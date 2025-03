Pleco Therapeutics annonce un résultat positif de sa réunion de pré-IND avec la FDA pour la poursuite du développement du PTX-252 dans le cadre du traitement de la leucémie myéloïde aiguë

NIMÈGE, Pays-Bas, 27 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pleco Therapeutics, société biopharmaceutique de phase clinique qui développe des thérapies innovantes pour les cancers difficiles à traiter, annonce un résultat positif de sa réunion de pré-IND (Pre-Investigational New Drug) qui a eu lieu avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine. La réunion portait sur la poursuite du développement du PTX-252, une formulation intraveineuse (IV) conçue afin de traiter les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA).

Cette réunion de pré-IND a permis à l’entreprise de discuter de son plan de développement d’un nouveau médicament expérimental (IND) et de bénéficier des conseils de la FDA sur les exigences liées aux études non cliniques et cliniques pour son nouveau médicament candidat, le PTX-252. Dans la réponse écrite de la Division des hémopathies malignes, la FDA a formulé des commentaires constructifs et exprimé son soutien à la stratégie de développement proposée par Pleco.

Le PTX-252 est une petite molécule conçue dans le but d’éliminer les métaux lourds toxiques du microenvironnement tumoral et d’améliorer ainsi le fonctionnement de la protéine anti-oncogène p53 afin d’accroître la sensibilité des cellules cancéreuses à la chimiothérapie. Ce composé s’est vu attribué par la FDA la désignation de médicament orphelin pour le traitement de la LMA.

« Les commentaires constructifs de la FDA soutiennent notre mission qui consiste à mettre le PTX-252 à la disposition des patients atteints de cancer et dont les options de traitement sont limitées », a déclaré Ivo Timmermans, fondateur et co-PDG de Pleco Therapeutics. « Ces recommandations indiquent clairement la voie à suivre pour l’ouverture de l’IND afin de faire progresser le PTX-252 vers le stade clinique le plus rapidement possible. »

Michael Stalhamer, président de Pleco Therapeutics USA, a commenté : « La collaboration engagée avec la FDA américaine et d’autres organismes de réglementation dès le début du développement d’un médicament représente une étape décisive. Pleco Therapeutics est reconnaissante envers la FDA pour ses commentaires qui nous aident à définir et à rationaliser notre programme de développement clinique tout en garantissant un parcours réglementaire sûr et efficace pour les patients. »

Pleco co-développe le PTX-252 avec Hyloris Pharmaceuticals, une société pharmaceutique belge spécialisée.

À propos de Pleco Therapeutics

Pleco Therapeutics est une société biopharmaceutique spécialisée de phase clinique qui vise à améliorer la survie des patients atteints de cancer grâce à ses thérapies innovantes Plecoid™ qui augmentent l’efficacité des traitements actuels contre le cancer. Pleco a son siège social aux Pays-Bas et possède une filiale américaine située à Raleigh, en Caroline du Nord. www.plecotherapeutics.com.

Coordonnées :

Pleco Therapeutics

E-mail : julie.powell@plecotherapeutics.com

Site Internet : www.plecotherapeutics.com

