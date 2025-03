首届新兴技术治理峰会召开在即，政策制定者和科技巨头齐聚阿布扎比

正义与科技:构建负责任的人工智能和新兴技术治理体系,擘画数字经济的未来

先进技术研究委员会 (Advanced Technology Research Council, ATRC) 今日宣布,首届新兴技术治理峰会 (Governance of Emerging Technologies Summit, GETS) 将于 2025 年 5 月 5 日至 6 日在阿布扎比萨迪亚特岛瑞吉海岛度假酒店举行。 届时,来自世界各地的 500 多名与会者将齐聚一堂,共同探讨人工智能、量子计算等新兴技术治理问题,积极推动全球合作。

本届峰会以“构建负责任的人工智能和新兴技术治理体系,擘画数字经济的未来” (Shaping Responsible Governance of AI and Emerging Technologies in a Future Digital Economy) 为主题,着力构建强大的技术治理框架,鼓励多方利益相关者开展包容性对话。 峰会将重点关注司法、金融、制造业、医疗保健、教育和创意产业等关键领域。

GETS 2025 由 ATRC 主办,阿联酋总检察院 (UAE Public Prosecution) 作为战略合作伙伴共同举办,聚焦刑事司法、医疗保健、金融和创意产业等关键领域,旨在为全球治理战略体系和新兴技术的未来发展绘制蓝图。

GETS 2025 是一场具有里程碑意义的盛会,强调了阿拉伯联合酋长国致力于推动全球围绕合乎道德的创新以及新兴技术的负责任使用展开对话,也反映了该国对创新政策的开放和协作态度。

此次峰会预计将吸引来自不同领域、不同层级的领导者参与。 与会者包括政府官员和政策制定者、全球科技公司及行业高管、研究人员和学者、初创企业和社会团体代表,并重点关注青年领导力。

本次峰会旨在应对当今最紧迫的挑战之一——迈向负责任的创新,在推动技术进步的同时保障社会安全。 峰会将促进与全球技术领袖就负责任的创新开展对话,寻找具有可持续性和前瞻性的解决方案,塑造一个治理、创新和包容并重的未来。

阿联酋战略研究和先进技术事务总统顾问、先进技术研究委员会 (Advanced Technology Research Council, ATRC) 秘书长 Faisal Al Bannai 阁下强调了合作的重要性:

“GETS 是推动新兴技术走向更安全、更公正、更包容的未来迈出的关键一步。 面对人工智能和其他颠覆性创新所带来的挑战,全球对协作治理的需求变得更加迫切。 借此平台,我们可以凝聚共识,塑造一个技术造福人类的未来。”

阿联酋总检察长 Hamad Saif Al Shamsi 博士参赞阁下亦表达了相同观点:

“我们正在见证一场不断加速的技术革命。 人工智能、Web3、量子计算等新兴技术为社会进步与繁荣带来了前所未有的机遇。 我们迫切需要筑牢治理基石,确保社会的公正、安全和可持续发展。”

他还强调,GETS 2025 为世界提供了一个重要的交流平台,有助于人们分享真知灼见,为负责任的创新制定标准。 “阿联酋总检察院 (UAE Public Prosecution) 致力于确保技术进步服务于人类,创造一个更安全、更公平和更具包容性的未来。 担当这一使命,离不开全球的持续合作与支持。”

首届 GETS 将为与会者提供无与伦比的机会,让他们参与重要讨论、建立战略合作伙伴关系,并为未来数字经济下的技术治理献智献力。

欢迎参会,贡献您的卓越洞见,为所有人塑造一个更安全、更公平、更具创新性的未来。请点击链接注册以预留席位。 https://gets.evsreg.com/Delegate/Reg。

关于 GETS:

新兴技术治理峰会 (Governance of Emerging Technologies Summit, GETS) 作为意义重大的全球论坛,致力于推动人工智能、Web3 和量子计算等领域的负责任创新与治理。 通过促进政府、技术和行业领袖以及民间团体之间的合作,GETS 推动了围绕隐私、问责制和公平获取等问题的重要对话。 GETS 鼓励战略伙伴关系和包容性参与,寻求制定合乎道德、具有可持续性和前瞻性的政策,在促进技术进步的同时为社会提供保障。

阿联酋希望借此平台动员国际社会加强合作,合力推动新兴技术治理。 此次峰会旨在构建合作框架,以应对相关领域快速发展带来的挑战和机遇,使阿联酋成为塑造技术治理未来的领军者。

联系信息:marianne.moller@manaraglobal.com

本公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f385d367-25b6-4bad-b817-4567f487d0d0

