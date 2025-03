ABB fournira un interféromètre pour le satellite météorologique géostationnaire japonais Himawari-10

ABB développera un interféromètre infrarouge à haute résolution pour alimenter le sondeur atmosphérique de nouvelle génération de L3Harris

Le système interférométrique embarqué à bord du satellite Himawari-10 de l'Agence météorologique japonaise, construit par Mitsubishi Electric, permettra de cartographier en 3D la température et l'humidité dans la région Asie-Pacifique

Grâce à la technologie interférométrique d'ABB, les informations obtenues avec le nouveau sondeur devraient être plus de 100 fois plus détaillées que celles disponibles aujourd'hui

ZURICH, 27 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABB s’est vu décerner un contrat avec L3Harris Technologies (NYSE : LHX), une société de défense américaine de premier plan, pour développer et construire un système d'interférométrie infrarouge à haute résolution destiné à alimenter la prochaine génération de sondeurs hyperspectraux infrarouges (IR) de L3Harris. Le système embarqué à bord du satellite Himawari-10, construit par Mitsubishi Electric au Japon, cartographiera en 3D l'atmosphère terrestre au-dessus de la région Asie-Pacifique pendant 10 ans.

Le sondeur L3Harris sera déployé à une altitude de 36 000 km en orbite géostationnaire. Il permettra à l'Agence météorologique japonaise d’améliorer les prévisions relatives à la trajectoire et à l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes et d’étendre ses prévisions à long terme. Il offrira une capacité de revisite de 30 minutes, augmentant considérablement la qualité et la quantité d'informations alimentant les modèles de prévision météorologique par rapport à ce qui existe actuellement.

Les sondeurs atmosphériques sont des instruments optiques sophistiqués, capables de sonder les propriétés physiques de la masse d'air qui déterminent les conditions météorologiques, telles que la température, l'humidité et le mouvement. Les sondeurs dans l’infrarouge et micro-ondes fournissent la majeure partie des informations numériques ingérées par les superordinateurs qui calculent aujourd'hui les prévisions quotidiennes et horaires. Si les satellites météorologiques en orbite basse (LEO) peuvent cartographier l'ensemble du globe, ils sont limités à deux mesures par jour au même endroit, ce qui crée un important déficit de couverture temporelle. Les satellites météorologiques géostationnaires (GEO), quant à eux, sont « immobiles » dans le ciel au-dessus de l'équateur et peuvent suivre l'évolution des schémas météorologiques avec un taux de rafraîchissement nettement amélioré. Cependant, les orbites géostationnaires sont trop éloignées pour que les sondeurs micro-ondes à écho radar puissent fonctionner, ce qui fait des sondeurs dans l’infrarouge les seuls instruments capables de capturer une vue numérisée en 3D à haut rafraichissement du temps qu'il fait en dessous.

« Les sondeurs IR hyperspectraux, présentés pour la première fois en 2011 sur le satellite en orbite polaire NPP commun à la NASA et à la NOAA, ont conduit à une transformation dans le domaine des prévisions météorologiques », a déclaré Frédéric Grandmont, responsable de la technologie spatiale et du développement commercial chez ABB Measurement & Analytics. « Himawari-10 devrait permettre d'améliorer encore la précision des prévisions météorologiques pour le Japon et la région Asie-Pacifique, ainsi que pour le reste du monde, car les prévisions à long terme sur 14 jours dépendent des patrons météo sur l’ensemble du globe »

Ce contrat fait suite à un autre accord d’approvisionnement signé entre ABB et L3Harris, dans le cadre duquel ABB a fourni six interféromètres pour le sondeur infrarouge à trajectoire croisée (CrIS) pour la série de satellites météorologiques américains en orbite polaire basse lancés depuis 2011.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7cafff5-4f4a-4a45-9824-9fb21fb8bf26/fr

Le satellite Himawari-10 Le satellite Himawari-10

