EBC Financial Group วิเคราะห์ยุทธศาสตร์เวียดนาม เผยแนวทางสำคัญสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจระยะยาวท่ามกลางความผันผวนตลาดโลก

VIETNAM, March 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- ท่ามกลางความพยายามของหลายประเทศในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ เวียดนามคือหนึ่งในชาติที่เดินหน้าสร้างรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแข็งแกร่ง ผ่านกระบวนการผสานทางนโยบายอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ และความร่วมมือในระดับภูมิภาค โดยนักวิเคราะห์จาก EBC Financial Group มองว่า การดำเนินนโยบายอย่างสมดุลของเวียดนาม ซึ่งครอบคลุมทั้งมาตรการทางการคลัง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการกระจายความเสี่ยงทางการค้า สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ในบริบทของความผันผวนทางเศรษฐกิจทั่วโลก ค่าเงินด่งของเวียดนามมีการปรับตัวตามแนวโน้มตลาดโลก ขณะที่ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) ใช้มาตรการที่แม่นยำเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของตลาดและเสถียรภาพทางการเงิน ด้วยการดำเนินนโยบายที่รอบคอบ เช่น การปรับสภาพคล่องอย่างเป็นเป้าหมาย โดย SBV ยังคงสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับการควบคุมการทำงานของตลาดให้เป็นระเบียบ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินของประเทศในระยะยาว

ผสมผสานเชิงนโยบายและกลยุทธ์การค้า

เวียดนามยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านการค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ภายใต้กลยุทธ์ระยะยาวที่มุ่งเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากทั้งอาเซียน สหภาพยุโรป และพันธมิตรทางยุทธศาสตร์อื่นๆ ส่งผลให้เวียดนามมีบทบาทในการเปิดตลาดใหม่ พร้อมกับกระจายความเสี่ยงด้านการค้า และยกระดับบทบาทของเวียดนามในห่วงโซ่อุปทานของโลก

นอกจากนี้ เวียดนามยังคงกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐฯ พร้อมกับแสวงหาข้อตกลงการค้าและข้อตกลงทางพลังงานใหม่ๆ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตอย่างทั่วถึง การพัฒนาอุตสาหกรรม และการบูรณาการระดับภูมิภาค ความพยายามเชิงรุกเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเวียดนามในการเป็นผู้นำเศรษฐกิจที่มีความสมดุลและมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลก

เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตต่อเนื่อง พร้อมลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานยังคงเป็นรากฐานสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม สังเกตได้จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ เส้นทางรถไฟสายใหม่ที่เชื่อมต่อกับจีน ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อเชื่อมโยงระดับภูมิภาค สนับสนุนโอกาศในการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การลงทุนระยะยาวเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเวียดนามในการสร้างเศรษฐกิจที่พร้อมรับอนาคต โดยเน้นความสามารถในการเข้าถึงและนวัตกรรมเป็นหลัก

ความสนใจจากบรรดานักลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะการลงทุนในภาคโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่ความเย็น (cold chain) ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในทิศทางยุทธศาสตร์ของเวียดนาม ตัวอย่างเช่น การลงทุนล่าสุดของ Lotte ในศูนย์ห่วงโซ่ความเย็นที่จังหวัดด่งนาย สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ให้ทันสมัย รองรับทั้งตลาดภายในประเทศและอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการส่งออก ขณะที่เวียดนามเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า เวียดนามก็กำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีพลวัตในภูมิภาคเอเชียที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จากนโยบายสู่ภาคประชาชน: แนวทางสร้างเศรษฐกิจมั่นคงอย่างยั่งยืน

แม้ว่าความพยายามในระดับชาติจะเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจระยะยาวของเวียดนาม แต่ความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงยังเห็นได้ชัดในระดับครัวเรือนอีกด้วย ชาวเวียดนามหลายครัวเรือนได้นำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาใช้ในการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างมั่นคงและรอบคอบ

หนึ่งในแนวปฏิบัติที่สำคัญคือการถือครองทองคำ ซึ่งยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความไว้วางใจในสังคมเวียดนามมายาวนาน ทองคำไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์ทางการเงิน แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชน โดยราคาทองคำในประเทศที่พุ่งสูงเกิน 75 ล้านดองต่อแท่ง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสินทรัพย์ที่มีมูลค่ายั่งยืนข้ามรุ่น

EBC Financial Group ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมเช่นนี้ ซึ่งพบได้ในหลายประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินในวงกว้าง โดยกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการออมและเสริมสร้างความมั่นใจทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง

เวียดนามโตแกร่งท่ามกลางภูมิทัศน์โลกที่เปลี่ยนแปลง

แนวทางเชิงบูรณาการของเวียดนาม ซึ่งผสมผสานเสถียรภาพทางการเงิน การพัฒนาอุตสาหกรรม และความร่วมมือระหว่างประเทศ เหล่านี้สะท้อนถึงการประสานนโยบายที่คล้ายคลึงกับหลายประเทศที่มุ่งสู่การเติบโตระยะยาว นักวิเคราะห์จาก EBC Financial Group ชี้ให้เห็นว่า การปรับนโยบายให้สอดคล้องระหว่างเป้าหมายภายในประเทศกับสภาวะโลก ช่วยให้เวียดนามสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง พร้อมส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน

ในขณะที่ทั่วโลกมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน บทเรียนจากเวียดนามไม่เพียงเป็นเรื่องราวแห่งความสำเร็จภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ช่วยเสริมสร้างแนวทางการเติบโตร่วมกันและความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วย

