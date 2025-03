LEXI Voice מגיע: AI-Media משיקה תרגום קולי פורץ דרך מבוסס בינה מלאכותית ב-NAB 2025

ברוקלין, ניו יורק, March 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

AI-Media, מובילה עולמית בפתרונות תרגום וכתוביות מבוססי בינה מלאכותית, מתכוונת להשאיר רושם רב ב-NAB Show 2025 בלאס וגאס. בין 6-9 באפריל, המשתתפים יכולים לבקר בביתן #W1915 כדי לבחון את חבילת פתרונות הבינה המלאכותית מובילי התעשייה של AI-Media ולקבל הצצה ראשונה בלעדית לחדשנות המעודכנת שלה בתרגום קולי מבוסס בינה מלאכותית.

עתיד התרגום הקולי באמצעות בינה מלאכותית - בואו לראות לראשונה ב-NAB 2025

AI-Media תשיק את LEXI Voice ב-NAB Show 2025 - הדור הבא של טכנולוגיית תרגום קולי מבוססת בינה מלאכותית שנועדה לשבור מחסומי שפה בזמן אמת. הכי, שנבנה על מוצר יצירת כתוביות הדגל LEXI של AI-Media - שזוכה לאמינות ברחבי העולם בזכות הדיוק ויכולת ההתאמה שלו - LEXI Voice מספק תרגומיים קוליים מבוססי בינה מלאכותית שנשמעים טבעיים עבור אודיו שמושמע בזמן אמת, עם זמן שיהוי נמוך, ולמספר שפות. תוך מינוף החידושים האחרונים בטכנולוגיות זיהוי דיבור וקול סינתטי, LEXI Voice מבודד ומפרש את קולו של הדובר במקור, תוך תשומת לב על שינויי דוברים, וכן התזמון והטון של דבריהם. עם רמת תמלול גבוהה, LEXI Voice מאפשר לספק תרגום רב לשוני חלק ללא צורך במתורגמנים אנושיים. הוא משתלב בקלות בתזרימי העבודה קיימים של שידורים, כולל סביבות SDI ו-IP, והוא תואם באופן מלא למכשירי ה-Alta ו-Encoder Pro של AI-Media - ומציע חלופה חסכונית וניתנת להרחבה למולדים קיימים של קריינות ופרשנות מסורתיים.

"בכל שנה אנחנו מחכים להשתתף בתערוכת NAB. זו הזדמנות מצוינת עבורנו להציג את ההתקדמות העדכנית ביותר ביצירת כתוביות ותרגום שמבוססים על בינה מלאכותית, ולקבל משוב מלקוחות. חלק מהחידושים והפיתוחים המובילים שלנו הגיעו ישירות מהמשוב של הלקוחות בתערוכה, כך שזה הפך לחלק חשוב מאוד בתכנון מפת הדרכים של המוצר שלנו", אמר ג'יימס וורד (James Ward), מנהל מכירות ראשי ב-AI-Media. "השנה, אנחנו חושפים משהו באמת מהפכני - LEXI Voice, פתרון תרגום קולי מבוסס בינה מלאכותית שיגדיר מחדש את האופן שבו שדרנים ויוצרי תוכן מושכים קהלים גלובליים בזמן אמת. כמו כל דבר אחר בערכת הכלים של LEXI, LEXI Voice יהיה זמין ב-iCap ויפעל עם כל טכנולוגיית המקודדים המובילה בעולם שלנו".

עם מוניטין ארוך שנים של פתרונות כתוביות ותרגום מונעי בינה מלאכותית, AI-Media תציג מגוון טכנולוגיות פורצות דרך המסייעות לשדרנים, יוצרי תוכן ואנשי מדיה להרחיב את טווח ההגעה שלהם ולשפר את מעורבות הקהל. המבקרים בדוכן יכולים לחוות:

* LEXI - פתרון הכתוביות המתקדם ביותר בעולם המופעל על ידי בינה מלאכותית.

* LEXI Translate - כתוביות רב לשוניות בזמן אמת לנגישות גלובלית.

* מקודדי SDI ו-IP - שילוב כתוביות חלק לתהליכי עבודה של שידור וסטרימינג.

*השקה - LEXI Voice - העתיד של תרגום קולי עם בינה מלאכותית

הדגמות חיות – היו הראשונים לחוות את החידוש

הצטרפו אלינו בביתן #W1915 להדגמה חיה בלעדית של פריצת הדרך האחרונה של AI-Media:

*יום שני, 7 באפריל | 15:00 אחה"צ PT

*יום שלישי, 8 באפריל | 10:30 בבוקר PT

עבור שדרנים ואנשי מדיה המעוניינים לשבור את מחסומי השפה ולהרחיב את הקהל הגלובלי שלהם, ביתן NAB 2025 של AI-Media הוא המקום שבו העתיד של תרגום ונגישות המופעלים על ידי בינה מלאכותית מתעורר לחיים. אל תחמיצו את החשיפה שמשנה את כללי המשחק!

פתרונות AI-Media יוצגו גם בביתן AWS (#W1701) ובביתן Synamedia (#W2443), אז עצרו ליד הדוכנים שלהם וראו כיצד השותפים של AI-Media מנצלים את הפתרונות שלנו.

למידע נוסף על הפתרונות פורצי הדרך של AI-Media הזמינו הדגמה פרטית על ידי ביקור בכתובת www.ai-media.tv/upcoming-events/. הישארו מחוברים ועקבו אחרינו בלינקדאין לעדכונים בלעדיים של NAB 2025!

אודות AI-Media

AI-Media, שנוסדה באוסטרליה ב-2003, היא חברת טכנולוגיה פורצת דרך המתמחה בבינה מלאכותית ובפתרונות תזרימי עבודה להצגת כתוביות. כמובילה עולמית, AI-Media מספקת טכנולוגיות ופתרונות חדשניים של כתוביות, תמלול ותרגום חיים ומוקלטים באיכות גבוהה המופעלות על ידי בינה מלאכותית למגוון רחב של לקוחות ושווקים ברחבי העולם. AI-Media הצליחה לראשונה, בפברואר 2024, לחשוף נתונים פורצי דרך המציגים את העליונות של מוצר יצירת הכתוביות מבוססת הבינה מלאכותית שלה, LEXI, על פני תזרימי עבודה מסורתיים אנושיים ויקרים יותר. עם ניסיון מעמיק בתעשייה וטכנולוגיית AI מתוחכמת ליצירת פתרונות המייעלים ומפשטים תהליכים, AI-Media מעצימה גופי שידור, ארגונים וסוכנויות ממשלתיות מובילים ברחבי העולם כדי להבטיח נגישות חלקה והכללה בתוכן שלהם. AI-Media (ASX: AIM) החלה להיסחר בבורסה האוסטרלית ASX ב-15 בספטמבר 2020. למידע נוסף בקרו בכתובת AI-MEDIA.TV

