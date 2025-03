NOMINATION AU SEIN DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Paris, le 28 mars 2025

Société Générale annonce la nomination d’Alexis Kohler en tant que Directeur général adjoint du Groupe. Il rejoindra la Banque en juin 2025 et sera membre du Comité exécutif.

Rattaché à Slawomir Krupa, Directeur général du Groupe, Alexis Kohler aura plusieurs missions :

Il sera Président de la Banque d’Investissement de Société Générale (« Chairman of Investment Banking »). A ce titre, il coordonnera de façon globale les activités de Fusions & Acquisitions, de Marché des Capitaux Actions et de Financements d’Acquisition ainsi que les équipes chargées des Relations Clients.

Il assistera le Directeur général dans la mise en œuvre des programmes de transformation de l’entreprise.

Il supervisera le Secrétariat Général, la Direction des Ressources Humaines et la Direction de la Communication du Groupe.





Les compétences reconnues d’Alexis Kohler, sa profonde connaissance du fonctionnement et des enjeux de l’économie mondiale dans toutes ses dimensions sectorielles, industrielles et commerciales, sa grande capacité d’analyse et son engagement unanimement salués trouveront chez Société Générale de nombreuses opportunités de contribuer au succès du Groupe. Il viendra compléter une équipe de direction qui allie des compétences et des expériences diversifiées et complémentaires, au service de la compétitivité et de la performance durable de Société Générale.

Slawomir Krupa, Directeur général, déclare : « Je me réjouis vivement de l’arrivée d’Alexis Kohler au Comité exécutif de Société Générale. Il apportera au Groupe son talent, sa grande expérience et son engagement exceptionnel. Ses qualités multiples seront des atouts majeurs pour contribuer au développement de notre Banque d’Investissement et à la poursuite de la transformation de l’entreprise, pour servir nos 26 millions de clients, partout dans le monde, avec la même passion depuis 160 ans. »

Biographie

Alexis Kohler était Secrétaire général de la Présidence de la République depuis 2017, après avoir exercé différentes fonctions de direction au Ministère de l’Economie et des Finances à Paris, auprès du Fonds Monétaire International et de la Banque mondiale à Washington et à la Direction financière de MSC. Alexis Kohler est diplômé de Sciences Po Paris et de l’ESSEC et ancien élève de l’Ecole nationale d’administration.





Composition du Comité exécutif du groupe Société Générale à compter de juin 2025

Slawomir Krupa , Directeur général

, Directeur général Pierre Palmieri , Directeur général délégué





, Directeur général délégué Alexis Kohler , Directeur général adjoint, Chairman of Investment Banking, et également en charge du Secrétariat Général, des Ressources Humaines, de la Communication et de la coordination des programmes de transformation





, Directeur général adjoint, Chairman of Investment Banking, et également en charge du Secrétariat Général, des Ressources Humaines, de la Communication et de la coordination des programmes de transformation Lubomira Rochet , Directrice générale adjointe, en charge des activités de Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances et du Chief Operating Office Groupe

, Directrice générale adjointe, en charge des activités de Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances et du Chief Operating Office Groupe Leopoldo Alvear , Directeur Financier

, Directeur Financier Anne-Christine Champion , co-Directrice des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

, co-Directrice des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Anne-Sophie Chauveau-Galas , Directrice des Ressources Humaines

, Directrice des Ressources Humaines Alexandre Fleury , co-Directeur des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

, co-Directeur des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Delphine Garcin-Meunier , Directrice de la Mobilité, de la Banque de Détail & des Services Financiers à l’International

, Directrice de la Mobilité, de la Banque de Détail & des Services Financiers à l’International Stéphane Landon , Directeur des Risques

, Directeur des Risques Laura Mather , Chief Operating Officer

, Chief Operating Officer Laetitia Maurel , Directrice de la Communication

, Directrice de la Communication Grégoire Simon-Barboux, Directeur de la Conformité





Contact presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 119 000 collaborateurs au service de plus de 26 millions de clients dans 62 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.



Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs , acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.







Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y vérifier de l’intégrité de cette information.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter/X @societegenerale ou visiter notre site societegenerale.com.

