LEXI Voice มาถึงแล้ว: AI-Media เปิดตัวเทคโนโลยีแปลเสียงด้วย AI สุดล้ำที่งาน NAB 2025

บรู๊คลิน, นิวยอร์ก, March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและโซลูชันภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ที่งาน NAB Show 2025 ในลาสเวกัส ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน ผู้เข้าร่วมงานสามารถเยี่ยมชมบูธ #W1915 เพื่อสัมผัสโซลูชัน AI ชั้นนำและพบกับเทคโนโลยีแปลเสียงด้วย AI สุดล้ำจาก AI-Media

อนาคตของการแปลเสียงด้วย AI - สัมผัสประสบการณ์ก่อนใครที่ NAB 2025

AI-Media เตรียมเปิดตัว LEXI Voice ที่งาน NAB Show 2025 - เทคโนโลยีแปลเสียงด้วย AI สุดล้ำยุค ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารไร้พรมแดนแบบเรียลไทม์ เนื่องจากได้รับการพัฒนาโดยใช้ LEXI เทคโนโลยีคำบรรยายเรือธงของ AI-Media ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้านความแม่นยำและความสามารถในการรองรับผู้ใช้ทั่วโลก LEXI Voice จึงมอบประสบการณ์แปลเสียงด้วย AI ที่เป็นธรรมชาติ ค่าเวลาแฝงที่ต่ำ และรองรับหลายภาษาแบบเรียลไทม์ LEXI Voice ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจดจำเสียงพูดและเสียงสังเคราะห์สุดล้ำสมัย เพื่อแยกและแปลเสียงพูดของผู้พูดได้โดยตรงจากต้นทาง พร้อมคงความแตกต่างของเสียงพูด จังหวะการพูด และโทนเสียงไว้อย่างแม่นยำ ความแม่นยำในการถอดเสียงระดับสูงของ LEXI Voice ช่วยให้การสื่อสารหลายภาษาดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยไม่ต้องพึ่งพาล่าม LEXI Voice สามารถทำงานร่วมกับระบบแพร่ภาพกระจายเสียงที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะในสภาพแวดล้อม SDI หรือ IP อีกทั้งยังรองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Alta และ Encoder Pro ของ AI-Media อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ประหยัดและยืดหยุ่นกว่าวิธีการพากย์เสียงและการแปลแบบดั้งเดิม

"เราตั้งตารอที่จะเข้าร่วม NAB Show ทุกปี งานนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราในการแสดงความก้าวหน้าใหม่ ๆ ของเทคโนโลยีการสร้างคำบรรยายและการแปลภาษาด้วย AI พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชั้นนำบางส่วนของเราเกิดจากคำแนะนำของลูกค้าในงาน ดังนั้นการแสดงผลิตภัณฑ์ในงานนี้จึงกลายเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการวางแผนงานผลิตภัณฑ์ของเรา" James Ward ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ AI-Media กล่าว "ปีนี้เราจะเปิดตัวเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงวงการอย่างแท้จริงอย่าง LEXI Voice โซลูชันแปลเสียงด้วย AI ที่จะมาปฏิวัติวิธีการที่ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและผู้สร้างเนื้อหามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมทั่วโลกแบบเรียลไทม์ LEXI Voice จะสามารถใช้งานได้บน iCap และทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการเข้ารหัสชั้นนำของเราได้ทั้งหมด เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน LEXI Toolkit"

AI-Media ที่มีชื่อเสียงในการเป็นผู้นำด้านโซลูชันการสร้างคำบรรยายและแปลภาษาด้วย AI มายาวนาน จะเปิดตัวเทคโนโลยีสุดล้ำหลายรายการที่ช่วยให้ผู้แพร่ภาพกระจายเสียง ผู้สร้างเนื้อหา และมืออาชีพด้านสื่อสามารถขยายขอบเขตการเข้าถึงและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม ผู้เยี่ยมชมบูธจะได้สัมผัสประสบการณ์ ดังนี้

การสาธิตสด - สัมผัสกับนวัตกรรมใหม่ก่อนใคร

มาเยี่ยมชมที่บูธ #W1915 เพื่อรับชมการสาธิตสดสุดพิเศษของเทคโนโลยีล่าสุดจาก AI-Media:

วันจันทร์ที่ 7 เมษายน | เวลา 15:00 น. ตามเวลาแปซิฟิก (PT)

วันอังคารที่ 8 เมษายน | เวลา 10:30 น. ตามเวลาแปซิฟิก (PT)

สำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและมืออาชีพด้านสื่อที่ต้องการทำลายอุปสรรคด้านภาษาและขยายฐานผู้ชมทั่วโลก บูธของ AI-Media ในงาน NAB ประจำปี 2025 คือที่ที่นวัตกรรมด้านการแปลภาษาและการเข้าถึงด้วย AI จะเกิดขึ้นจริง ห้ามพลาดการเปิดตัวที่จะพลิกโฉมวงการในครั้งนี้!

โซลูชันของ AI-Media จะจัดแสดงที่บูธ AWS (#W1701) และบูธ Synamedia (#W2443) ด้วยเช่นกัน ดังนั้นอย่าลืมแวะไปที่บูธเหล่านี้เพื่อดูวิธีการที่พันธมิตรของ AI-Media ใช้โซลูชันของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันสุดล้ำของ AI-Media และจองการสาธิตส่วนตัวได้ที่ www.ai-media.tv/upcoming-events/ ติดตามเราบน LinkedIn เพื่อรับข่าวสารพิเศษเกี่ยวกับ NAB 2025!

เกี่ยวกับ AI-Media

AI-Media ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นบริษัทเทคโนโลยีผู้บุกเบิกที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันกระบวนการทำงานด้านภาษาและการสร้างคำบรรยายด้วย AI ในฐานะผู้นำระดับโลก AI-Media ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชันการจัดทำคำบรรยายและการแปลแบบสดและแบบบันทึกไว้คุณภาพสูงโดยใช้ AI ให้แก่ลูกค้าและตลาดต่างๆ ที่หลากหลายทั่วโลก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ทาง AI-Media ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์การสร้างคำบรรยายด้วย AI ของบริษัทอย่าง LEXI เมื่อเทียบกับกระบวนการทำงานของมนุษย์แบบเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างล้ำลึกและเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยในการสร้างโซลูชันที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและลดความซับซ้อนของกระบวนการ AI-Media สนับสนุนผู้แพร่ภาพกระจายเสียงชั้นนำ องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกให้สามารถเข้าถึงและสร้างความครอบคลุมให้กับเนื้อหาของตนได้อย่างราบรื่น AI-Media (ASX: AIM) เริ่มทำการซื้อขายใน ASX เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2020 เยี่ยมชม AI-MEDIA.TV

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a78d1f68-07c2-4f1e-be51-867fccf61079

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ: Fiona Habben หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับโลก Fiona.habben@ai-media.tv

