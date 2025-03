Lantronix bringt neues Open-Q 8550CS System-On-Module auf den Markt, das die Anforderungen von Edge-KI-Computing optimal erfüllt

Produktionsfertiges SOM vereinfacht die Entwicklung und beschleunigt die Markteinführung innovativer industrieller Edge-KI-Systeme

IRVINE, Kalifornien, March 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von Rechen- und Konnektivitätslösungen für das Internet der Dinge (IoT), der Edge-KI-Intelligence ermöglicht, kündigte heute sein neues Open-Q™ 8550CS System-on-Module (SOM) an. Dieses serienreife Modul mit dem Qualcomm Dragonwing™ QCS8550-Prozessor bietet stromsparende On-Device-Funktionen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), die das Design vereinfachen und es Entwicklern ermöglichen, innovative Edge-Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Der Open-Q 8550 von Lantronix wurde speziell für die höheren KI/ML-Anforderungen des Extreme Edge Computing entwickelt, einschließlich fortschrittlicher Video- und KI-Anwendungen wie Video-Collaboration, Video-Transcoding, Kameraanwendungen und Integration mit Edge-KI-Gateways. Wie alle integrierten Computertechnologien von Lantronix bietet auch diese Plattform eine Komplettlösung aus Hardware, Software, Gerätemanagement und Dienstleistungen, die Kunden eine schnellere Markteinführung ermöglicht. Sie ist die ideale Plattform für die Entwicklung industrieller Edge-KI-Produkte, einschließlich Drohnen, Steuerungen, Robotik und tragbarer Industriegeräte für eine Vielzahl von Branchen, darunter intelligente Lagerhaltung, Fertigung, Transport, Logistik und Einzelhandel.

„Die 15-jährige strategische Zusammenarbeit von Qualcomm Technologies mit Lantronix unterstützt unser gemeinsames Ziel, integrierte und kooperative Lösungen bereitzustellen, um den Erfolg von IoT-, Edge-KI- und KI/ML-Technologien zu steigern und die Entwicklung fortschrittlicher Anwendungen voranzutreiben“, so Suri Maddhula, Vice President of IoT Solutions Product Management bei Qualcomm Technologies Inc.

„Mit der Unterstützung von Qualcomm Technologies treibt Lantronix die nahtlose KI-Innovation am Edge voran und ermöglicht es Entwicklern, Embedded Computing und IoT für hochmoderne, industrietaugliche Lösungen zu nutzen. Gemeinsam machen wir das Unmögliche möglich“, erklärt Mathi Gurusamy, Chief Strategy Officer bei Lantronix.

Leistungsstarkes Open-Q 8550CS SOM erfüllt KI/ML-Anforderungen für Edge Computing

Das Open-Q 8550CS SOM verfügt über eine „On-Device“ KI-Engine mit erstklassiger Leistung und unterstützt die höheren KI/ML-Anforderungen für extremes Edge-Computing, einschließlich Edge-Geräte, Edge-Server und Edge-KI-Boxen.

Die Hauptmerkmale sind:

Niedriger Energieverbrauch durch 4nm-Prozess

Kryo Octa-Core CPU mit bis zu 3,2 GHz und Adreno A740 GPU

Dual eNPU mit 48 INT8, 12 FP16 TOPs

Zu den Sicherheitsfunktionen gehören Trusted Management Engine, Hypervisor, Secure Processing Unit und DDR-Verschlüsselung

Konnektivität der Enterprise-Klasse mit Wi-Fi 7 MU-MIMO, das bis zu 5,8 Gbit/s unterstützt

Erstklassige Leistung in den Bereichen Compute Processing, Kamera, KI, Sicherheit und Audio.

Bis zu 8GB LPDDR5 RAM + 128GB UFS Flash

Android™ 13 und Linux Yocto Kirkstone

Dedizierte Computer Vision Engine

Mehrere MIPI-Kamera- und Display-Anschlüsse

Mehrere Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätsoptionen

Unterstützung von Qualcomm Sensing Hub 3.0

Zu den Vorteilen gehören:

Verbesserte Videokonferenz-Meetings, automatisierte Routenführung, intelligente Kamerabildqualität und Skalierbarkeit der Edge-KI-Box mit Octal-Core-Rechenleistung und 48 AI TOPS Tensor-Leistung;

Durchführung komplexer 3D-Rendering- und Computer-Vision-Aufgaben mit einem leistungsstarken Adreno 740-Grafikprozessor, der Raytracing, Open GL ES-, Vulkan- und Open CL-Profile sowie 4K240/8K60-Videodekodierung und 4K120/8K30-Kodierung unterstützt; und

Anschluss von Edge-KI-Boxen über Hochgeschwindigkeits-2,5G- und 10G- Ethernet-Anschlüsse.



Open-Q 8550 Dev Kit beschleunigt die Entwicklung und verkürzt die Markteinführungszeit

Das Open-Q 8550CS SOM Development Kit von Lantronix ist ein idealer Ausgangspunkt für die Evaluierung des Open-Q 8550CS SOM. Es wurde entwickelt, um eine einfache Evaluierung der Hauptfunktionen des SOMs zu ermöglichen, wie z.B. das stromsparende AI-Subsystem mit dediziertem DSP und AI-Beschleuniger, das Always-on-Audio, Sensoren, kontextbezogene Datenströme und eine Always-on-Kamera unterstützt.

Das Kit unterstützt die Evaluierung von C-PHY und D-PHY MIPI CSI und GMSL Kameras, Dual MIPI DSI, DisplayPort, Audio, Sensoren, GNSS, Gigabit Ethernet und vieles mehr. Es wird mit dem Open-Q™ 8550CS SOM von Lantronix geliefert, einem Open-Frame-Trägerboard, das alle verfügbaren I/Os offenlegt, sowie einer Reihe von Zubehör für eine schnelle Produktentwicklung.

TAA- und NDAA-konforme Lösungen

Die Open-Q-Entwicklungslösungen von Lantronix sind TAA- und NDAA-konform und garantieren eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren mit strikten Materiallisten und strengen Qualitätskontrollen. Mit über 20 Jahren Erfahrung hat Lantronix mehr als 1.200 Hardware- und Software-Projekte erfolgreich durchgeführt und dabei den Standard für Zuverlässigkeit und Innovation gesetzt.

Lantronix Engineering Services

Lantronix Engineering Services bietet schlüsselfertigen Produktentwicklungssupport für seine Open-Q-Plattformen und Entwicklungskits. Unser Entwicklungsteam verfügt über unübertroffenes technisches Know-how, das für mehr als 1.500 erfolgreiche Produkte verantwortlich ist, und hat sich auf die Entwicklung und das Tuning von Kameras, Sprachsteuerung, maschinelles Lernen, mechanisches und HF-Design sowie die Optimierung von Wärme- und Stromversorgung spezialisiert. Mit kosteneffizienten Lösungen beschleunigen wir die Time-to-Market für Entwickler und stellen sicher, dass Innovation und Effizienz Hand in Hand gehen.

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen für Rechenleistung und Konnektivität, die auf wachstumsstarke Märkte wie Smart Cities, Unternehmen und Transportwesen abzielen. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix ermöglichen es Unternehmen, auf den wachsenden IoT-Märkten erfolgreich zu sein, indem sie anpassbare Lösungen bereitstellen, die KI-Edge-Intelligenz ermöglichen. Zu den fortschrittlichen Lösungen von Lantronix gehören die Infrastruktur für intelligente Umspannwerke, Infotainmentsysteme und Videoüberwachung, ergänzt durch fortschrittliches Out-of-Band-Management (OOB) für Cloud- und Edge-Computing.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix.

