LEXI Voice 抢先来袭：AI-Media 将在 2025 年 NAB 展会上发布突破性 AI 语音翻译技术

纽约布鲁克林, March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的 AI 驱动语言技术与解决方案提供商 AI-Media 将在拉斯维加斯举办的 2025 年 NAB 展会上掀起重大变革。 4 月 6 日至 9 日,参会者可莅临 #W1915 展位,深入了解 AI-Media 的一系列行业领先 AI 解决方案,独家抢先体验其 AI 驱动语音翻译技术的最新创新成果。

AI 语音翻译的未来——在 2025 年 NAB 展会上先睹为快

AI-Media 将在 2025 年 NAB 展会上发布 LEXI Voice——旨在实时打破语言障碍的下一代 AI 语音翻译技术。 LEXI Voice 继承了 AI-Media 旗舰产品 LEXI 字幕(因其准确性和可扩展性而受到全球信赖)的优势,可以将实时音频即时转换为多种语言,提供发音流畅自然、低延迟的 AI 语音翻译。 LEXI Voice 可以利用最新的语音识别和合成语音技术,从源头分离并解读发言者的音频,保留发言者的语气变化、停顿时间和音调特征。 凭借卓越的转录精度,LEXI Voice 无需依赖人工口译员,即可实现无缝多语言交流。 该技术可轻松集成到现有广播工作流程中,包括 SDI 和 IP 环境,并与 AI-Media 的 Alta 和 Encoder Pro 设备完全兼容,为传统配音和口译模式提供一种成本效益高、可扩展的替代方案。

AI-Media 首席销售官 James Ward 表示:“我们每年都期待着参加 NAB 展会。 这是我们展示 AI 字幕和翻译技术最新进展的绝佳良机,也是聆听客户反馈的重要渠道。 我们有不少领先的创新成果和产品开发灵感直接来自展会期间客户给予的宝贵反馈,这些反馈已经成为我们产品路线图规划中的重要组成部分。 今年,我们将推出一项真正具有变革力量的技术——LEXI Voice,这款 AI 语音翻译解决方案将重新定义广播公司和内容创作者如何实时与全球受众互动。 与 LEXI 工具包中的所有其他功能一样,LEXI Voice 将在 iCap 上提供,并与我们所有世界领先的编码技术相兼容。”

凭借在 AI 驱动字幕和翻译解决方案领域的卓越声誉,AI-Media 将展示一系列开创性技术,助力广播公司、内容创作者及媒体专业人士扩大影响力,提升受众参与度。 参观者可前往 AI-Media 展位体验:

现场演示——抢先体验创新成果

欢迎莅临 #W1915 展位,观看 AI-Media 最新突破性成果的独家现场演示:

4 月 7 日(星期一)| 太平洋时间下午 3:00

4 月 8 日(星期二)| 太平洋时间上午 10:30

AI-Media 将在 2025 年 NAB 展会的展位上生动描画 AI 驱动翻译与无障碍技术的美好未来图景,让渴望打破语言障碍、扩大全球受众的广播公司和媒体从业者满载收获而归。 更有重磅技术抢先发布,千万不要错过!

AI-Media 解决方案还会在 AWS 展位 (#W1701) 和 Synamedia 展位 (#W2443) 上展示,欢迎届时莅临参观,了解 AI-Media 的合作伙伴如何应用我们的解决方案。

如需深入了解 AI-Media 的开创性解决方案或预约私人演示,请访问 www.ai-media.tv/upcoming-events/。 欢迎在 LinkedIn 上关注我们,与我们保持联络,获取有关 2025 年 NAB 展会的最新独家资讯!

关于 AI-Media

AI-Media 于 2003 年在澳大利亚成立,是一家专门提供 AI 语言和字幕工作流程解决方案的先锋技术公司。 作为全球领先者,AI-Media 为全球各类客户和市场提供以 AI 为后盾的优质实时字幕和录制字幕及翻译等技术和解决方案。 2024 年 2 月,AI-Media 首次公布了突破性数据,展示其 AI 字幕产品 LEXI 相对于传统更昂贵的人工工作流程所具备的优势。 AI-Media 致力于利用其深厚的行业经验和先进的 AI 技术,创造简化流程的解决方案,为全球领先的广播公司、企业和政府机构提供支持,确保其内容播报具有无缝的可访问性和包容性。 AI-Media (ASX: AIM) 于 2020 年 9 月 15 日在澳交所上市交易。 欢迎访问 AI-MEDIA.TV

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a78d1f68-07c2-4f1e-be51-867fccf61079

媒体联系人: Fiona Habben 全球营销总监 Fiona.habben@ai-media.tv

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.