USHBC felicita a Cristina Antelo por la expansión de Ferox Strategies

WASHINGTON, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Consejo Empresarial Hispano de los Estados Unidos (USHBC) orgullosamente felicita a Cristina Antelo, directora fundadora de Ferox Strategies y copresidenta legislativa de la Junta Directiva de USHBC, por la expansión de su firma bipartidista de relaciones con el gobierno federal. Este crecimiento, marcado por la incorporación de clientes de alto perfil como la Asociación Nacional de Constructores de Activos de la Comunidad Latina (NALCAB), Fresenius Kabi, Kohl's y la Liga Nacional de Fútbol (NFL), consolida aún más la reputación de Ferox Strategies como una defensora confiable en una amplia variedad de industrias.

Javier Palomare z, presidente y director ejecutivo de USHBC, elogió los logros de Antelo y dijo:

"El éxito de Cristina Antelo es un testimonio de su experiencia, visión y compromiso con la excelencia, estableciendo un alto estándar en las relaciones gubernamentales. Su defensa en diversos sectores demuestra su liderazgo y profesionalismo. Estamos encantados de presenciar el crecimiento de Ferox Strategies. La visión estratégica de Cristina y su dedicación a sus clientes la han establecido como una potencia en las relaciones gubernamentales, y la expansión de la firma es un reconocimiento bien merecido de su talento y enfoque orientado a los resultados".

Desde su fundación en 2018, Ferox Strategies se ha establecido como una firma de relaciones gubernamentales dinámica y bipartidista con una sólida trayectoria en todas las áreas de políticas, atendiendo a clientes desde organizaciones sin fines de lucro hasta empresas Fortune 500. El éxito de la firma está subrayado por cuatro años consecutivos de reconocimiento del gobierno de Bloomberg , destacando su profunda experiencia y relaciones con los encargados de la formulación de políticas. Con un equipo diverso de profesionales experimentados (ex empleados de Hill, abogados, expertos financieros y especialistas), Ferox ofrece resultados de grandes empresas, pero con agilidad e innovación.

Como copresidenta Legislativa del directorio de USHBC , Cristina ha proporcionado una perspectiva estratégica y orientación sobre temas clave de política que afectan a las empresas y las industrias. El crecimiento continuo de Ferox Strategies refleja la dedicación de la firma a la promoción y las soluciones innovadoras en un amplio espectro de intereses.

USHBC espera continuar la colaboración con Cristina Antelo y Ferox Strategies para avanzar en soluciones de políticas que promuevan el crecimiento y las oportunidades para la economía estadounidense.

Para más información, siga @myushbc y @JPalomarez en X.

Para hacerse miembro, visite ushbc.com/join

Acerca de USHBC

Javier Palomarez es el presidente y director ejecutivo del Consejo Empresarial Hispano de los Estados Unidos (USHBC, por sus siglas en inglés), la voz líder de la comunidad empresarial hispana. Una organización sin fines de lucro 501(c)6, USHBC se enfoca en mejorar el acceso a la contratación en los sectores público y privado, en la representación justa de los hispanos en los negocios, los medios y la política, y en asegurar que los hispanos tengan voz en el diálogo nacional. USHBC es una organización no partidista.

Katherine O'Hara

kohara@oharaproject.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05e84355-d816-4610-a324-0915a333aa76

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.