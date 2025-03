Bitget מעבירה הילוך עם הענקת חסות לPorsche Cup Brasil עם הנהג פלאביו סמפאיו

ויקטוריה, איי סיישל, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה העולמית המובילה למטבעות קריפטוגרפים, מאיצה את נוכחותה בעולם הספורט המוטורי כנותנת חסות רשמית לנהג פלאביו סמפאיו (Flávio Sampaio ) ב-Porsche Cup Brasil 2025. שותפות זו, שתצא לדרך עם מרוץ פתיחת העונה באפריל 2025, מסמלת את ההתכנסות של האבולוציה הפיננסית המתמשכת ושל עולם הספורט המוטורי עתיר האדרנלין.

שיתוף הפעולה משלב את Bitget עם מורשת הדיוק והמהירות של Porsche, ויוצר שותפות שמהדהדת בקרב חובבי הקריפטוגרפיה ואוהדי הספורט המוטורי כאחד. מתן החסות לנהג פלביו סמפאיו בעונת 2025 של Porsche Carrera Cup Brazil נתמכת בידי המשימה של Bitget להפגיש בין ספורט לקריפטוגרפיה.

האליפות יצאה לדרך ב-22 וב-23 במרץ במסלול המרוצים Velocitta שבמוגי גואסו ותימשך עד נובמבר, כשהשלב האחרון מתוכנן ל-8 ו-9 במסלול Interlagos, סאו פאולו. עם התמיכה בפלאביו, Bitget הופכת לבורסה הקריפטוגרפית הראשונה שמשתתפת בתחרות ותהיה לה מכונית משלה בקטגוריית ה-Grand Touring הגדולה ביותר באמריקה הדרומית.

בעבר, בין השנים 2022 עד 2024, ל-Bitget הייתה שותפות מוצלחת עם הכוכב של ארגנטינה ליונל מסי, ועוד לפני כן העניקה חסות לקבוצת כדורגל הנשים של Juventus באיטליה. נכון לעכשיו היא תומכת בפרויקטים ספורטיביים גדולים נוספים אחרים, כמו בספורטאים הטורקים בוסה טוסון צ'בושולו (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (מדליסט זהב באגרוף), ואילקין איידין (חבר בנבחרת הכדורעף הלאומית).

פלאביו סמפאיו אמר בהתייחסות לשותפות: "אני מאוד נרגש משותפות זו עם Bitget ומקווה לעזור לעורר עניין בקרב חובבי הספורט המוטורי בעולם המטבעות הקריפטוגרפים. יש לעיתים קרובות קווי דמיון בין הפרופיל של אוהדי הספורט לזה של המשקיעים בקריפטוגרפיה. אני מאמין שנוכל ליצור חיבור מעניין בין שני העולמות הללו".

פלביו סמפאיו החל את הקריירה שלו במרוצי קארטינג בגיל 12 והתחרה באליפויות מדינה ובאליפויות הלאומיות הגדולות עד 2001. ב-2007, הוא הוזמן להשתתף ב-Stock Jr, הקטגוריה המובילה ל-Stock Car. בשנת 2008, הוא הצטרף ל-ATW Racing in Stock Light. בשנת 2010 הוא הוזמן להתחרות בקטגוריית Mini Cooper Challenge, ובשנת 2014 עבר ל-GT3 Challenge.

השותפות הזו באה לידי ביטוי ב-Porsche 911 GT3 Cup שעטופה בגווני השחור והתכלת הייחודיים של Bitget, המגלמים את המחויבות של הבורסה למהירות, אמינות וביצועים. עם מנוע510CV שואג, המכונית משמשת כמטפורה למנוע המסחר בעל הביצועים הגבוהים של Bitget, שנועד לספק יעילות ותוצאות ללא תחרות.

"השותפות הזו היא לא רק מהירות על המסלול - היא עוסקת בהאצת החדשנות במרחב הקריפטו", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "אנו מוצאים שהספורטיביות של פלביו מתעכבת גם על אותם עקרונות שמניעים את Bitget: אסטרטגיה, יכולת הסתגלות וביצוע ביצועים גבוהים. יישור קו עם מקצוען ספורט מוטורי לסדרה הידועה בדיוק ובתחרותיות שלה מאפשר לנו ליצור קשר עם קהל שמעריך גם התקדמות טכנולוגית וגם לקיחת סיכונים מחושבת".

Porsche Cup Brasil הוא התפאורה האידיאלית עבור Bitget ליצירת קשר עם קהל בעל אבחנה, מכיוון שהוא מושך אליו את חובבי הספורט המוטורי המובילים בברזיל וחובבי הספורט בכלל. אחת החוויות הייחודיות להן יזכה הקהל תהיה גישה ל-Padock Terrace, שם יוצבו מסכי תזמון ומכשירי רדיו שיספקו בזמן אמת נתונים על המרוץ ונקודת מבט סוחפת על הפעילות במסלול. מבקרי ה-VIP של Bitget יוכלו גם לפגוש נהגים, לסייר ברחבת הטיפולים וגם לקחת חלק ב-Porsche Experience Rides שם יזכו לנהוג לצד נהגים מקצועיים עם קסדות ממותגות Bitget.

ברזיל חווה עלייה בולטת באימוץ מטבעות קריפטוגרפים, עם למעלה מ-40 מיליון משתמשים, מה שממצב את המדינה כשוק מפתח להתרחבות של Bitget. באמצעות שיתוף הפעולה עם הנהג פלביו סמפאיו ב-Porsche, Bitget מחזקת את הנוכחות המקומית שלה ומחזקת את המוניטין העולמי שלה כמותג הקריפטוגרפיה המתפתח המוביל. החסות מראה את היכולת של Bitget להתחבר לקהלים מגוונים, מסוחרי מטבעות קריפטוגרפים ועד לחובבי ספורט מוטורי, דרך ערכים משותפים של חדשנות וביצועים.

בעוד המנועים מתחממים והשווקים עולים, Bitget ו-Porsche Cup Brasil אמורות להגדיר מחדש מה זה אומר לשלב מהירות עם מהות. שותפות זו משלבת התרגשות וציפייה, ומניעה את עתיד הפיננסים והספורט המוטורי עם Bitget שאמורה להוביל.

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aeb5ea1c-7b55-47c1-879e-64bebd0cae6d

