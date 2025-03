Curium Menyelesaikan Akuisisi Monrol sebagai Bagian dari Rencananya untuk Secara Signifikan Meningkatkan Kapasitas Lutetium-177 dan Jaringan PET

Menempatkan Curium sebagai produsen terkemuka isotop Lu-177

Memberikan keahlian Litbang dan rangkaian tahap pengembangan produk (pipeline) yang inovatif ke Curium

Meningkatkan jangkauan geografis dan rantai pasokan SPECT & PET milik Curium



PARIS, March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curium Pharma (“Curium”), pemimpin dunia di bidang kedokteran nuklir, dengan senang hati mengumumkan penyelesaian akuisisinya terhadap Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol), pemain kedokteran nuklir terkemuka, yang berkantor pusat di Istanbul, Turki.

Akuisisi ini meningkatkan kapasitas manufaktur Curium untuk Lutetium-177 (Lu-177) untuk memenuhi meningkatnya permintaan akan isotop di seluruh dunia serta mengamankan pasokan untuk peluncuran kandidat obat Lu-177 dari Curium di masa mendatang, untuk Kanker Prostat (saat ini sedang dikembangkan) dan Tumor Neuroendokrin (menunggu persetujuan).

Monrol melengkapi dan menambahkan kemampuan penelitian & pengembangan (Litbang) Curium yang menyeluruh saat perusahaan ini terus meningkatkan portofolio dan rangkaian tahap pengembangan produk teranostiknya yang inovatif. Curium berencana untuk menggunakan generator Ga-68 milik Monrol di seluruh dunia ke depannya, setelah mendapatkan persetujuan dari badan pembuat regulasi.

Selain itu, jaringan geografis pelengkap PET & SPECT milik Monrol lebih lanjut meningkatkan penawaran Curium. Penyelesaian transaksi ini meningkatkan jumlah jaringan PET milik Curium yang berada di 34 tempat di Eropa Barat dan Asia menjadi 46 tempat dengan tambahan berupa 12 tempat yang dimiliki dan menjadi mitra Monrol di wilayah Eropa Timur serta Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Lebih lanjut, infrastruktur manufaktur dan logistik milik Monrol di Istanbul, Turki segera menambahkan skala ke kemampuan produksi dan distribusi Curium yang terintegrasi secara vertikal.

Chaitanya Tatineni, CEO Pasar Internasional Curium berkomentar: “Kami sangat senang menyambut hampir 400 rekan kerja baru yang sangat terampil dan berdedikasi ke Curium Group. Bergabungnya Curium dan Monrol akan mentransformasi skala dan kemampuan kami, dan menjangkau ke beberapa bidang penting, terutama Lu-177, serta menciptakan beberapa peluang baru untuk meningkatkan penawaran kami tentang solusi diagnostik dan terapeutik yang mengubah kehidupan kepada pasien di seluruh dunia.”

General Manager di Monrol, Aydin Kucuk, menambahkan: “Kami sangat senang dapat bergabung dengan Curium yang sudah lama kami kagumi kemampuan, kepemimpinan, dan komitmen perusahaannya untuk mengembangkan dan memasok solusi diagnostik dan terapi nuklir kelas dunia. Kami tidak sabar untuk bekerja sama dengan rekan kerja baru kami di Curium guna membangun kesuksesan bersama dengan mengintegrasikan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman kami dengan jaringan global, portofolio produk, dan rekam jejak inovasi Curium.”

Emin Fadıllıoğlu, CEO, Eczacıbaşı Pharmaceutical and Industrial Investment, mengatakan: “Kami sangat bangga akan keterkaitan kami dengan Monrol dan transformasinya dalam beberapa tahun terakhir ini, dan kini kami melihat mereka menjadi bagian dari Curium, pemimpin dunia di bidang kedokteran nuklir. Ini merupakan gambaran luar biasa tentang kualitas bisnis, dan kami yakin mereka akan terus berkembang di bawah kepemimpinan Curium, dengan memanfaatkan akses lebih besar ke teknologi canggih dan jaringan global yang menyeluruh.”

Tentang Curium

Curium adalah pemimpin dunia dalam bidang kedokteran nuklir. Kami mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan produk radiofarmaka kelas dunia untuk membantu pasien di seluruh dunia. Tradisi kami yang sudah teruji yang digabungkan dengan pendekatan perintis merupakan ciri khas kami guna menyajikan inovasi, keunggulan, dan layanan yang tidak tertandingi.

Dengan fasilitas manufaktur yang ada di Eropa dan Amerika Serikat, Curium menyajikan solusi SPECT, PET, dan radiofarmaka terapeutik untuk penyakit yang mengancam jiwa bagi lebih dari 14 juta pasien setiap tahunnya. Nama ‘Curium’ diambil dalam rangka menghormati peninggalan peneliti zat radioaktif Marie dan Pierre Curie, yang menjadi asal pemberian nama unsur radioaktif curium serta menegaskan fokus kami pada kedokteran nuklir. Untuk mempelajari selengkapnya, kunjungi www.curiumpharma.com

Tentang Monrol

Monrol yang berkantor pusat di Istanbul merupakan perusahaan kedokteran nuklir yang memimpin inovasi untuk pengembangan dan manufaktur radioisotop dan radiofarmaka grade GMP. Monrol mendistribusikan portofolio produk radiofarmaka kelas dunia miliknya di pasar global. Baik sebagai CMO maupun CDMO, Monrol menyediakan dukungan pengembangan sejak awal untuk pelanggan serta menawarkan layanan yang sepenuhnya terintegrasi untuk perusahaan virtual yang gesit dan ramping yang membawa konsep produk baru ke uji coba klinis, yang mendemonstrasikan bukti konsep, dan menjalani uji coba klinis yang diujicobakan pertama kali pada manusia. Monrol berkomitmen untuk mentransformasi dan meningkatkan kualitas perjalanan pasien dalam pengobatan kanker melalui portofolio produk radiofarmaka yang didistribusikannya ke lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Untuk mempelajari selengkapnya, kunjungi www.monrol.com.

