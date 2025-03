Curium 完成对 Monrol 的收购，其镥-177 产能及 PET 业务范围大幅扩大

确立了 Curium 的镥-177 同位素领先制造商地位

为 Curium 注入创新的研发专业技术和产品管线

拓展 Curium 的 SPECT 和 PET 地理覆盖范围和供应链



巴黎, March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球核医学领域领导者 Curium Pharma (“Curium”) 宣布完成对 Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol) 的收购,后者也是核医学领域的领先企业,总部位于土耳其伊斯坦布尔。

此次收购将提升 Curium 的镥-177 (Lu-177) 产能,助其满足全球不断增长的同位素需求,并为 Curium 未来推出镥-177 候选药物(针对前列腺癌,目前处于研发阶段)及神经内分泌肿瘤(待审批)提供供应保障。

Monrol 将进一步完善并提升 Curium 的综合研发实力,助力其持续拓展创新型诊疗一体化产品组合及管线。 Curium 计划未来在全球推广 Monrol 的镓-68 (Ga-68) 发生器,目前还在等待监管审批。

此外,Monrol 的 PET 和 SPECT 地理覆盖范围与 Curium 形成互补,进一步拓展了 Curium 的服务范围。 交易完成后,Curium 在西欧和亚洲的 PET 站点从 34 个增至 46 个,并在东欧、中东及北非地区增加 12 个 Monrol 的自有和合作站点。 此外,Monrol 在土耳其伊斯坦布尔的制造与物流基础设施直接提升了 Curium 的垂直一体化生产分销能力。

Curium 国际市场首席执行官 Chaitanya Tatineni 先生表示:“热烈欢迎近 400 名技能娴熟、爱岗敬业的新同事加入 Curium Group。 Curium 与 Monrol 的整合将显著提升我们在镥-177 等关键领域的规模、能力和覆盖范围,创造许多新的机会,从而帮助我们为全球患者提供改变人生的诊断与治疗解决方案。”

Monrol 总经理 Aydin Kucuk 先生补充道:“加入 Curium 让我们倍感兴奋。一直以来,我们都很钦佩 Curium 在开发与供应全球一流核诊断解决方案与疗法方面的能力、领导力和承诺。 我们期待与新同事齐心协力,整合我们的专业技术与知识以及 Curium 的全球影响力、产品组合和创新经验,助力双方取得更大的成就。”

Eczacıbaşı Pharmaceutical and Industrial Investment 首席执行官 Emin Fadıllıoğlu 先生表示:“与 Monrol 联合及其近年来的转型令我们深感自豪。能加入全球核医学领域的领先企业 Curium,也充分体现了其业务质量。 我们相信,加入 Curium 后,得益于 Curium 的先进技术和广泛全球网络,Monrol 将继续蓬勃发展。”

更多信息:

communications@curiumpharma.com

或

Ben Valdimarsson

Reputation Inc

手机:+44 (0)788 9805930

电子邮件:bvaldimarsson@reputation-inc.com

关于 Curium

Curium 是一家世界领先的核医学企业。 我们开发、生产并销售世界一流的放射性药物产品,从而为全球患者提供帮助。 我们将久经考验的传统与开创性的方法相结合,为患者们提供创新、卓越和无与伦比的服务。

Curium 的生产设施遍布欧美,每年为超过 1,400 万名患者提供 SPECT、PET 和治疗性放射性药物解决方案,用于治疗各种危及生命的疾病。 公司名“Curium”是为了纪念放射性物质研究的先驱 Marie Curie 和 Pierre Curie,放射性元素锔就是以他们的名字命名,这也强调了我们对核医学的专注。 如需了解更多信息,请访问 www.curiumpharma.com

关于 Monrol

Monrol 是一家核医学公司,总部位于伊斯坦布尔,在开发和制造 GMP 级放射性同位素和放射性药物方面始终引领创新。Monrol 在全球市场分销世界一流的放射性药物产品组合。 作为 CMO 和 CDMO,Monrol 为客户提供早期开发支持,并为灵活、精益的虚拟企业提供全面的集成服务,将新产品概念带入临床试验、概念验证和首次人体试验。 Monrol 致力于通过向全球 60 多个国家/地区分销放射性药物产品组合,从而改变并改善癌症患者的治疗过程。 如需了解更多信息,请访问 www.monrol.com。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.