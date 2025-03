Curium משלימה את רכישת Monrol כחלק מהתוכנית שלה להרחיב משמעותית את הקיבולת של לוטיציום-177 וטביעת הרגל של השימוש ב-PET

*תמצב את Curium כיצרנית מובילה של איזוטופ לוטיציום-177

*מביאה מומחיות מו"פ חדשנית וצנרת ייצור ל-Curium

*משפרת את הכיסוי הגיאוגרפי ואת שרשרת האספקה ​​של עבור ה-SPECT & PET של Curium

פריז, March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Curium (קוריום), מובילה עולמית ברפואה גרעינית, שמחה להכריז על השלמת הרכישה של Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co (Monrol), שחקנית מובילה מוביל ברפואה גרעינית, שבסיסה באיסטנבול, טורקיה.

הרכישה משפרת את קיבולת ייצור הלוטיציום-177 (Lu-177) של Curium כדי לספק מענה לביקוש הגובר לאיזוטופים ברחבי העולם ולהבטיח את האספקה ​​להשקה עתידית של מועמדות לתרופות המבוססות על הלוטיציום-177 של Curium עבור סרטן הערמונית (כיום בפיתוח) ו גידולים נוירואנדוקריניים (בהמתנה לאישור).

Monrol משלימה ומוסיפה ליכולות המחקר והפיתוח הנרחבות של Curium בעת שהיא ממשיכה להרחיב את הפורטפוליו שלה ואת צינור המוצרים הטרנוסטים החדשניים שלה. Curium מתכוונת לפרוס בעתיד את מחולל ה-Ga-68 של Monrol באופן גלובלי, וזה בהמתנה לקבלת אישורים רגולטוריים.

בנוסף, טביעת הרגל הגיאוגרפית המשלימה של ה-PET & SPECT של Monrol מרחיבה עוד יותר את ההיצע של Curium. השלמת העסקה מרחיבה את טביעת הרגל של Curium PET מ-34 אתרים במערב אירופה ואסיה ל-46 עם תוספת של 12 אתרים בבעלות ושותפים של Monrol במזרח אירופה בו- MENA. יתר על כן, תשתית הייצור והלוגיסטיקה של Monrol באיסטנבול, טורקיה, מוסיפה מייד עוד גודל ליכולות הייצור וההפצה המשולבות ורטיקאלית של Curium.

צ'איטניה טאטינני (Chaitanya Tatineni), מנכ"ל Curium International Markets אמר: "אנו שמחים לקבל בברכה קרוב ל-400 עמיתים חדשים מיומנים ומסורים ל-Curium Group. האיחוד בין Curium ו-Monrol ישנה את קנה המידה, היכולות וטווח ההגעה שלנו לאורך מספר תחומים קריטיים, ובפרט לוטיציום-177, וייצור הזדמנויות חדשות מרובות לשיפור ההיצע שלנו לפתרונות אבחון ותרפיה משני חיים למטופלים ברחבי העולם".

איידן קוצ'ק (Aydin Kucuk), מנכ"ל Monrol, הוסיף: "אנו נרגשים להצטרף ל-Curium ואנו מעריצים זמן רב את היכולות, המנהיגות והמחויבות של החברה לפיתוח ואספקה ​​של פתרונות אבחון טיפול גרעיני ברמה עולמית. אנו מצפים לעבוד עם עמיתינו החדשים ב-Curium כדי לבנות על ההצלחות המשותפות שלנו עד כה על ידי שילוב המומחיות, הידע והניסיון שלנו עם טביעת הרגל, פורטפוליו המוצרים, ורקורד החדשות המוכר של Curium".



אמין פאדיליאולו (Emin Fadıllıoğlu), מנכ"ל Eczacıbaşı Pharmaceutical and Industrial Investment, אמר: "אנו גאים מאוד בשיתוף הפעולה שלנו עם Monrol ובשינויים שעברה בשנים האחרונות, שכיום הופכת אותם לחלק מ-Curium, מובילה עולמית ברפואה גרעינית. זוהי השתקפות נהדרת של איכות העסק, ואנו מאמינים שהם ימשיכו לשגשג תחת הבעלות של Curium, וייהנו מגישה רבה יותר לטכנולוגיה מתקדמת ורשת גלובלית נרחבת".

אודות Curium



Curium היא מובילה עולמית ברפואה גרעינית. אנו מפתחים, מייצרים ומפיצים מוצרים רדיופרמצבטיים ברמה עולמית כדי לסייע לחולים ברחבי העולם. המורשת המוכחת שלנו בשילוב עם גישה חלוצית הם סימני ההיכר לספק חדשנות, מצוינות ושירות שאין שני לו.

עם מתקני ייצור ברחבי אירופה וארצות הברית, Curium מספקת פתרונות SPECT, PET ותרופות רדיופרמצבטיות טיפוליות למחלות מסכנות חיים ליותר מ-14 מיליון חולים מדי שנה. השם 'קוריום' מכבד את מורשתם של חוקרי החומרים הרדיואקטיביים החלוציים מארי ופייר קירי, שעל שמם נקרא היסוד הרדיואקטיבי קוריום ומדגיש את התמקדותנו ברפואה גרעינית. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת www.curiumpharma.com.

אודות Monrol

Monrol, שבסיסה באיסטנבול, היא חברת רפואה גרעינית המובילה חדשנות לפיתוח וייצור של רדיואיזוטופים ורדיו-פרמצבטיקה בדרגת GMP. Monrol מפיצה את פורטפוליו מוצרי הרדיו-פרמצבטיקה ברמה העולמית שלה בשווקים גלובליים. כ-CMO וגם כ-CDMO, Monrol מספקת ללקוחות תמיכה בשלבי הפיתוח המוקדמים ומציעה שירותים משולבים במלואם לחברות זריזות, רזות, וירטואליות ועוזרת להם לקחת מושגי מוצר חדשים ולהפכם לניסויים קליניים, להדגים הוכחת יכולת ולצאת למחקרים ראשונים בבני אדם. Monrol מחויבת לשנות ולשפר את מסע המטופל בטיפול בסרטן באמצעות פורטפוליו של מוצרים רדיו-פרמצבטיים שהיא מפיצה ליותר מ-60 מדינות ברחבי העולם. למידע נוסף, בקרו בכתובת www.monrol.com.

