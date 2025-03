ビットゲット (Bitget)、フラビオ・サンパイオ (Flávio Sampaio) のスポンサーとしてポルシェ カップ ブラジルに進出

セーシェル・ビクトリア発, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手グローバル暗号通貨取引所のビットゲットは、ポルシェ カップ ブラジル2025のドライバー、フラビオ・サンパイオの公式スポンサーとして、モータースポーツの世界で存在感を高めていく予定である。 2025年4月のシーズン開幕レースで始まるこのパートナーシップは、継続的な金融の進化とアドレナリン全開のモータースポーツの世界の融合を象徴している。

このコラボレーションにより、ビットゲットは、精密さとスピードというポルシェの伝統を受け継ぎ、暗号通貨愛好家とモータースポーツファンの両方に共感を呼ぶパートナーシップを創出した。 2025 ポルシェ カレラ カップ ブラジルでのドライバー、フラビオ・サンパイオの後援は、スポーツと暗号通貨を融合するというビットゲットのミッションにより裏付けられている。

この選手権大会は、3月22日と23日にモジー・グァスー (Mogi Guaçu) のヴェロチッタ (Velocitta) で開幕し、11月まで続き、最終ステージはサンパウロのインテルラゴス (Interlagos) で8日と9日に予定されている。 フラビオへの支援により、ビットゲットは、この大会に参加する初の暗号通貨取引所となり、ラテンアメリカ最大のグランツーリスモカテゴリーに独自の車を持つことになる。

過去に、ビットゲットは、2022年から2024年にかけてアルゼンチンのスター選手リオネル・メッシ (Lionel Messi) とも提携して成功を収めており、それ以前にはイタリアのユベントス女子サッカーチームのスポンサーも務めていた。 現在、トルコ人アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu)(レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş)(ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin)(バレーボール代表チーム選手) など、他の主要なスポーツプロジェクトも支援している。

フラビオ・サンパイオはこのパートナーシップについて、次のようにコメントしている。「ビットゲットとのこのパートナーシップを大変嬉しく思い、モータースポーツファンの皆さんに暗号通貨の世界への関心を喚起するお手伝いができればと考えています。 スポーツファンと暗号通貨投資家の間には、似ている部分が多いです。 私は、これらの2つの世界の間に興味深いつながりを生み出すことができると考えています。」

フラビオ・サンパイオは、12歳でゴーカートレースからキャリアをスタートさせ、2001年まで州や国の主要な選手権大会で活躍した。 2007年には、ストックカーのフィーダーカテゴリーであるストックJr.への参加に招待された。 2008年には、ストックライトのATWレーシングに加わった。 2010年には、ミニ・クーパーチャレンジカテゴリーでのレースに招待され、2014年にはGT3チャレンジカテゴリーに移籍した。

このパートナーシップは、ビットゲットのシグネチャーである黒と水色のカラーリングを施したポルシェ911 GT3カップに表れており、この取引所のスピード、信頼性、パフォーマンスへの取り組みを示している。 510CVの強力なエンジンを搭載したこの車は、ビットゲットの高性能取引エンジンの象徴であり、比類のない効率性と成果を実現するように設計されている。

「このパートナーシップは、レース場でのスピードだけを追求するものではありません。暗号通貨分野における革新の加速をも目指すものです。」とビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「フラビオのスポーツマンシップも、ビットゲットを動かしているのと同じ原則、すなわち戦略、適応力、そして高い実行力に基づいていることがわかります。 精密さと競争力で知られるシリーズにおけるモータースポーツのプロ選手と提携することで、技術的進歩と計算されたリスクテイクの両方を重視するオーディエンスと関わりを持つことができます。」

ポルシェ カップ ブラジルは、ブラジル国内のモータースポーツファンやスポーツ愛好家が集まるイベントであるため、ビットゲットがこだわりを持つオーディエンスと関与するのに最適な場である。 参加者のユニークな体験の中には、パドックテラスへのアクセスがある。ここでは、計時モニターやリアルタイムのレース無線を通じて、レースの臨場感あふれる視点を体感できる。 ビットゲットのVIP来場者は、ドライバーとの交流やピットレーンの見学、ポルシェ・エクスペリエンス・ライドへの参加も可能。このライドでは、ビットゲットブランドのヘルメットを装着したプロドライバーの助手席に座ることができる。

ブラジルでは暗号通貨の普及が著しく、4,000万人以上のユーザーがおり、ビットゲットの拡大にとって重要な市場となっている。 ポルシェのドライバー、フラビオ・サンパイオとの提携により、ビットゲットは、ブラジルでの存在感を高め、トップの新興暗号通貨取引所としての世界的な評判を強化している。 この後援は、革新とパフォーマンスという共通の価値観を通じて、暗号通貨トレーダーからモータースポーツ愛好家まで、多様なオーディエンスとつながるビットゲットの能力を示している。

エンジンが唸りを上げ、市場が急上昇する中、ビットゲットとポルシェ カップ ブラジルは、スピードと本質を融合させることの意味を再定義しようとしている。 このパートナーシップは、興奮と期待を組み合わせ、ビットゲットのリードで、金融とモータースポーツの未来を推進する。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーなどを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した資産運用アドバイスを求め、個人の運用経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細については、以下の利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aeb5ea1c-7b55-47c1-879e-64bebd0cae6d

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.