Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 27.3.2025 klo 11.00

Sanoma sai kolmantena peräkkäisenä vuonna CDP:n ilmastonmuutosarvioinnissa johtavan arvosanan A-

Sanoma on saanut kolmantena peräkkäisenä vuonna johtavan arvosanan A- kansainvälisessä CDP:n ilmastoarvioinnissa. CDP-arviointia pidetään yritysten ympäristöraportoinnin kultaisena standardina, ja korkea CDP-pistemäärä asteikolla D- –A osoittaa Sanoman sitoutumisen kunnianhimoiseen ympäristötyöhön. Lisäksi Sanoma säilytti vahvan B-arvosanan CDP:n metsäarviossa.

“Olemme erittäin iloisia saatuamme CDP-arvioinnista arvosanan A- jo kolmatta kertaa. Tämä saavutus osoittaa, että olemme sitoutuneet siirtymään vähähiiliseen talouteen, mistä kertovat myös kasvihuonekaasupäästöjä koskevat SBTi-päästövähennystavoitteemme (Scope 1, 2 ja 3). Olemme vuodesta 2021 lähtien vähentäneet merkittävästi sekä oman toimintamme että koko arvoketjun päästöjä muun muassa investoimalla uusiutuvaan sähköön. Asennutimme esimerkiksi viime vuonna 2 125 aurinkopaneelia Sanomatalon ja Sanomapainon Tampereen painotalon katoille. Olemme myös jatkaneet tiivistä yhteistyötä alihankkijoiden kanssa vähentääksemme arvoketjumme (Scope 3) päästöjä. Haluan lämpimästi kiittää Sanoman tiimejä heidän pitkäjänteisestä sitoutumisestaan ympäristöjalanjälkemme pienentämiseen”, sanoo Kaisa Uurasmaa, Sanoman sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja.

Kansainvälinen Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Sanoman päästövähennystavoitteet omalle toiminnalle (Scope 1 ja 2) ja arvoketjulle (Scope 3). Sanoma on sitoutunut vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä 42 % ja arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjä ostettujen tuotteiden ja palveluiden, hankitun energian epäsuorien päästöjen tuotteiden kuljetusten osalta 38 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vertailuvuoden 2021 tasoon. Jo vuoden 2023 loppuun mennessä Sanoman oman toiminnan päästöt olivat vähentyneet 31 % ja arvoketjun 29 %, ja päästömäärät jatkoivat laskuaan vuonna 2024. Yksityiskohtaiset vastuullisuustiedot, mukaan lukien päästötiedot, sisältyvät vuoden 2024 vuosikertomukseen, joka julkaistaan viikolla 14.

CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka arvioi yritysten tekemää ympäristötyötä vuosittain. CDP nostaa säännöllisesti johtavan arvosanan saavuttamiseksi edellytettävää minimirajaa. Vuonna 2024 yli 24 800 organisaatiota 130 maasta osallistui CDP:n ympäristöarviointeihin.

Lue lisää CDP:stä (englanniksi). Lue lisää Sanoman vastuullisuusluokituksista ja Sanomasta vastuullisena sijoituksena täältä.





Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme eri puolilla Eurooppaa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 13,4 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.