Supporting Local Farmers: The Economic Impact of the Garden of Europe Campaign

JAKARTA, INDONESIA, March 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- Kiwi dan apel Eropa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung petani lokal di Eropa. Dengan meningkatnya permintaan global, buah-buahan ini telah membuka peluang pasar baru bagi petani, secara signifikan meningkatkan pendapatan mereka dan berkontribusi pada praktik pertanian berkelanjutan.

Ekspor kiwi dan apel Eropa menciptakan efek berantai di komunitas pedesaan dengan menghasilkan lapangan kerja dan mendorong investasi dalam teknik pertanian modern. Dengan mematuhi standar ketat Uni Eropa untuk kualitas dan keberlanjutan, para petani memastikan bahwa hasil panen mereka memenuhi harapan global sambil melindungi lingkungan.

Program yang mendukung ekspor ke pasar internasional membantu petani lokal mempertahankan aliran pendapatan yang stabil dan mendiversifikasi basis pelanggan mereka. Kolaborasi ini memperkuat ekonomi pedesaan, memberdayakan komunitas petani, dan mendorong kelangsungan pertanian lokal dalam jangka panjang.

Penerima manfaat kampanye: Koperasi Pertanian Neapoli Agrinio “AS NEAPOLIS” dan Asosiasi Distributor Buah dan Sayuran Polandia “FRUIT UNION”.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kampanye “Garden of Europe” dan produksi buah berkelanjutan di Uni Eropa, kunjungi www.appleandkiwi.eu.

Tentang Uni Eropa: Uni Eropa adalah sebuah kesatuan ekonomi dan politik yang unik antara 27 negara Eropa. Uni Eropa berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dan kebijakan pertaniannya bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan pedesaan.

Didanai Bersama oleh Uni Eropa. Pandangan dan opini yang diungkapkan sepenuhnya merupakan milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa maupun Badan Eksekutif Riset Eropa (REA). Uni Eropa maupun otoritas pemberi hibah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut.

UNI EROPA MENDUKUNG KAMPANYE YANG MEMPROMOSIKAN PRODUK PERTANIAN BERKUALITAS TINGGI

