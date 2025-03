Curium เสร็จสิ้นการเข้าซื้อ Monrol ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายกำลังการผลิต Lutetium-177 และฐานการผลิต PET อย่างมีนัยสำคั…

วางตำแหน่ง Curium เป็นผู้ผลิตไอโซโทป Lu-177 ชั้นนำ

นำความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาที่เป็นนวัตกรรมและลำดับขั้นตอนการทำงานมาสู่ Curium

เพิ่มความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์และห่วงโซ่อุปทาน SPECT & PET ของ Curium



ปารีส, March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curium Pharma ("Curium") ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีความยินดีที่จะประกาศถึงความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการบริษัท Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชั้นนำ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

การซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิต Lutetium-177 (Lu-177) ของ Curium เพื่อตอบสนองความต้องการไอโซโทปที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก และรับประกันการจัดหาแหล่งสำหรับการเปิดตัวยาตัวเลือก Lu-177 ของ Curium ในอนาคต สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก (อยู่ระหว่างการพัฒนา) และเนื้องอกในระบบประสาทต่อมไร้ท่อ (อยู่ระหว่างการอนุมัติ)

Monrol เข้ามาเสริมและเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ครอบคลุมของ Curium ในขณะที่บริษัทยังคงขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และลำดับขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์บำบัดที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง Curium ตั้งใจที่จะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Ga-68 ของ Monrol ทั่วโลกในอนาคต โดยอยู่ระหว่างรอการอนุมัติตามกฎระเบียบ

นอกจากนี้ ขอบเขตการดำเนินงานทางภูมิศาสตร์ที่เสริมกันระหว่าง PET และ SPECT ของ Monrol ยังช่วยขยายข้อเสนอของ Curium อีกด้วย การบรรลุข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ขอบเขตการดำเนินงาน PET ของ Curium ขยายจาก 34 แห่งในยุโรปตะวันตกและเอเชียเป็น 46 แห่ง โดยเพิ่มจำนวนสถานที่ปฏิบัติงาน 12 แห่งที่ Monrol เป็นเจ้าของและเป็นพันธมิตรในยุโรปตะวันออกและภูมิภาค MENA นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและลอจิสติกส์ของ Monrol ในอิสตันบูล ประเทศตุรกี ยังเพิ่มขนาดให้กับขีดความสามารถในการผลิตและการจัดจำหน่ายแบบบูรณาการในแนวดิ่งของ Curium ได้ทันที

Mr. Chaitanya Tatineni ซีอีโอฝ่ายตลาดต่างประเทศของ Curium ให้ความเห็นว่า "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่มีทักษะสูงและทุ่มเทเกือบ 400 รายให้กับ Curium Group การรวมตัวกันของ Curium และ Monrol จะเปลี่ยนขนาด ขีดความสามารถ และการเข้าถึงในประเด็นสำคัญ ๆ หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Lu-177 และสร้างโอกาสใหม่ ๆ มากมายในการยกระดับการนำเสนอโซลูชันการวินิจฉัยและการรักษาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับผู้ป่วยทั่วโลก"

Mr. Aydin Kucuk ผู้จัดการทั่วไปของ Monrol กล่าวเสริมว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Curium และชื่นชมขีดความสามารถ ความเป็นผู้นำ และความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาและจัดหาโซลูชันและการบำบัดวินิจฉัยโรคนิวเคลียร์ระดับโลกมาเป็นเวลานานแล้ว เรามุ่งหวังที่จะร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่ของ Curium เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันจนถึงปัจจุบัน โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของเราเข้ากับขอบเขตการดำเนินงานระดับโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์ และประวัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ Curium"

Mr. Emin Fadıllıoğlu ซีอีโอของ Eczacıbaşı Pharmaceutical and Industrial Investment กล่าวว่า "เราภูมิใจมากที่ได้ร่วมงานกับ Monrol และการเปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันเห็นว่าพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของ Curium ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่งถือเป็นการสะท้อนคุณภาพของธุรกิจได้เป็นอย่างดี และเราเชื่อว่าธุรกิจของพวกเขาจะเติบโตต่อไปภายใต้ความเป็นเจ้าของของ Curium โดยได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่มากขึ้นและเครือข่ายทั่วโลกที่กว้างขวาง"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

communications@curiumpharma.com

หรือ

Ben Valdimarsson

Reputation Inc

Mob: +44 (0)788 9805930

อีเมล: bvaldimarsson@reputation-inc.com

เกี่ยวกับ Curium

Curium เป็นผู้นำระดับโลกในด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เราพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเภสัชรังสีระดับโลกเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วโลก มรดกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราที่ผสมผสานกับแนวทางการบุกเบิกนั้นถือเป็นจุดเด่นในการนำเสนอนวัตกรรม ความเป็นเลิศ และบริการที่ไม่มีใครเทียบได้

Curium นำเสนอโซลูชัน SPECT, PET และสารเภสัชรังสีเพื่อรักษาโรคสำหรับโรคที่คุกคามถึงชีวิตแก่ผู้ป่วยมากกว่า 14 ล้านคนต่อปี โดยมีโรงงานผลิตทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกา ชื่อ 'Curium' ถือเป็นการยกย่องต่อสิ่งที่สืบทอดมาจากนักวิจัยด้านวัสดุกัมมันตภาพรังสีรุ่นบุกเบิกที่ชื่อว่า Marie และ Pierre Curie ซึ่งต่อมาได้ตั้งชื่อคูเรียมธาตุกัมมันตภาพรังสีและได้เน้นย้ำถึงการมุ่งเน้นไปที่เวชศาสตร์นิวเคลียร์ของเรา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ www.curiumpharma.com

เกี่ยวกับ Monrol

Monrol เป็นบริษัทเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชั้นนำด้านนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาและการผลิตไอโซโทปรังสีและสารเภสัชรังสีเกรด GMP ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในอิสตันบูล โดย Monrol จัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์สารเภสัชรังสีระดับโลกในตลาดโลก ในฐานะที่ Monrol เป็นทั้งองค์กรการผลิตตามสัญญา (CMO) และองค์กรการพัฒนาและการผลิตตามสัญญา (CDMO) นั้น จึงให้การสนับสนุนการพัฒนาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกแก่ลูกค้า และนำเสนอบริการแบบครบวงจรสำหรับบริษัทเสมือนจริงที่มีความคล่องแคล่วและคล่องตัวที่นำแนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ไปสู่การทดลองทางคลินิก สาธิตการทดสอบความเป็นไปได้ และเข้าสู่ช่วงการศึกษาทดลองในมนุษย์เป็นครั้งแรก Monrol มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่การดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจนออกจากโรงพยาบาลในการรักษาโรคมะเร็งผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์เภสัชรังสีที่บริษัทจำหน่ายไปยังกว่า 60 ประเทศทั่วโลก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ www.monrol.com

