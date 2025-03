CURRENC赋能COIN COVE，推出AI驱动的电子银行服务平台

开创一站式智能解决方案,重塑电子银行体验

新加坡, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CURRENC Group Inc. (纳斯达克代码:CURR)(以下简称“CURRENC”或“公司”),一家通过人工智能(以下简称“AI”)解决方案在全球范围赋能金融机构的金融科技先驱企业,今日宣布与电子银行服务提供商Coin Cove达成具有里程碑意义的合作。公司将通过旗下SEAMLESS AI实验室为Coin Cove提供全面的AI驱动电子银行解决方案,涵盖前沿交易平台、交易及运营应用程序、客户服务与营销中心、SEAMLESS AI 呼叫中心技术、员工培训、合规与风控工具、网站设计及万事达卡发行等功能模块。

CURRENC为Coin Cove量身打造了覆盖现货与期货市场的综合交易体系,支持超过150种数字资产和600个交易对,并具备多资产抵押与结算能力。平台还提供大宗交易锁价机制,有效避免价格滑点,同时提供支持多链生态集成的定制化钱包解决方案。通过即插即用的API接口,平台可实现7×24小时不间断运行,支持超过15种法定货币,为全球用户提供高度灵活的交易体验。

此外,CURRENC还将为Coin Cove提供AI智能呼叫中心和合规审查解决方案,旨在应对包括客户开户KYC审查、实时客户服务、交易查询、价格波动、流动性管理及欺诈识别等电子银行常见挑战。区别于传统电子银行平台通过无监管的公共论坛或聊天群组提供客户支持服务,Coin Cove将率先引入SEAMLESS AI呼叫中心代理人,提供全天候个性化支持,开创行业先河,大幅提升电子银行用户体验。此外,Coin Cove还将借助CURRENC的实时市场洞察与风控模块,优化业务运营、确保监管合规、监控工作流程、确保关键运营指标(KPI)保持在最佳水平,并提升整体交易效率。

值得一提的是,此次与Coin Cove的合作标志着CURRENC旗下SEAMLESS AI实验室“AI助手”平台的首次落地应用。Coin Cove将部署CURRENC提供的一系列即用型、可定制的AI代理人,承担客户服务、运营、合规、财务及信息技术等职能的员工培训任务,辅助人力团队,并提供全面的数据报告、监测及绩效评估服务。

近期,CURRENC和Coin Cove与阿曼政府劳动部会晤,探讨部署CURRENC AI代理人将释放的业务发展潜力,赋能阿曼超32万家中小型企业及若干阿曼政府部门。

展望未来,CURRENC计划与全球更多电子银行机构达成类似合作,提供实时AI驱动型的能力和全方位的平台解决方案,赋能其满足用户全天候交易需求,同时确保平台合规性与系统稳定性。CURRENC还将努力向这些新客户交叉销售旗下数字汇款服务和全球话费充值服务,实现业务协同效应最大化。

“CURRENC 集团 ‘SEAMLESS AI实验室’ 正在重塑电子银行交易未来发展,我们倍感欣慰,” CURRENC集团创始人兼执行董事长江庆恩先生表示,“我们开创性的AI驱动解决方案将为Coin Cove提供更智能、更高效、更安全的电子银行交易,辅以实时市场分析,全面优化流动性管理、强化风险管理,在全球电子银行市场树立全新的卓越运营与安全典范。未来,我们将持续突破AI应用边界,进一步拓展在电子银行行业及其他领域的布局,不断推进CURRENC在数字时代重塑金融服务的愿景。”

Coin Cove创始人兼首席执行官Rakesh Rajagopal阁下表示:“我们很高兴与CURRENC携手合作,加速金融行业数字化进程。作为阿曼央行监管下首家获得电子银行牌照的机构,Coin Cove致力于推动阿曼数字化转型,打造值得信赖的电子银行平台。凭借CURRENC前沿的AI技术支持,我们将营造更高效、更安全的交易环境,助力Coin Cove在快速发展的市场稳居创新最前沿。”

关于CURRENC Group Inc.

CURRENC Group Inc. (纳斯达克代码:CURR)是一家金融科技先驱企业,致力于通过AI技术重塑全球金融服务。公司在全球范围赋能金融机构,凭借一系列AI代理人,提供全面的AI解决方案,旨在助力银行、保险公司、电信企业、政府机构等各类金融机构降本增效、并提升客户满意度。公司的数字汇款平台还支持电子钱包、汇款公司及企业提供实时、全天候的全球支付服务,推动欠发达社区的金融普惠。

关于Coin Cove

Coin Cove是一家受阿曼央行监管的阿曼注册持牌公司。作为值得信赖的合规电子银行服务提供商,Coin Cove融合前沿AI技术,提供安全、高效且用户友好的交易解决方案。公司助力获批个人及企业便捷地创建账户、开展缜密的KYC与反洗钱审查,高效管理资金。Coin Cove通过提供全面合规且安全的电子银行服务,打通传统金融和数字经济。公司始终坚持合规、创新和以客户为中心的理念,致力于赋能用户安心无忧地参与全球电子银行市场。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性声明。该等声明依据美国《1995年私人证券诉讼改革法案》中的“安全港”条款作出。凡非历史事实的声明,包括有关公司认知和预期的声明,均属前瞻性声明。前瞻性声明涉及固有风险与不确定性,若干因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明所载内容存在重大差异。某些情况下,前瞻性声明可通过“可能”、“将会”、“预期”、“预计”、“目标”、“旨在”、“估计”、“预料”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“很可能”或其他类似表述加以识别。请参阅公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的资料,以获得该等及其他风险、不确定性或因素相关的进一步详细信息。本新闻稿所载所有信息均截至本新闻稿发布之日,除非适用法律另有规定,公司没有义务对该等信息进行更新。

投资者及媒体联络

CURRENC Group 投资者关系部门

邮箱: investors@currencgroup.com

