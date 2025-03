LEXI Voice 來了：AI-Media 在 NAB 2025 上發布開創性 AI 語音翻譯技術

紐約州布魯克林, March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 語言技術和解決方案領域的全球領導者 AI-Media 將在拉斯維加斯舉行的 2025 年美國廣播電視展 (NAB Show) 上大顯身手。 4 月 6 日至 9 日,與會者可參觀 #W1915 號攤位,了解 AI-Media 業界領先的 AI 解決方案系列產品,獨家搶先體驗其最新的 AI 語音翻譯創新技術。

AI 語音翻譯的未來 – 在 2025 年 NAB 展會上搶先體驗

AI-Media 將在 2025 年 NAB 展會上發布 LEXI Voice 語音技術 - 新一代 AI 語音翻譯技術,旨在即時打破語言障礙。 LEXI Voice 基於 AI-Media 的旗艦產品 LEXI 字幕(因其準確性和可擴展性而備受全球信賴),可將即時音訊即時翻譯成多種語言,聲音自然、延遲低。 利用最新的語音識別和合成語音技術,LEXI Voice 從源頭分離並傳譯說話者的音訊,保留說話者的變化、說話的節奏和語調。 憑藉高轉錄準確性,LEXI Voice 無需真人傳譯員即可實現無縫多語種翻譯。 它可輕鬆整合到現有的廣播工作流程中,包括 SDI 和 IP 環境,並與 AI-Media 的 Alta 和 Encoder Pro 裝置完全兼容,為傳統的配音和傳譯模式提供了經濟高效、可擴展的替代方案。

AI-Media 銷售總監 James Ward 說:「我們每年都期待參加 NAB 展會。 這是公司展示 AI 字幕和翻譯最新進展以及獲得客戶反饋的絕佳機會。 我們的一些領先創新和產品開發直接來自於客戶在展會上的反饋,因此展會已成為公司產品路線圖規劃中非常重要的一部分。 今年,我們將推出真正具有變革意義的產品 - LEXI Voice,LEXI Voice 作為 AI 語音翻譯解決方案,將重新定義廣播公司和內容創作者即時吸引全球觀眾的方式。 與 LEXI 工具包中其他產品一樣,在 iCap 上也可取得 LEXI Voice,LEXI Voice 將與公司所有世界領先的編碼器技術一起運行。」

AI-Media 在 AI 驅動字幕和翻譯解決方案領域的久負盛名,處於領先地位。AI-Media 將展示一系列突破性技術,幫助廣播公司、內容創作者和媒體專業人士擴大影響力,提高觀眾參與度。 到訪公司攤位的參觀人士將可體驗:

LEXI - 世界最先進的 AI 驅動字幕解決方案。

- 世界最先進的 AI 驅動字幕解決方案。 LEXI Translate – 實現全球觸手可及的即時多語言字幕。

– 實現全球觸手可及的即時多語言字幕。 SDI 和 IP 編碼器 – 為廣播和串流工作流程提供無縫字幕整合。

– 為廣播和串流工作流程提供無縫字幕整合。 推出 - LEXI Voice - AI 語音翻譯的未來

即場演示 – 率先體驗創新

請到攤位 #W1915 觀看 AI-Media 最新突破的獨家即場演示:

4 月 7 日,星期一 | 太平洋時間下午 3:00

4 月 8 日,星期二 | 太平洋時間上午 10:30

對於希望克服語言障礙、擴大全球聽眾的廣播公司和媒體專業人士來說,AI-Media 的 NAB 2025 攤位將是 AI 驅動翻譯和無語言障礙的未來。 千萬不要錯過這個破格展示!

公司也將在 AWS 攤位 (#W1701) 和 Synamedia 攤位 (#W2443) 展示 AI-Media 解決方案,請蒞臨這兩個攤位參觀 AI-Media 的合作夥伴對公司解決方案的運用。

若要了解有關 AI-Media 突破性解決方案的更多資訊,請到 www.ai-media.tv/upcoming-events/ 預約私人演示。 保持聯繫並在 LinkedIn 上關注我們,以獲取 NAB 2025 的獨家更新!

關於 AI-Media

科技公司 AI-Media 於 2003 年在澳洲成立,是一家專注於 AI 語言和字幕工作流程解決方案的一流技術公司。 作為全球領先者,AI-Media 為全球各類客戶和市場提供優質的 AI 驅動實時字幕和錄制字幕及翻譯等技術和解決方案。 2024 年 2 月,AI-Media 首次公開了其 AI 字幕產品 LEXI 的突破性數據,展示相對於傳統人工流程的優越性。 AI-Media 擁有豐富的行業經驗和先進的 AI 技術,從而創造簡化流程的解決方案,為全球領先的廣播公司、企業和政府機構提供支援,確保其內容播報具有無縫的可訪問性和包容性。 AI-Media (ASX: AIM) 於 2020 年 9 月 15 日在澳洲證券交易所正式上市。 請瀏覽 AI-MEDIA.TV

媒體聯絡人:

Fiona Habben

全球營銷主管

Fiona.habben@ai-media.tv

此公告隨附的照片可在以下網址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a78d1f68-07c2-4f1e-be51-867fccf61079

LEXI Voice 來了:AI-Media 在 NAB 2025 上發布開創性 AI 語音翻譯技術

