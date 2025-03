Greentown China 董事會調整：CCCC 的支持帶動增長

香港, March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Greentown China (03900.HK) 於 3 月 27 日宣布調整董事會。 Zhang Yadong 因工作安排辭去執行董事及董事會主席職務,而 Zhou Changjiang 則卸任執行董事及薪酬與提名委員會委員。 Liu Chengyun 目前擔任 China Communications Construction Company (CCCC) 中國共產黨常務委員會委員及副總裁,現獲任命為新任董事會主席及非執行董事。

是次董事會重組將進一步加強 CCCC 作為主要股東對 Greentown China 的影響力。 CCCC 表示將不斷支持 Greentown China 堅持市場導向的營運機制,發揮「央企信用 + 市場導向機制」雙驅動模式的核心競爭優勢,幫助 Greentown China 進一步提升市場地位和治理能力。

目前,中國地產行業的形勢仍然不明朗。 面對銷售收入大幅減少,地產企業僅靠營運收入難以償還債務。 同時,融資渠道受限妨礙了債務展期,進一步加劇了償還壓力,導致行業內出現頻繁違約。 因此,置業者、資本市場和金融機構越來越關注地產公司的信用狀況。

在這種背景下,Greentown China 的股東背景一方面增強了置業者的信心,並在房屋質量和交付時間等方面提供了更充足的保障。 另一方面,Greentown China 充分利用 CCCC 的央企背景,在信用增強、融資能力和成本降低方面取得了顯著進展。

業內人士指出,國內金融機構非常重視國有企業股東的信用狀況,有時甚至將其置於借款人自身的營運和財務指標之上。 因此,CCCC 為 Greentown China 在融資獲取和成本效率方面提供了顯著的優勢。

在地產市場深度調整和同行普遍收縮的情況下,Greentown China 受惠於充足的現金流和融資渠道,因以在過去兩年中積極擴張。 在 2024 年,公司總合同銷售面積達 1409 萬平方米,總合同銷售額為 2768 億元人民幣。 根據 CRIC、China Index Academy 和 E-House China 的排名,Greentown China 在總年度合同銷售中排名第三,並在所有主要銷售指標中打入頭十名。

Greentown China Holdings Limited (股票代號:03900.HK) 成立於1995年,總部位於杭州,是中國領先的高端地產開發商和綜合生活服務供應商。 自 2006 年在香港交易所上市以來,公司業務涵蓋地產開發、地產代理管理、城市更新和醫療保健等領域。

如欲了解更多資訊,請瀏覽http://www.greentownchina.com/en/global/home.php

電郵:zhaokai@ccccltd.com 名字:Zhao Kai

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.