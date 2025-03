Améliorer l’accès aux thérapies contre le cancer au Canada

OTTAWA, Ontario, 27 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accroître l’accès aux thérapies contre le cancer du sang nouvellement mises au point ou appliquées pourrait réduire considérablement les taux de mortalité et renforcer les contributions économiques de la société, selon une nouvelle étude du Conference Board du Canada.

« L’accès des patients aux thérapies innovantes contre le cancer du sang au Canada est un processus complexe, marqué par des obstacles aux niveaux national et provincial, a déclaré Eddy Nason, directeur de la recherche sur les soins de santé au Conference Board du Canada. Il est essentiel de relever ces défis pour garantir un accès équitable et en temps opportun aux soins et pour maximiser les avantages que ces traitements offrent aux patients, sur le plan social et économique. »

Les perturbations liées à la pandémie dans les services de soins du cancer ont créé d’importants retards dans les services directs, tels que les tests et les traitements, et les services indirects, tels que la recherche et le développement. Ces retards ont mis à rude épreuve un système de santé déjà débordé, augmentant le risque de mortalité pour les personnes atteintes d’un cancer du sang. Les projections estiment que ces retards pourraient entraîner la perte de plus de 30 000 années de vie d’ici 2030 pour les personnes atteintes de myélome multiple, de lymphome hodgkinien et de lymphome non hodgkinien.

Les recherches du Conference Board du Canada ont montré que l’amélioration de l’accès aux thérapies nouvellement développées ou appliquées contre le cancer du sang pourrait éviter la perte d’au moins 46 480 années de vie et restaurer une contribution économique estimée à 765,7 millions de dollars. Cela se traduit par des vies sauvées, l’évitement du deuil pour de nombreuses familles et des moyens de subsistance rétablis pour des milliers de Canadiens. Toutefois, pour tirer pleinement parti de ces avantages, le Canada doit s’attaquer à plusieurs obstacles majeurs à l’accès des patients.

La longueur des processus d’approbation et de financement des nouvelles thérapies constitue un défi de taille, car elle retarde l’accès des patients à des traitements qui pourraient leur sauver la vie. La simplification des procédures d’approbation et la révision des politiques provinciales de tarification sont des moyens importants d’accélérer l’accès aux soins.

Les disparités géographiques en matière d’accessibilité aux soins du cancer constituent un autre obstacle majeur, en particulier pour les patients des zones rurales et isolées. Ces personnes sont généralement confrontées à des déplacements plus longs et à des coûts financiers plus élevés pour accéder à des soins spécialisés. En outre, les petits établissements de santé de ces régions ne proposent pas nécessairement les thérapies complexes. L’adoption de technologies de santé numériques dans ces domaines, telles que la télémédecine et les solutions de soins à distance, peut contribuer à combler ces lacunes.

La capacité de traitement du cancer au Canada reste également une préoccupation urgente. Des investissements ciblés dans les centres de traitement sont nécessaires pour remédier aux contraintes de ressources liées à la capacité des sites d’administrer des thérapies innovantes, au champ d’action du personnel pour offrir des thérapies aux patients, et aux ressources de soins de santé pour s’harmoniser avec les demandes et les coûts des traitements modernes.

