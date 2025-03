LEXI Voiceが始動へ：エイアイメディア (AI-Media)、NAB 2025で画期的なAI音声翻訳技術を発表

ニューヨーク・ブルックリン発 , March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI搭載の言語技術およびソリューションのグローバルリーダーであるエイアイメディアが、ラスベガスで開催されるNABショー2025 (NAB Show 2025) において大きな注目を集める見通しだ。 4月6日から9日にかけて、来場者はブース#W1915を訪れることで、エイアイメディアが誇る業界最先端のAIソリューションの数々を体験できるほか、最新技術であるAI音声翻訳の革新的な成果をいち早く目にすることができる。

AI音声翻訳の未来 – その最前線をNAB 2025で初公開

エイアイメディアは、リアルタイムで言語の壁を打ち破ることを目的とした次世代AI音声翻訳技術、LEXI VoiceをNABショー2025にて発表する。 世界中でその精度と拡張性が高く評価されているエイアイメディアの主力字幕技術LEXIを基盤に構築されたLEXI Voiceは、ライブ音声を複数の言語にリアルタイムで翻訳し、自然な音質で低遅延のAI音声翻訳を実現する。 最新の音声認識および合成音声技術を活用することで、LEXI Voiceは話者の音声を音源レベルで分離・解析し、話者の切り替わりやタイミング、声のトーンを忠実に再現する。 高い音声認識精度を誇るLEXI Voiceは、人間の通訳を介する必要なく、シームレスな多言語対応を可能にする。 LEXI Voiceは、SDIやIP環境を含む既存の放送ワークフローに容易に統合することができ、エイアイメディアのAltaおよびEncoder Proデバイスとの完全な互換性を有している。これにより、従来のボイスオーバーや通訳モデルに代わる、費用対効果に優れたスケーラブルなソリューションを提供する。

「私たちは毎年NABショーへの参加を楽しみにしています。 AIによる字幕および翻訳技術の最新の進歩を披露し、お客様から直接ご意見をいただける貴重な機会です。 NABショーでいただいたお客様のご意見から、当社の主要なイノベーションや製品開発のいくつかが生まれており、このイベントは当社のプロダクトロードマップを策定する上で非常に重要な位置を占めています」と、エイアイメディアの最高営業責任者 (CSO) であるジェームズ・ワード (James Ward) は述べている。 「今年は、放送事業者やコンテンツ制作者がリアルタイムで世界中の視聴者とつながる方法を根本から変える、AI音声翻訳ソリューションであるLEXI Voiceを発表します。 LEXIツールキットの他の機能と同様に、LEXI VoiceもiCap上で利用可能となり、当社の世界最高水準のエンコーダ技術すべてと連携して動作します」。

AIによる字幕および翻訳ソリューションの先駆者として長年にわたり高い評価を得ているエイアイメディアは、放送事業者、コンテンツ制作者、メディア関係者がリーチを拡大し、視聴者とのエンゲージメントを強化するための革新的な技術群をブースで披露する予定。 来場者は以下の技術を体験できる:

ライブデモンストレーション – 最新の技術革新をいち早く体感されたい

ブース #W1915にて、エイアイメディアの最新技術革新を体感できる限定ライブデモを実施:

4月7日 (月) |午後3時 (太平洋時間)

4月8日 (火) |午前10時30分 (太平洋時間)

言語の壁を越え、世界中の視聴者へのリーチ拡大を目指す放送関係者およびメディア専門家にとって、エイアイメディアのNAB 2025ブースは、AIによる翻訳とアクセシビリティの未来が具現化される場である。 この業界を変える発表を是非ご覧いただきたい。

エイアイメディアのソリューションは、AWSブース (#W1701) およびシナメディア (Synamedia) ブース (#W2443) でも展示される予定であり、各パートナーが当社のソリューションをどのように活用しているかを確認することができる。

エイアイメディアの画期的なソリューションの詳細および個別デモの予約については、www.ai-media.tv/upcoming-events/を参照されたい。 LinkedInで同社をフォローし、NAB 2025に関する限定情報を入手されたい。

エイアイメディアについて

2003年にオーストラリアで設立されたエイアイメディアは、AI言語とキャプション・ワークフロー・ソリューションを専門とする先駆的なテクノロジー企業である。 エイアイメディアは、世界的なリーダーとして、AI搭載の高品質のライブおよび録画放送のキャプション生成、並びに翻訳テクノロジーとソリューションを世界中のさまざまな顧客と市場に提供している。 エイアイメディアは、2024年2月に初めて、AIキャプション生成製品であるLEXIが従来の人間のワークフローよりも優れていることを示す、画期的なデータを発表した。 エイアイメディアは、業界における深い経験と洗練されたAIテクノロジーを活用して、プロセスを合理化・簡素化するソリューションの作成に取り組んでおり、世界の主要な放送局、企業、政府機関がコンテンツへのシームレスなアクセシビリティと包括性を確保できるよう支援している。 エイアイメディア (ASX: AIM) は、2020年9月15日からASX (オーストラリア証券取引所) で取引を開始した。 AI-MEDIA.TVを参照のこと。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a78d1f68-07c2-4f1e-be51-867fccf61079

報道関係者向け問い合わせ先: フィオナ・ハッベン (Fiona Habben) グローバルマーケティング責任者 (Head of Global Marketing) Fiona.habben@ai-media.tv

