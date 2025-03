Lantronix lanza nuevo Sistema en Módulo Open-Q 8550CS diseñado para satisfacer las necesidades de Edge AI Computing

El SOM listo para la producción simplifica el desarrollo y acelera el posicionamiento en el mercado de dispositivos innovadores industriales Edge AI

IRVINE, California, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), un líder global de computación y conectividad para soluciones de IoT habilitando Edge AI Intelligence, anunció hoy su nuevo Sistema en Módulo (SOM) Open-Q™ 8550CS . Alimentado por el procesador Qualcomm Dragonwing™ QCS8550, este módulo listo para producción ofrece capacidades de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) en el dispositivo de baja potencia, simplificando el diseño y capacitando a los desarrolladores para llevar más rápidamente productos Edge innovadores al mercado.

El Open-Q 8550 de Lantronix está diseñado exclusivamente para cumplir con los más altos requisitos de AI/ML de la computación Edge extrema, incluyendo aplicaciones avanzadas de video e IA como colaboración de video, transcodificación de video, aplicaciones de cámara e integración con gateways Edge AI. Al igual que toda la tecnología de computación integrada de Lantronix, esta plataforma ofrece exclusivamente una solución completa compuesta por hardware, software, gestión de dispositivos y servicios, lo que permite que los clientes lleguen al mercado más rápido. Es una plataforma ideal para el desarrollo de productos industriales Edge AI, que incluyen drones, controladores, robótica y dispositivos portátiles industriales para una variedad de industrias, incluyendo almacenamiento inteligente, fabricación, transporte, logística y venta minorista.

“La colaboración estratégica de 15 años de Qualcomm Technologies con Lantronix respalda nuestro objetivo mutuo de ofrecer soluciones integradas y colaborativas para elevar el éxito de las tecnologías IoT, Edge AI y AI/ML para impulsar el desarrollo de aplicaciones edge avanzadas”, dijo Suri Maddhula, vicepresidente de gestión de productos de soluciones de IoT de Qualcomm Technologies Inc.

"Con el apoyo de Qualcomm Technologies, Lantronix impulsa la innovación transparente de IA en Edge, capacitando a los desarrolladores para aprovechar la computación integrada e IoT para soluciones de vanguardia de grado industrial. Juntos, estamos transformando lo imposible en realidad ", dijo Mathi Gurusamy, director de estrategia de Lantronix.

Open-Q 8550CS SOM de alto rendimiento cumple con los requisitos de AI/ML para Edge Computing

El SOM Open-Q 8550CS está diseñado con un motor de IA en el dispositivo con un rendimiento superior, compatible con los requisitos más altos de IA/ML para computación Edge extrema, incluidos dispositivos Edge, servidores Edge y cajas Edge AI.

Las principales funciones incluyen:

Bajo consumo de energía con un proceso de 4 nm

CPU Kryo Octa-core de hasta 3,2 GHz y GPU Adreno A740

Doble eNPU ofreciendo 48 INT8, 12 FP16 TOPs

Las funciones de seguridad incluyen mecanismo de gestión confiable, hipervisor, unidad de procesamiento seguro y cifrado DDR

Conectividad de nivel empresarial con Wi-Fi 7 MU-MIMO compatible con hasta 5,8 Gbps

El mejor rendimiento de su clase en procesamiento de computación, cámara, IA, seguridad y audio.

Hasta 8 GB de RAM LPDDR5 + 128 GB de UFS Flash

Android™ 13 y Linux Yocto Kirkstone

Mecanismo de visión por computadora dedicado

Múltiples cámaras MIPI y puertos de visualización

Múltiples opciones de conectividad de alta velocidad

Soporte para Qualcomm Sensing Hub 3.0

Los beneficios incluyen la capacidad de:

Mejorar las experiencias de reuniones de videoconferencia, la trayectoria guiada automatizada del vehículo, la calidad de imagen de la cámara inteligente y la escalabilidad de la caja de AI Edge con sus capacidades de computación de núcleo octal y el rendimiento del tensor 48 AI TOPS;

Realizar tareas complejas de renderizado 3D y visión computarizada con una potente GPU Adreno 740 compatible con trazado de rayos, perfiles Open GL ES, Vulkan y Open CL y decodificación de video 4K240/8K60 y codificación 4K120/8K30; y

Conexión de cajas Edge AI aprovechando gateways Ethernet de alta velocidad 2.5G y 10G.



El kit de desarrollo Open-Q 8550 acelera el desarrollo y reduce el tiempo posicionamiento en el mercado

Ofreciendo un punto de partida ideal para evaluar el SOM Open-Q 8550CS, el kit de desarrollo SOM Open-Q 8550CS de Lantronix está diseñado para facilitar una evaluación fácil de las principales funciones del SOM, como el subsistema de IA de baja potencia con un DSP dedicado y un acelerador de IA que admite audio siempre activo, sensores, flujos de datos contextuales y una cámara siempre activa.

El kit con soporte para evaluación de cámaras C-PHY y D-PHY MIPI CSI y GMSL, DSI MIPI dual, DisplayPort, audio, sensores, GNSS, Gigabit Ethernet y muchas más funciones. Viene con el SOM Open-Q™ 8550CS de Lantronix, una placa portadora de estructura abierta que expone todas las E/S disponibles y una gama de accesorios para acelerar el desarrollo de productos.

Soluciones compatibles con TAA y NDAA

Las soluciones de desarrollo Open-Q de Lantronix cumplen con TAA y NDAA, lo que garantiza por lo menos 10 años de longevidad con una estricta lista de materiales y un riguroso control de calidad. Con el respaldo de más de 20 años de experiencia, Lantronix ha entregado con éxito más de 1.200 proyectos de hardware y software, estableciendo el estándar de confiabilidad e innovación.

Servicios de ingeniería de Lantronix

Lantronix Engineering Services ofrece soporte de desarrollo de productos llave en mano para sus plataformas Open-Q y kits de desarrollo. Respaldado por una experiencia de ingeniería sin precedentes detrás de más de 1500 productos exitosos, nuestro equipo de desarrollo se especializa en desarrollo y ajuste de cámaras, control de voz, aprendizaje automático, diseño mecánico y de RF, así como optimización térmica y de energía. Con soluciones rentables, aceleramos los plazos de lanzamiento al mercado de los desarrolladores, asegurando que la innovación se integre con la eficacia.

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc. es un líder global de soluciones de IoT de computación y conectividad dirigidas a mercados de alto crecimiento, incluyendo ciudades inteligentes, empresarial y transporte. Los productos y servicios de Lantronix capacitan a las empresas para alcanzar el éxito en los crecientes mercados de IoT ofreciendo soluciones personalizables que habilitan inteligencia de AI Edge. Las soluciones avanzadas de Lantronix incluyen infraestructura de subestaciones inteligentes, sistemas de infoentretenimiento y videovigilancia, complementados con Out-of-Band Management (OOB) avanzada para computación en nube y edge.

Para más información visite, sitio web de Lantronix.

