelpazeli bağlantılı uygulamaları iyileştirmeye şimdiden hazır olan bu modüller, dünya genelindeki endüstriler için inovatif IoT çözümlerini geliştirme sürecine yön veriyor.

Cavli Wireless Hakkında

Cavli Wireless; IoT bağlantısını ve veri yönetimini tek bir platformda birleştiren Hücresel IoT modül üreticisidir. Cavli, ekipman güvenilirliğini iyileştiren ve uygulama geliştirme süreçlerini hızlandıran, endüstriyel sınıfta hücresel IoT akıllı modüller tasarlar ve üretir. Cavli'nin akıllı hücresel modülleri; kullanıcılara uygun maliyetli küresel veri paketi fiyatları, basitleştirilmiş cihaz yönetimi ve Cavli Hubble™ isimli kendine ait bulut tabanlı platformu aracılığıyla merkezî abonelik yönetimi sunan entegre eSIM özelliği sayesinde küresel hücresel bağlantı özelliğiyle donatılmıştır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Abhinand Dinesh, Uzman - Kurumsal Pazarlama

Cavli Wireless

abhinand.dinesh@cavliwireless.com

+91-9605750306

https://www.cavliwireless.com/

Bu duyuruya eşlik eden bir fotoğrafa şu adresten erişebilirsiniz: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b1e3b2f-edde-4128-91a9-4587d80cf8f1

