Curium 完成收購 Monrol，以實現大幅擴大鑥-177 產能及 PET 業務範圍的計劃

將 Curium 定位為領先的 Lu-177 同位素製造商

為 Curium 帶來創新的研發專業知識和產品線

增強 Curium 的 SPECT 和 PET 地理覆蓋和供應鏈



巴黎, March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球核醫學領導者 Curium Pharma(「Curium」)欣然宣佈已完成收購 Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol)。Monrol 是一家領先的核醫學公司,總部位於土耳其伊斯坦堡。

此次收購增強了 Curium 的鑥-177 (Lu-177) 製造能力,以滿足全球對該同位素日益增長的需求,並為 Curium 未來推出治療前列腺癌(目前正在開發中)和神經內分泌腫瘤(等待批准)的鑥-177 候選藥物取得供應保障。

隨著 Curium 繼續擴大其創新治療產品組合和產品線,Monrol 將完善並增強了 Curium 廣泛的研發 (R&D) 能力。 Curium 打算今後在全球部署 Monrol 的 Ga-68 生成器,但尚需獲得監管部門的批准。

另一方面,Monrol 的 PET & SPECT 的互補地理覆蓋進一步擴大了 Curium 的服務範圍。 完成該交易後,在 Curium 位於西歐和亞洲 34 個 PET 站點以外,通過在東歐、中東及北非地區增加 12 個 Monrol 自有和合作站點,令站點覆蓋擴大至 46 個。 此外,Monrol 在土耳其伊斯坦堡的生產和物流基礎設施將立即增強 Curium 的垂直整合生產和分銷能力。

Curium 國際市場行政總裁 Chaitanya Tatineni 先生表示:「我們非常高興歡迎近 400 名技能高超、敬業的新同事加入 Curium Group。 Curium 和 Monrol 的強強聯手將改變我們在多個關鍵領域(尤其是 Lu-177 領域)的規模、能力和覆蓋,並創造出多個新機會,以增強我們為全球患者提供的改變生命診斷和治療解決方案。」

Monrol 總經理 Aydin Kucuk 先生補充:「我們很高興能加入 Curium,我們一直非常欣賞該公司的能力、領導力以及開發和提供世界級核診斷解決方案和療法的承諾。 我們期待與 Curium 的新同事合作,將我們的專業知識、知識和經驗與 Curium 的全球業務、產品組合和創新紀錄互相結合,在我們迄今為止共同取得的成功基礎上再接再厲。」

Eczacıbaşı Pharmaceutical and Industrial Investment 行政總裁 Emin Fadıllıoğlu 先生表示:「我們為與 Monrol 的合作及其近年來的轉型感到非常自豪,如今它成為世界核子醫學領導者 Curium 的一部分, 這充分體現了公司的業務質量。我們相信,在 Curium 的領導下,公司能夠獲取更豐富的先進技術和廣泛的全球網絡,並從中得益而繼續蓬勃發展。」

更多資訊:

communications@curiumpharma.com

或

Ben Valdimarsson

Reputation Inc

電話:+44 (0)788 9805930

電郵:bvaldimarsson@reputation-inc.com

關於 Curium

Curium 是一家世界領先的核醫學企業。 我們開發、生產並銷售世界一流的放射性藥物產品,從而為全球患者提供幫助。 我們將久經考驗的傳統與開創性的方法互相結合,為患者們提供創新、卓越和無與倫比的服務。

Curium 的生產設施遍布歐美,每年為超過 1,400 萬名患者提供 SPECT、PET 和治療性放射性藥物解決方案,用於治療各種危及生命的疾病。 公司名「Curium」是為了紀念放射性物質研究的先驅 Marie Curie 和 Pierre Curie,放射性元素鋦就是以他們的名字命名的。 如需了解更多資訊,請瀏覽 www.curiumpharma.com

關於 Monrol

Monrol 是一家核醫學公司,總部位於伊斯坦堡,在開發和製造 GMP 級放射性同位素和放射性藥物方面始終引領創新。Monrol 在全球市場分銷其世界一流的放射性藥物產品組合。 作為 CMO 和 CDMO,Monrol 為客戶提供早期開發支援,並為靈活、精益的虛擬企業提供全面的一體化服務,將新產品概念帶入臨床試驗、概念驗證和首次人體試驗。 Monrol 透過向全球 60 多個國家分銷的放射性藥物產品組合,致力改變並改善癌症患者的治療過程。 如需了解更多資訊,請瀏覽 www.monrol.com。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.