Bitget שומרת על יחס רזרבות של 213% בעדכון הוכחת הרזרבות של מרץ 2025

ויקטוריה, סיישל, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה העולמית המובילה למטבעות קריפטוגרפים, פרסמה את דו"ח הוכחת הרזרבות המעודכן שלה למרץ 2025, ואישרה מחדש את שקיפות הנכסים שלה ואת קרן היבטחון למשתמשים עם יחס רזרבה של 213%. הדו"ח, שנחתם ב-10:30 בבוקר (UTC+8) ב-17 במרץ, מראה שהבורסה מחזיקה ביותר מכפול מנכסי המשתמשים ב-BTC, ETH, USDT ו-USC.

הבדיקה, הנתמכת בידי עץ Merkle בן 27 שכבות הכולל למעלה מ-37.8 מיליון רשומות, מאמתת שרשות Bitget עומדים מספיק נכסים כדי לכסות את כל יתרות המשתמש. החודש הדו"ח מדגיש יחסי רזרבה של 332% עבור BTC, 173% עבור USDT, 161% עבור ETH ו-198% עבור USDC, וכל אחד מהם חורג משמעותית מסף ה-100% הנדרש כדי לעמוד בהתחייבויות למשתמשים.

יחס רזרבה העולה על 100% מצביע על כך שהפלטפורמה מחזיקה יותר נכסי קריפטו במשמורת ממה שהמשתמשים שלה מחזיקים באופן קולקטיבי, ומשמש כאיתות כושר פירעון בזמן אמת. פרסום נתונים אלה מגיע בעקבות קריאות הולכות וגוברות הן מצד רגולטורים והן מצד משתמשים לגילויים תכופים יותר הניתנים לאימות מתמטי מבורסות ריכוזיות.

על ידי אימוץ טכניקות הצפנה כמו מבנה עץ Merkle, Bitget מאפשרת למשתמשים לאמת באופן עצמאי את היתרות שלהם בתוך סך ההתחייבויות מבלי לחשוף נתוני חשבון אישיים. שיטה זו מחזקת את האמון של המשתמשים על ידי הפעלת יכולת אימות פומבי של כושר הפירעון של הפלטפורמה תוך שמירה על פרטיות המשתמש.

"השקיפות חייבת להיות עקבית, לא מדי פעם. על הבורסות מוטלת החובה לספק למשתמשים כלים כדי לוודא שהכספים שלהם מוחזקים בצורה מאובטחת ומלאה. יחס הרזרבה האחרון של Bitget הוא לא רק מדד - הוא איתות לבהירות תפעולית וסטנדרט שהתעשייה צריכה לעמוד בו ללא הרף", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

כשהבדיקות הרגולטוריות מתעצמות וכשהמשתמשים הופכים לבעלי אבחנה רבה יותר, הוכחות כושר פירעון תכופות ושקופות הופכות חשובות יותר ויותר להישרדותן של פלטפורמות מרכזיות. הנתונים האחרונים מציבים את Bitget לפני בורסות גדולות רבות במונחים של הון בולם זעזועים, והיא מציעה מרווח אבטחה משמעותי בתנאי שוק תנודתיים.

עם משמורת של יותר מ-20,500 BTC, 197,500 ETH, 2 מיליארד USDT ו-106 מיליון USDC, האחזקות של Bitget ממשיכות ליישר קו עם המטרה הרחבה יותר של החברה לספק למשתמשים גישה ללא הפרעה לנכסים הדיגיטליים שלהם. ה-Hash האחרון המבוסס על Merkle Root למרץ 2025 - 37a20f806f400dcd - יכול לשמש משתמשים כדי לאשר שהחשבון שלהם נכלל בבדיקת הרזרבות.

החשיפה של מרץ ממשיכה מחזור חודשי של דיווחים שקופים שמציגה Bitget בעקבות הכשלים בתעשייה ב-2022. עם פרסום מתמשך זה, הבורסה מחזקת את הנראות התפעולית שלה ומחזקת את אמון המשתמשים בבטיחות של המשמורת.

לצפייה בהוכחת הרזרבות של Bitget, אנא בקרו כאן.

