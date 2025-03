LEXI Voice Akan Hadir: AI-Media Merilis Terobosan Penerjemahan Suara AI di NAB 2025

BROOKLYN, N.Y., March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, pemimpin global dalam teknologi dan solusi bahasa berbasis AI, akan memberikan dampak besar pada NAB Show 2025 di Las Vegas. Dari tanggal 6-9 April, para peserta dapat mengunjungi Stan #W1915 untuk menjelajahi suite solusi AI terdepan di industri ini dari AI-Media dan mendapatkan pratinjau eksklusif pertama pada inovasi terbarunya dalam penerjemahan suara berbasis AI.

Masa Depan Penerjemahan Suara AI – Saksikan Pertama di NAB 2025

AI-Media akan merilis LEXI Voice di NAB Show 2025 - teknologi penerjemahan suara AI generasi selanjutnya yang didesain untuk mengatasi hambatan bahasa secara real-time. Dibangun di atas takarir LEXI unggulan AI-Media - dipercaya di seluruh dunia untuk keakuratan dan skalabilitasnya - LEXI Voice menghadirkan penerjemahan suara AI yang terdengar alami dan latensi rendah dari audio langsung ke berbagai bahasa secara real time. Dengan memanfaatkan teknologi pengenalan wicara dan suara sintetis terbaru, LEXI Voice mengisolasi dan menginterpretasikan audio pembicara pada sumbernya, sekaligus mempertahankan pergantian pembicara, pengaturan waktu, dan nada. Dengan keakuratan transkripsi yang tinggi, LEXI Voice memungkinkan komunikasi multibahasa yang lancar tanpa memerlukan juru bahasa manusia. Teknologi ini dengan mudah terintegrasi ke dalam alur kerja siaran yang sudah ada, termasuk lingkungan SDI dan IP, serta sepenuhnya kompatibel dengan perangkat Alta dan Encoder Pro dari AI-Media - menawarkan alternatif yang hemat biaya dan dapat diskalakan dibandingkan model sulih suara dan penjurubahasaan tradisional.

“Kami berharap dapat menghadiri NAB Show setiap tahun. Ini adalah kesempatan besar bagi kami untuk memamerkan kemajuan terbaru dalam penerjemahan takarir dan teks berbasis AI, serta mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Beberapa inovasi dan pengembangan produk kami yang terdepan datang langsung dari umpan balik pelanggan di acara tersebut. Oleh karena itu, hal ini menjadi bagian yang sangat penting dalam perencanaan Peta Jalan Produk kami,” ujar James Ward, Direktur Penjualan di AI-Media. “Tahun ini, kami meluncurkan sesuatu yang benar-benar transformatif - LEXI Voice, sebuah solusi penerjemahan suara AI yang akan mengubah cara penyiar dan kreator konten berinteraksi dengan audiens global secara real-time. Seperti semua yang ada di LEXI Toolkit, LEXI Voice akan tersedia di iCap dan akan beroperasi dengan semua teknologi enkoder terkemuka di dunia.”

Dengan reputasi yang telah lama dikenal sebagai perintis solusi penerjemahan takarir dan teks berbasis AI, AI-Media akan memamerkan berbagai teknologi terobosan yang membantu penyiar, kreator konten, dan profesional media untuk memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan keterlibatan audiens. Para pengunjung stan dapat mencoba:

LEXI – Solusi takarir berbasis AI paling canggih di dunia.

– Solusi takarir berbasis AI paling canggih di dunia. LEXI Translate – Takarir multibahasa real-time untuk aksesibilitas global.

– Takarir multibahasa real-time untuk aksesibilitas global. SDI & IP Encoders – Integrasi takarir yang mulus untuk alur kerja siaran dan streaming.

– Integrasi takarir yang mulus untuk alur kerja siaran dan streaming. Peluncuran - LEXI Voice - Masa Depan Penerjemahan Suara AI

Demonstrasi Langsung – Jadilah yang Pertama Merasakan Inovasi

Bergabunglah bersama kami di Stan #W1915 untuk demonstrasi langsung eksklusif terobosan terbaru AI-Media:

Senin, 7 April | 15:00 PT

Selasa, 8 April | 10:30 PT

Bagi para penyiar dan profesional media yang ingin menghilangkan hambatan bahasa dan memperluas audiens global mereka, stan AI-Media di NAB 2025 adalah tempat di mana masa depan penerjemahan dan aksesibilitas berbasis AI menjadi nyata. Jangan lewatkan peluncuran inovasi yang mengubah permainan ini!

Solusi AI-Media juga akan dipamerkan di Stan AWS (#W1701) dan Stan Synamedia (#W2443). Jadi, mampirlah ke stan mereka dan lihatlah bagaimana para mitra AI-Media memanfaatkan solusi kami.

Pelajari selengkapnya tentang solusi inovatif AI-Media dan pesan demonstrasi pribadi dengan mengunjungi www.ai-media.tv/upcoming-events/. Tetaplah terhubung dan ikuti kami di LinkedIn untuk informasi terbaru eksklusif NAB 2025!

Tentang AI-Media

Didirikan di Australia pada tahun 2003, AI-Media merupakan perusahaan teknologi pelopor yang memiliki spesialisasi dalam solusi alur kerja pembuatan takarir dan bahasa AI. Sebagai pemimpin global, AI-Media menyediakan teknologi dan solusi terjemahan serta pembuatan takarir langsung dan rekaman berkualitas tinggi yang didukung AI untuk beragam pelanggan dan pasar di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya pada Februari 2024, AI-Media menampilkan data inovatif yang menunjukkan keunggulan produk pembuatan takarirnya yang didukung AI, yaitu LEXI, dibandingkan alur kerja manusia pada umumnya yang lebih mahal. Dengan pengalaman kami yang mendalam dalam industri ini dan teknologi canggih AI untuk menciptakan solusi yang menyederhanakan dan mempermudah proses, AI-Media mendukung lembaga penyiaran, perusahaan, dan badan pemerintah terkemuka di seluruh dunia guna memastikan kelancaran aksesibilitas dan inklusivitas konten mereka. AI-Media (ASX: AIM) mulai diperdagangkan di ASX pada tanggal 15 September 2020. Kunjungi AI-MEDIA.TV

Kontak Media: Fiona Habben Kepala Pemasaran Global Fiona.habben@ai-media.tv

